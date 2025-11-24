'Giải chạy đêm VnExpress trở thành thương hiệu mùa thu Hà Nội'

Phó tổng cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến cho rằng VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma đã thành một phần bản sắc của Hà Nội mùa thu sau 5 năm tổ chức.

Tại họp báo chiều 24/11 ở Hà Nội, bà Lê Thị Hoàng Yến cho rằng sức hấp dẫn của VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma đến từ cách tổ chức chuyên nghiệp và không gian Thủ đô vào thời điểm cuối thu. Theo bà, hình ảnh hàng nghìn runner chạy xuyên đêm qua các tuyến phố cổ kính, hồ và những cây cầu đặc trưng đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của giải.

Bà Lê Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Giang Huy

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao đánh giá sự phát triển của giải được thể hiện qua lượng VĐV trong và ngoài nước tăng qua từng năm, cùng những thay đổi về phần thưởng, công tác vận hành và các tiêu chí chuyên môn. Các yếu tố này, theo bà, đã giúp giải củng cố vị thế trong hệ thống các giải chạy bộ phong trào.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma diễn ra trùng thời điểm Liên đoàn Điền kinh châu Á họp tại Hà Nội. Bà Yến nhìn nhận đây là cơ hội để các đại biểu quốc tế quan sát trực tiếp sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ Việt Nam.

"Giải không chỉ là sân chơi phong trào mà còn mang ý nghĩa chuyên môn. Đây là cơ hội để các tuyển thủ điền kinh Việt Nam rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm trước những đấu trường lớn như SEA Games", bà Yến đặt kỳ vọng.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức kick-off giải đấu. Ảnh: Giang Huy

Đại diện Tổng cục đề nghị ban tổ chức nghiên cứu thêm các hình thức thi đấu mới và hoàn thiện nội dung đồng đội, nhằm tăng tính cạnh tranh và khuyến khích các CLB nâng cao thành tích. Bà cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển mô hình "thể thao xanh", hạn chế chai nhựa dùng một lần và ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường.

"Tôi tin rằng những bước đi cụ thể này sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia và khuyến khích lối sống bền vững trong cộng đồng thể thao", bà Yến nói.

Theo bà Lê Vân Anh, Phó ban tổ chức, năm 2025 đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ của giải. Giữ vững bản sắc, đường chạy tiếp tục đưa VĐV qua hồ Gươm, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều địa điểm biểu tượng trong không khí se lạnh.

"Với sự đồng hành của Puma và thông điệp Go Wild Hanoi, chúng tôi kỳ vọng mang tới trải nghiệm bùng nổ hơn về chuyên môn, cảm xúc và các hoạt động bên lề", bà nói.

VĐV đặt câu hỏi cho BTC. Ảnh: Giang Huy

Buổi họp báo ghi nhận nhiều ý kiến từ các CLB, đội nhóm và runner về chất lượng đường đua, thể thức thi đấu và trải nghiệm VĐV. Ban tổ chức lần lượt giải đáp và tiếp thu để hoàn thiện công tác chuẩn bị.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma diễn ra lúc 0h ngày 30/11. Ban tổ chức sẽ phát bib trong hai ngày, từ 13h ngày 28/11, đến hết 17h ngày 29/11. Cuộc đua bắt đầu từ nửa đêm 30/11 trên đường Quang Trung. Cự ly 42km xuất phát lúc 0h05, sau đó cự ly 10km khởi hành lúc 1h, cự ly 5km xuất phát lúc 1h30. Cự ly 21km rời vạch lúc 2h. Khu vực về đích được bố trí tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Lan Anh