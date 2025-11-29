VĐV Kenya thắng lớn tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight

Kipruto Kemboi vượt qua đồng hương Takele Kure để về nhất 42km, trong khi 21km cũng chứng kiến chiến thắng của Samuel Kalalei.

Sau năm mùa tổ chức, VnExpress Marathon Hanoi Midnight tiếp tục thu hút cộng đồng chạy bộ khi 10.000 VĐV có mặt từ đêm 29, rạng sáng 30/11, tạo nên không khí sôi động giữa tiết trời 14 độ C của Hà Nội. Sự góp mặt đông đảo của runner giúp giải trở thành điểm hẹn quen thuộc trên bản đồ chạy bộ mùa thu của thủ đô.

Ezekiel Kipruto Kemboi đánh bại đồng hương Takele Kure để về nhất 42km nam. Ảnh: VnExpress Marathon

Từ 22h, khu vực hồ Thiền Quang đã đông kín VĐV khởi động. Càng sát giờ xuất phát, không khí càng cuồng nhiệt khi người dân và giới trẻ đổ về theo dõi giải. Từ đây, dòng runner lan tỏa dọc các tuyến phố trung tâm, tạo nên âm thanh đặc trưng của những bước chân nối dài trong đêm yên tĩnh.

Ở khía cạnh chuyên môn, cự ly 42km khởi đầu với kỳ vọng dành cho Huỳnh Anh Khôi - người vừa lập kỷ lục cá nhân (PR) 2 tiếng 23 phút cuối tuần trước. Tuy nhiên, runner 22 tuổi sớm bị bỏ lại phía sau, nhường sân khấu cho ba gương mặt Ezekiel Kipruto Kemboi, Takele Kure và Trịnh Minh Tâm.

Kemboi và Kure giữ thế bám đuổi suốt nửa đầu cuộc đua. Khi qua mốc 18km, họ đều được ghi nhận thời gian 1 tiếng 06 phút 19 giây, trong khi các runner Việt Nam bị bỏ lại phía sau với cách biệt hơn 30 giây. Ở nửa sau cuộc đua, Kemboi bắt đầu tăng tốc, dần nới rộng khoảng cách. Đến km33, anh dẫn trước đối thủ hai phút và duy trì lợi thế đến cuối.

Kemboi cán đích sau 2 tiếng 24 phút 20 giây, hơn Kure hai phút. VĐV Kenya gây chú ý với dáng chạy đặc biệt, một chân vung cao hơn chân còn lại, tạo cảm giác không cân xứng khi nhìn từ xa. Anh nán lại khá lâu ở vạch đích và ăn mừng với vẻ mặt tương đối thoải mái. Trịnh Minh Tâm về thứ ba với thời gian 2 tiếng 27 phút 00 giây. Đây là kỷ lục cá nhân của chân chạy Gia Lai - người mới bắt đầu chạy full marathon vào năm nay.

Hồng Lệ đánh dấu màn trở lại VnExpress Marathon bằng chiến thắng thứ 17. Ảnh: VnExpress Marathon

Ở nội dung nữ, Hồng Lệ đánh dấu màn trở lại bằng chức vô địch thứ 17 trong hệ thống VnExpress Marathon. Cô đóng vai trò dẫn nhịp nhóm sub3 với hàng chục runner nam bám theo. Việc hình thành các nhóm chạy có thành tích tương đồng giúp các runner hỗ trợ nhau, chia nước và duy trì tinh thần ổn định. Ở vài km cuối, nhóm bắt đầu tách ra để hướng tới mục tiêu riêng. Hồng Lệ về nhất 42km nữ sau 2 tiếng 56 phút, hơn Vũ Khánh Linh 44 giây.

Cự ly 21km chứng kiến chiến thắng dễ dàng của Samuel Kalalei. VĐV Kenya dẫn đầu ngay từ đầu và duy trì nhịp ổn định trong suốt chặng đua. Anh về nhất sau 1 tiếng 08 phút 55 giây, thông số tương đương nhóm tuyển thủ điền kinh Việt Nam nhưng cho biết vẫn còn khả năng cải thiện. Kalalei rời Hà Nội ngay trong sáng 30/11, không kịp tham dự lễ trao giải do chuyến bay khởi hành lúc 9h.

Nội dung 21km nữ ghi nhận hai runner Việt Nam đạt PR mới. Doãn Thị Oanh về nhất với 1:19:13, còn Hoàng Thị Ngọc Anh đạt 1:20:30. Thành tích của cả hai chỉ chênh vài giây so với kỷ lục cũ, giúp họ lọt vào nhóm các chân chạy bán marathon nhanh nhất Việt Nam.

Ở cự ly 10km, cuộc đua giữa Lê Văn Ba và Yeunsik Ham diễn ra quyết liệt. Hai VĐV chạy song song trong phần lớn thời gian và chỉ tách nhau ở khúc cua cuối, khi runner Hàn Quốc tận dụng góc cua tốt hơn để bứt lên. Ham về nhất sau 34 phút 28 giây, hơn Văn Ba bốn giây. VĐV 46 tuổi cho biết sang Việt Nam du lịch cùng vợ và đăng ký chạy để thử sức nhưng không ngờ đoạt giải.

Nhóm pacer HM 1:45 và các runner trên đường chạy. Ảnh: VnExpress Marathon

Nội dung 10km nữ chứng kiến chiến thắng của Nguyễn Thị Hồng Hạnh với thời gian 39 phút 55 giây. Hạnh là gương mặt quen thuộc trong giới ba môn phối hợp và từng vô địch nhiều giải đấu cấp quốc gia.

Cự ly 5km ghi nhận chiến thắng của Nguyễn Văn Khang, VĐV đội tuyển điền kinh TP HCM. Anh hoàn thành quãng đường sau 15 phút 59 giây, nối dài chuỗi thành tích sau các chiến thắng tại VnExpress Marathon Huế, Nha Trang và một giải ở Hậu Giang. Ở nội dung nữ, Phan Thị Huyền của Yên Phong Runners về nhất sau 21 phút. Cô gây ấn tượng khi hoàn thành cuộc đua trên đôi chân trần.

Giải đấu tạo dấu ấn chuyên môn đậm nét. Hàng trăm runner đã có PR mới nhờ cung đường bằng phẳng kết hợp thời tiết dễ chịu. Nhiều nhất là cự ly 21km khi năm nay giải điều chỉnh đường đua, không đưa VĐV qua những cây cầu nữa. Thêm vào đó, gần như 100% đường đua được thắp sáng bằng đèn trắng, giúp runner tối ưu tầm nhìn. Nhiều runner nhận xét VnExpress Marathon Hà Nội 2025 có điều kiện thi đấu đầy đủ ánh sáng nhất trong 5 mùa đã qua.

Sự đồng hành của Puma mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, trong đó có công nghệ đo sóng não lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, giúp runner theo dõi trạng thái cơ thể để điều chỉnh chiến thuật. Gian hàng mô phỏng hộp giày lớn của thương hiệu trở thành điểm check-in đáng chú ý.

Đại diện hãng cho biết Hanoi Midnight 2025 đã tạo nên chuỗi khoảnh khắc đáng nhớ cho runner và truyền tải tinh thần "Go Wild Hà Nội" giữa không khí cổ kính của Thủ đô về đêm. Giải kết thúc lúc 6h30 sáng cùng ngày, là điểm đến thứ chín của hệ thống VnExpress Marathon trong năm 2025. Tiếp theo, VnExpress Marathon sẽ đến Hải Phòng vào ngày 21/12.

Hoài Phương