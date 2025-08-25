Chuyên gia hiến kế xây trung tâm tài sản số Việt quy mô toàn cầu

Hệ sinh thái tài sản số Việt Nam được đánh giá có lợi thế nhân sự và sản phẩm nhưng thiếu tư duy lớn để giải bài toán toàn cầu.

"Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong lĩnh vực tài sản số", ông Trần Huy Vũ, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Kyber Network, cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ tài chính TP HCM trong khuôn khổ lễ khánh thành tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM (SIHUB) ngày 23/8. "Ngoài tỷ lệ dân số lớn sở hữu tài sản số, startup có sản phẩm mang chất lượng toàn cầu, đội ngũ nhân sự chất lượng cao, hệ sinh thái còn đứng trước cơ hội lịch sử khi nhận được sự ủng hộ về mặt chính sách của cơ quan quản lý".

Các diễn giả trong tọa đàm tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP HCM. Ảnh: Thế Trung

Bà Lynn Hoàng, Giám đốc Quốc gia Binance, đánh giá: "Trong bối cảnh hiện nay, nếu nắm bắt kịp thời và có lộ trình bền vững, chúng ta có thể trở thành trung tâm tài chính kiểu mới của khu vực".

Trong khi đó, theo bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB, thời gian qua, lĩnh vực tài sản số nhận nhiều quan tâm từ cơ quan chức năng nói chung và TP HCM nói riêng. Đặc biệt trong lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, TP HCM đang trở thành điểm sáng trên bản đồ thế giới khi nằm top 2 Đông Nam Á về khởi nghiệp và top 30 toàn cầu về khởi nghiệp blockchain.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng chỉ ra những trở ngại để Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ này. Ông Nguyễn Thành Trung, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Sky Mavis, đánh giá tài sản số dần được chấp nhận về mặt pháp lý, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm chưa rõ ràng khiến doanh nghiệp và nhà đầu tư bối rối. Các doanh nghiệp blockchain muốn đóng góp nhiều hơn cho đất nước nhưng không biết làm thế nào cho đúng khi chưa có khung pháp lý và hướng dẫn rõ ràng.

"Lợi thế của Việt Nam không đến từ việc cấm cái gì mà là việc mở ra cái gì tốt hơn so với các quốc gia khác", ông Trung nêu. "Chúng ta có nhiều khó khăn liên quan đến khung pháp lý nhưng đây là thách thức chung trên toàn cầu, nếu giải quyết được sẽ đem lại lợi thế rất lớn cho Việt Nam".

Ông Will Ross, Giám đốc marketing của quỹ đầu tư Dragon Capital Group (trái), bà Lynn Hoàng, Giám đốc Quốc gia Binance (giữa) và ông Trần Huy Vũ, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Kyber Network. Ảnh: Thế Trung

Bà Lynn cho rằng Việt Nam có thể học hỏi mô hình của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). "Trước đây, UAE cũng nằm trong danh sách 'xám' của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) như Việt Nam. Sau đó, họ đã xây dựng cơ chế một cửa với nhiều lớp với khung pháp lý rõ ràng, đưa ra tiêu chuẩn Chống rửa tiền (AML), Chống tài trợ khủng bố (CFT). Hiện họ trở thành trung tâm tài chính mới của quốc tế, thu hút nguồn lực tài chính khổng lồ từ thế giới và không còn trong danh sách xám của FATF", bà Lynn cho biết.

Theo đại diện Binance, để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam cần có khung pháp lý rõ ràng để giải quyết những vấn đề mang bản chất toàn cầu. Ngoài ra, chính sách đãi ngộ hấp dẫn cũng cần thiết để thu hút nhân tài.

Từ góc độ của nhà nghiên cứu, PGS.TS Bình Nguyễn từ Đại học RMIT cho rằng Việt Nam phải có hệ thống có thể toàn cầu hóa. "Việc phát triển hệ sinh thái tài sản số ở Việt Nam không chỉ dừng lại ở chuyện giao dịch hay đầu tư, mà nên mơ giấc mơ lớn hơn là 10-20 năm sau có thể thay đổi cả hệ thống tài chính thế giới. Blockchain là chìa khóa quan trọng của tầm nhìn này", ông nói. "Việt Nam đang có nhiều lợi thế khi có những công ty tiên phong, dẫn dắt xu hướng toàn cầu như Kyber Network hay Sky Mavis".

Đồng quan điểm, ông Vũ của Kyber Network cho biết Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới về khả năng toán học, tư duy logic, nhưng trong nhiều năm, danh tiếng của doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam vẫn gắn liền với xuất khẩu phần mềm. Để dẫn dắt một cuộc chơi lớn hơn, người Việt cần chuyển sang tư duy sở hữu, vận hành phần mềm cho người dùng toàn cầu, không chỉ xuất khẩu.

"Rào cản lớn nhất là tư duy. Việc vận hành một dịch vụ sẽ rất khác làm một hệ thống xuất khẩu cho bên khác vận hành", ông Vũ lưu ý.

Bổ sung quan điểm trên, ông Trung của Sky Mavis cho rằng việc dám đặt ra bài toán đủ lớn, mang tầm vóc quốc tế là yếu tố then chốt để thu hút tài năng khắp thế giới hội tụ về Việt Nam. Nếu muốn bứt tốc, phải tìm cơ hội lớn, phải tham gia cuộc chơi toàn cầu, làm sản phẩm phục vụ người dùng khắp thế giới. Để san lấp khoảng cách với các thị trường phát triển, bản thân người Việt phải thay đổi tư duy. Tuy nhiên, đây không phải chuyện một sớm một chiều mà cần chiến lược dài hơi.

"Khi nhìn vào Việt Nam, giới đầu tư quốc tế tin nơi đây sẽ còn sinh ra nhiều sản phẩm toàn cầu, có thể tạo ra lợi tức lớn hơn, nên vẫn là thị trường vô cùng tiềm năng", ông Will Ross, Giám đốc marketing của quỹ đầu tư Dragon Capital Group, nhận định. "Điều đặc biệt của Việt Nam trong mắt quốc tế là thế hệ người trẻ năng động, dám mơ lớn với tư duy toàn cầu. Việt Nam cũng đang tạo điều kiện để các tài năng quốc tế có thể hòa nhập vào lực lượng lao động trong nước, cùng kiến tạo những điều lớn lao cho thế giới".

Bảo Lâm