Đà Nẵng hợp tác với đối tác quốc tế để thúc đẩy hệ sinh thái blockchain

Đà Nẵng ký biên bản hợp tác với sàn giao Bybit, công ty bảo mật Verichains và trung tâm blockchain Abu Dhabi (ADBC) để thúc đẩy hệ sinh thái blockchain.

Thỏa thuận giữa các bên được công bố ngày 29/8, trong đó Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho các đối tác đầu tư, mở văn phòng và tham gia vào Trung tâm Tài chính. Ngược lại, Bybit, Verichains và ADBC sẽ tham gia tư vấn cơ chế chính sách về tài sản số và công nghệ chuỗi khối, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đồng thời cam kết đồng hành cùng chính quyền Đà Nẵng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý tiên tiến, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới thông qua cơ chế sandbox và các chính sách thử nghiệm đổi mới.

Thời gian qua, Đà Nẵng có nhiều hoạt động thúc đẩy lĩnh vực blockchain tại thành phố, như các sự kiện tuần lễ tài chính, tuần lễ blockchain và AI. Trước đó, đây cũng là nơi đầu tiên tại Việt Nam cấp phép thử nghiệm cho dự án chuyển đổi trực tiếp tài sản mã hóa sang tiền pháp định và ngược lại.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng (thứ hai từ phải sang) trong lễ ký với các đối tác Bybit, Verichains và ADBC. Ảnh: Ngọc My

Bybit là sàn giao dịch tài sản số lớn thứ hai thế giới. Trong vụ tấn công ví lạnh đầu năm 2025, Bybit được đánh giá tốt về khả năng phục hồi và quản trị rủi ro quy mô lớn khi vẫn duy trì thanh khoản, tăng cường minh bạch. Bybit dự kiến hỗ trợ Đà Nẵng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái blockchain và xây dựng chính sách thử nghiệm có giám sát phù hợp với Trung tâm tài chính quốc tế tại đây.

Verichains là công ty Việt Nam có nhiều giải pháp bảo mật cho cả tài chính ngân hàng truyền thống và tài chính phi tập trung với hơn 200 khách hàng toàn cầu, gồm nhiều sàn giao dịch lớn, quỹ quản lý tài sản, ngân hàng và tổ chức tài chính. Verichains cũng là đơn vị điều tra, ứng phó các vụ tấn công tiền số lớn trong lịch sử như Bybit (1,4 tỷ USD), Binance/BNB (600 triệu) và Ronin Network (600 triệu). Đơn vị này sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, thử nghiệm sandbox, kiểm định và giám sát an ninh, góp phần nâng cao "độ an toàn mặc định" cho các sản phẩm tài chính số tại Đà Nẵng.

Trung tâm blockchain Abu Dhabi (ADBC) là trung tâm thúc đẩy đổi mới và ứng dụng blockchain tại Abu Dhabi, cung cấp hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp và giới nghiên cứu thông qua ươm tạo, đầu tư mạo hiểm, đào tạo, tư vấn và các sự kiện cộng đồng. Với kinh nghiệm từ môi trường pháp lý của UAE, ADBC sẽ hỗ trợ Đà Nẵng tham khảo thông lệ quốc tế về chính sách, quản trị, giám sát và cũng như kết nối Đà Nẵng với hệ sinh thái số và trung tâm tài chính tại UAE.

Trung tâm thành phố Đà Nẵng, nơi có Trung tâm hành chính và nhiều khách sạn, tháng 6/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy Trung tâm tài chính quốc tế và hệ sinh thái kinh tế số tại Đà Nẵng, trong đó tập trung vào ứng dụng blockchain và các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), với sự tham gia của lãnh đạo thành phố và đại diện các đối tác quốc tế.

Hợp tác cũng mang lại ba yếu tố quan trọng cho một trung tâm tài chính quốc tế, gồm tính thanh khoản giao dịch tài sản số, kết nối hệ sinh thái toàn cầu và an toàn hạ tầng công nghệ. Ngoài ra, việc này vừa bảo đảm tính "mở", vừa kiểm soát được rủi ro và hạn chế nguy cơ thiệt hại từ các cuộc tấn công vào hệ sinh thái tài sản số.

Theo báo cáo Chainalysis 2025, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu về chỉ số áp dụng tài sản số, với giá trị giao dịch blockchain vượt 100 tỷ USD trong năm 2024. Tuy nhiên đây vẫn là lĩnh vực đang đối mặt với rủi ro, trong bối cảnh các thiệt hại từ các vụ tấn công tiền số toàn cầu hơn 2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2025.

Lưu Quý