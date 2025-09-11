Mẹ đơn thân lương 14 triệu lo sợ 9 năm mang nợ mua nhà

Tôi dự định mua một căn nhà ở xã hội, rộng 39 m2, chủ đầu tư đang rao bán 890 triệu đồng.

Tôi đang sinh sống cùng con trai học tiểu học ở Dĩ An, TP HCM. Tôi có tích cóp được số tiền 400 triệu đồng và dự tính mua nhà để hai mẹ con an cư ổn định cuộc sống.

Sau nhiều lần xem nhà tôi chọn được căn chung cư một phòng ngủ, diện tích 39 m2 là phù hợp tài chính. Đây là nhà ở xã hội gần khu vực đi học và làm việc của hai mẹ con, chủ đầu tư đang rao bán giá 890 triệu đồng, đầy đủ nội thất cơ bản có thể dọn vào ở ngay, thời gian giao nhà dự kiến quý IV/2025.

Tôi đang làm văn phòng mức lương 14 triệu đồng một tháng, sau chi tiêu tiết kiệm tối thiểu được 6 triệu đồng một tháng, đây là nguồn thu duy nhất của tôi, tôi ở nhờ nhà người thân nên không tốn tiền thuê trọ.

Tôi đang có sẵn 400 triệu, được người thân cho mượn 100 triệu đồng, tổng cộng là 500 triệu đồng đủ để thanh toán cho chủ đầu tư khi nhận nhà. Sau đó ngân hàng cho vay 400 triệu đồng trong vòng 20 năm, mỗi tháng cả gốc lẫn lãi là 3,7 triệu đồng, lãi suất ưu đãi 5 năm đầu tiên là 5.9%, từ năm thứ 6 lãi suất khoảng 7.9%.

Sau tính toán thì tôi mất 6,5 năm đến 7 năm để trả hết cả gốc lẫn lãi ngân hàng, thêm hai năm tiếp theo để trả 100 triệu đồng cho người thân, nếu mọi chuyện suôn sẻ tổng cộng cần 9 năm để trả nợ.

Tôi đang có hai hợp đồng bảo hiểm tổng trị giá hơn 200 triệu đồng (một cái còn đóng phí 20 triệu đồng vào tháng 6/2026, một cái đóng mỗi năm 5,3 triệu đồng trong 9 năm nữa) và có miếng đất nông nghiệp được ông bà nội của con cho để phòng thân (không có ý định bán trừ bước đường cùng), trường hợp có vấn đề xảy ra tôi có thể dùng những tài sản này để xử lý tạm thời.

Tôi chưa từng trải qua việc nợ nần dài hạn tới như vậy nên không khỏi lo lắng và áp lực. Tôi mong muốn nhận được các ý kiến hữu ích từ các bạn, đặc biệt các bạn làm ở ngân hàng và các bạn đang trên hành trình trả nợ để có được tổ ấm riêng. Mong nhận được nhiều chia sẻ hơn để tôi có được cái nhìn đầy đủ những thách thức cũng như cơ hội khi mua căn chung cư này.

Tôi đang tính toán trên những gì bản thân có thể làm được mà không phụ thuộc vào ai, nên mong bạn đọc bỏ qua phương án tìm người góp gạo thổi cơm chung dù nhiều lần con trai bảo mẹ tìm ba cho con.

Tôi định hướng sống cùng con không đi bước nữa dù biết sẽ khó khăn rất nhiều, cũng không biết mình có chịu được cuộc sống như vậy không. Trong thâm tâm tôi luôn muốn có được ngôi nhà riêng cho hai mẹ con vì không thể ở nhờ hoài được (đã ở 7 năm) và ở chung con sẽ không có khái niệm gia đình riêng là như thế nào, cũng không được thỏa mái và thỉnh thoảng không vừa lòng nhau.

Hơi buồn vì tôi đang ngồi viết những dòng này ở thời điểm còn hai tiếng đồng hồ nữa là sinh nhật lần thứ 35 của mình với bao nhiêu ngổn ngang suy nghĩ, đôi lúc tôi cảm thấy quá áp lực muốn buông xuôi, nhưng cho đến giờ tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để có được tương lai tốt đẹp hơn cho hai mẹ con.

Tôi xin cảm ơn.

Thanh