Giải chạy đêm Hà Nội công bố giải thưởng hơn một tỷ đồng

VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma công bố cơ cấu giải thưởng các cự ly gồm tiền mặt và hiện vật, tổng giá trị hơn một tỷ đồng.

Thông tin được ban tổ chức đưa ra hôm 24/11, trùng thời điểm diễn ra họp báo trước giải. Giải đấu với sự tham gia của 10.000 VĐV bắt đầu vào 0h ngày 30/11.

Tương tự các giải khác trong hệ thống VnExpress, cơ cấu giải thưởng được chia cho các hạng mục chung cuộc và nhóm tuổi. Bên cạnh tiền mặt, VĐV lọt top còn nhận giày Puma, bộ sản phẩm Vitatree và voucher của bệnh viện Hồng Ngọc.

Cơ cấu giải thưởng chung cuộc nội dung full marathon.

Cụ thể, ở cự ly full marathon, VĐV nam, nữ top 1 nhận 15 triệu đồng tiền mặt, giày Puma Deviate Nitro 3, bộ sản phẩm Vitatree và voucher 10 triệu đồng từ bệnh viện Hồng Ngọc. Tổng giá trị phần thưởng hơn 30 triệu đồng. Các vị trí từ top 2, 3, 4 và 5 nhận tiền mặt lần lượt 12 triệu đồng, 10 triệu đồng, 9 triệu đồng, 8 triệu đồng cùng giày chạy và bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Với cự ly half marathon, VĐV vô địch nhận 8,5 triệu đồng tiền mặt, giày chạy, bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và voucher 7 triệu đồng, tổng giá trị hơn 20 triệu đồng. Hai vị trí tiếp theo nhận tiền mặt 12 triệu và 11 triệu đồng.

Ở nội dung 10km, VĐV về nhất nhận hơn 13 triệu đồng, gồm 3,5 triệu đồng tiền mặt, giày chạy và voucher 5 triệu đồng. Các vị trí kế tiếp nhận từ 2 đến 2,5 triệu đồng cùng quà tặng.

Giải nhất 5km có tổng giá trị hơn 10 triệu đồng, trong đó tiền mặt là 3 triệu đồng. Giải nhì và ba nhận lần lượt bảy triệu và 6,5 triệu đồng.

Nguyễn Văn Lai vô địch giải chạy đêm Hà Nội năm ngoái. Ảnh: VnExpress Marathon

Ngoài giải chung cuộc, ban tổ chức tiếp tục áp dụng hệ thống giải thưởng theo nhóm tuổi ở các cự ly dài, tạo thêm động lực cho người chạy phong trào. Chi tiết giải thưởng nhóm tuổi xem thêm tại đây.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma diễn ra lúc 0h ngày 30/11, đưa runner khám phá vẻ đẹp Thủ đô văn hiến về đêm. Qua từng bước chạy, runner sẽ cảm nhận nét cổ kính xen lẫn hiện đại của thành phố, qua những công trình tiêu biểu như hồ Gươm, phố cổ, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không khí se lạnh. Ban tổ chức sẽ phát bib trong hai ngày, từ 13h ngày 28/11, đến hết 17h ngày 29/11.

Lan Anh