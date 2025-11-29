Giải chạy đêm Hà Nội chuẩn bị khởi tranh

18h00 VnExpress Marathon Hanoi Midnight khởi tranh mùa thứ 5

Bắt đầu từ 2020, VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 Powered by Puma đánh dấu cột mốc tròn 5 năm gắn bó với cộng đồng yêu chạy bộ. VM Hanoi Midnight hay được gọi với tên gọi thân thương "Mít chín" đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc mỗi dịp tháng 11. Qua mỗi mùa giải, sự kiện luôn giữ nét đặc trưng tổ chức vào cuối thu đầu đông với cung đường xuyên qua phố cổ, khám phá nhiều danh thắng Thủ đô lúc nửa đêm.

Năm nay, giải trở lại với diện mạo mới mẻ hơn, đường đua đổi mới cùng nhiều điều chỉnh trong khâu vận hành. Giải khởi tranh lúc 0h5, ngày 30/11 tại khu vực đường Quang Trung, trong khi cổng về đích bố trí tại đường Trần Nhân Tông.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao cho rằng sức hấp dẫn của VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma đến từ cách tổ chức chuyên nghiệp và không gian Thủ đô vào thời điểm cuối thu. Theo bà, hình ảnh hàng nghìn runner chạy xuyên đêm qua các tuyến phố cổ kính, hồ và những cây cầu đặc trưng trong suốt 4 mùa giải đã góp phần tạo nên bản sắc riêng.