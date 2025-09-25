Các đại gia tỉnh lẻ 'bơm' chung cư Hà Nội lên hơn 100 triệu mỗi m2

Nhiều người có tiềm lực kinh tế mạnh ở quê, sẵn sàng bán tài sản để sở hữu một bất động sản tại Hà Nội.

Đọc xong bài viết Chung cư ở chục năm bán hơn 100 triệu đồng một m2, sau đây là ý kiến của tôi:

Giá nhà Hà Nội: Cuộc "đấu giá" của người có tiền do đâu?

Giá căn hộ chung cư cũ ở Hà Nội liên tục lập đỉnh, thậm chí những dự án đã đi vào sử dụng hàng chục năm vẫn được rao bán với giá hơn 100 triệu đồng mỗi m2.

Nhiều người cho rằng thị trường đang "ngáo giá", nhưng nếu phân tích kỹ, có thể thấy đây là kết quả tất yếu của quy luật cung - cầu khốc liệt đang diễn ra tại thủ đô.

"Lực hút" khổng lồ từ dòng người và dòng tiền

Một trong những động lực chính đẩy giá bất động sản Hà Nội lên cao là sự gia tăng dân số cơ học không ngừng. Mỗi năm, thủ đô đón nhận thêm khoảng 200.000 - 300.000 người dân mới, tương đương với việc hình thành 2 đến 3 phường có mật độ dân số cao. Nhu cầu về nhà ở từ đó trở thành một bài toán cấp thiết và có thật.

>> Mẹ đơn thân lương 14 triệu lo sợ 9 năm mang nợ mua nhà

Đáng chú ý, trong dòng người di cư này có một tỷ lệ không nhỏ là những người có tiềm lực kinh tế mạnh từ các tỉnh thành khác. Họ sẵn sàng bán tài sản ở quê nhà để sở hữu một bất động sản tại Hà Nội, không chỉ để an cư mà còn để tìm kiếm cơ hội phát triển.

Chỉ cần một vài tìm kiếm đơn giản trên Google với từ khóa "chuyển công tác lên Hà Nội cần bán", hàng nghìn kết quả rao bán bất động sản ở các tỉnh sẽ hiện ra. Điều này lý giải tại sao ngay cả khi giá nhà chạm ngưỡng trăm triệu mỗi mét vuông, thị trường vẫn ghi nhận tình trạng "cháy hàng".

Dòng tiền từ khắp cả nước đang âm thầm đổ về, biến cuộc đua sở hữu nhà tại Hà Nội trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Thị trường cho thuê sôi động và tâm lý "bám trụ" thủ đô

Bên cạnh lực lượng mua nhà ngay, một bộ phận lớn người nhập cư dù chưa đủ điều kiện tài chính vẫn quyết tâm ở lại thành phố, chấp nhận thuê nhà để làm việc và chờ đợi cơ hội. Họ chính là nguồn khách hàng dồi dào cho thị trường lưu trú dài hạn như nhà trọ, căn hộ dịch vụ và chung cư cho thuê.

Nhận thấy tiềm năng này, nhiều nhà đầu tư đã không ngần ngại rót vốn vào loại hình "bất động sản dòng tiền", tức là mua nhà để cho thuê lại, tạo ra nguồn thu nhập thụ động ổn định hàng tháng. Điều này gián tiếp làm tăng thêm sức nóng cho thị trường, bởi một phần nguồn cung đã được các nhà đầu tư này hấp thụ.

Vì sao bất động sản vùng ven chưa phải là lựa chọn?

Một nghịch lý thú vị là trong khi giá nhà đất Hà Nội cao ngất ngưởng, thì các khu vực lân cận trong bán kính chỉ 100 km như Lương Sơn (Hòa Bình) hay thậm chí Hải Phòng, giá bất động sản lại "dễ thở" hơn rất nhiều.

Việc tìm một căn nhà chỉ 20-30 triệu đồng một m2 với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng không hề khó.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhu cầu ở thực tại các khu vực này không cao. Dòng tiền của người mua vẫn kiên định hướng về Hà Nội. Ngay cả những người có trong tay hàng chục tỷ đồng, thay vì lựa chọn về quê xây nhà to và hưởng thụ cuộc sống an nhàn, họ vẫn ưu tiên sở hữu một bất động sản tại thủ đô. Điều này cho thấy sức hấp dẫn về cơ sở hạ tầng, tiện ích, giáo dục và cơ hội việc làm của Hà Nội là không thể thay thế.

Nguồn cung khan hiếm - "Giọt nước tràn ly"

Yếu tố cuối cùng nhưng mang tính quyết định, đẩy sự chênh lệch cung - cầu lên đến đỉnh điểm chính là sự khan hiếm của nguồn cung mới. Các dự án bất động sản được phê duyệt và triển khai tại Hà Nội ngày càng ít đi do quỹ đất cạn kiệt và các rào cản pháp lý. Theo dự báo, giai đoạn 2026-2027, toàn thị trường có thể chỉ đón nhận khoảng 46.600 căn hộ mới từ 43 dự án.

Con số này quá nhỏ bé so với nhu cầu khổng lồ được tích lũy qua từng năm. Khi nguồn cung không đủ đáp ứng, thị trường tất yếu biến thành một cuộc "đấu giá" ngầm của những người có tiền.

Ai có tài chính mạnh hơn, sẵn sàng trả giá cao hơn sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua giành quyền sở hữu nhà ở.

Giá cả vì thế không còn chỉ phản ánh giá trị thực của bất động sản mà còn thể hiện mức độ sẵn sàng chi trả của người mua trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt.

thegioikhongdoithay1988