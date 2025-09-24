Chung cư ở chục năm bán hơn 100 triệu đồng một m2

Hà NộiNhiều tòa chung cư đã hoạt động hơn chục năm được chào giá tăng gấp đôi, lên 100-110 triệu đồng một m2, "ăn theo" đà tăng dự án mới.

Vợ chồng anh Hoàng Hưng mua căn hộ rộng 76 m2 tại khu đô thị mặt đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy từ 2016. Giá thời điểm đó 3,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 45 triệu đồng mỗi m2. Thấy thị trường đang tăng nhiệt, vợ chồng anh dự tính bán căn này, đổi sang nhà rộng hơn để đón thêm thành viên mới.

Tham khảo từ nhiều môi giới, anh Hưng bất ngờ khi giá căn nhà này đã tăng lên 8-8,3 tỷ đồng (khoảng 105-109 triệu một m2), tùy nội thất bàn giao. Nếu so với thời điểm mở bán cách đây chục năm, giá đã tăng 2,5-2,7 lần. Tuy nhiên, muốn chuyển sang căn 3 phòng ngủ, anh cho biết "phải chấp nhận mức giá đắt đỏ, thấp nhất 11 tỷ một căn, tức là cần bù thêm khoảng 3 tỷ đồng".

Tìm hiểu một số dự án cùng khu vực, anh cho hay mặt bằng trên 100 triệu đồng một m2 ngày càng phổ biến, dù các tòa nhà đưa vào sử dụng nhiều năm. Đơn cử tại dự án có 3 tòa tháp cao 26 tầng cùng mặt đường Minh Khai, giá một số căn ba phòng ngủ được chào hơn 12 tỷ đồng, khoảng 106-107 triệu một m2. So với thời điểm mở bán năm 2017, dự án này tăng giá 2,2-2,6 lần.

"Vợ chồng tôi may mắn vì đã mua nhà từ sớm chứ với giá hiện tại sở hữu được căn một phòng ngủ cũng khó", anh Hưng nói và cho biết tạm hoãn kế hoạch đổi nhà vì chưa đủ tài chính bù khoản tăng thêm.

Theo dữ liệu của Batdongsan - kênh rao tin địa ốc trực tuyến thuộc Tập đoàn PropertyGuru, trụ sở chính tại Singapore - giá rao bán trung bình nhiều dự án chung cư trong quý III tiếp tục leo thang so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 100 triệu đồng mỗi m2. Chẳng hạn, khu đô thị Royal City tăng 39% so với cuối năm ngoái, Park View City (36%), Hinode City (32%), Times City (29%)...

Chị Hồng Nhung, một môi giới chuyên bán căn hộ chuyển nhượng, cho hay so với cuối năm ngoái, giá chuyển nhượng nhiều dự án tại trung tâm tiếp tục leo thang 20-30%. Điều này khiến nhiều khách hàng của chị muốn đổi nhà rộng hơn phải từ bỏ kế hoạch, chấp nhận cải tạo căn hiện có thay vì bù thêm khoản tiền lớn.

Với những khách mua căn đầu tiên, họ có xu hướng dịch chuyển ra vùng ven tìm dự án mới để được giãn thanh toán và hưởng thêm chiết khấu. "Giá bán cao khiến quỹ căn chuyển nhượng thanh khoản chậm hơn, nhất là loại diện tích lớn giá hơn chục tỷ đồng", chị này cho hay.

Bất động sản trung tâm Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Nhiều chung cư cũ tăng giá mạnh trong bối cảnh liên tiếp dự án mới ở vị trí xa hơn mở bán giá cao kỷ lục. Đầu tháng 7, một dự án căn hộ tại phường Việt Hưng được chủ đầu tư đưa ra giá rumor (thăm dò thị trường) trung bình 118 triệu đồng một m2 (chưa gồm VAT và phí bảo trì). Người mua có thể phải chi 5,9 tỷ đồng để sở hữu căn 50 m2, một phòng ngủ. Đây là dự án chung cư đầu tiên có giá bán sơ cấp vượt 100 triệu đồng mỗi m2 trên địa bàn Long Biên cũ, cao nhất từ trước đến nay.

Tại phường Phương Liệt, dự án nằm ở đường Giải Phóng với hơn 900 căn cũng rục rịch chào bán, giá rumor trên 105 triệu đồng một m2. Với quỹ căn hai phòng ngủ 73-90 m2, người mua cần chi hơn 7,7 tỷ đồng để sở hữu. Các căn 3-4 phòng ngủ có giá lên đến 11-12 tỷ.

Giá nhà vốn đắt đỏ lại liên tục leo thang, khiến việc tích lũy để sở hữu nơi an cư của người dân ngày càng khó khăn, ngay cả với nhóm thu nhập cao. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết nhiều môi giới hội viên phản ánh không ít khách hàng của họ thuộc nhóm trẻ, thu nhập tốt ở mức 40-50 triệu đồng một tháng cũng không dám mua nhà, nếu không có hỗ trợ tài chính từ gia đình. Nhiều người chấp nhận thuê dài hạn thay vì cố gắng sở hữu nhà bằng mọi giá.

Lý do là giai đoạn 2014 đến nay, thu nhập bình quân tháng của người lao động chỉ tăng trung bình 6,4% một năm, từ 4,11 triệu đồng lên 8,3 triệu. Trong khi giá chung cư đắt gấp đôi, bình quân 11,7% một năm, từ 25 triệu đồng lên tới gần 76 triệu một m2.

Tại cuộc họp về thị trường bất động sản cách đây hai ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá phân khúc nhà ở còn bất cập khi sản phẩm chủ yếu là cao cấp, có lúc tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn.

"Bao nhiêu người cần nhà nhưng vì giá cao quá không thể mua được. Nhà mà cứ trên 70 triệu, 100 triệu đồng một m2, ai có tiền mà mua", Thủ tướng nói và đề nghị làm rõ thị trường có bị thao túng hay không để chấn chỉnh tình trạng găm hàng, thổi giá.

Trong bối cảnh giá nhà tăng vượt ngưỡng chi trả phần đông người dân, nhà ở bình dân là "tia hy vọng" giúp cân bằng giá nhà ở, đảm bảo thị trường phát triển bền vững và lành mạnh. Ông Nguyễn Văn Đính kiến nghị cơ quan quản lý nghiên cứu chính sách "nắn" dòng tiền vào phân khúc giá phù hợp với nhu cầu phần đông người dân để ngăn rủi ro tài chính.

Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm cũng cần đẩy nhanh tiến độ, gồm vành đai, metro, cao tốc để mở rộng không gian đô thị, giúp người dân có nhiều lựa chọn nhà ở với giá phù hợp.

Tương tự, ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property cho rằng tình trạng lệch pha nhà ở thời gian qua một phần do thị trường được dẫn dắt bởi các chủ đầu tư lớn với kỳ vọng lợi nhuận cao. Do đó, các chủ đầu tư vừa và nhỏ cần chủ động liên kết, hợp tác với đối tác để phát triển dự án thị trường ngách như nhà ở giá rẻ, khu đô thị quy mô nhỏ tại các tỉnh. "Đây là phân khúc luôn có lượng cầu lớn, đảm bảo tốc độ thanh khoản cũng như khả năng quay vòng vốn nhanh", ông Toản nói.

Ngọc Diễm