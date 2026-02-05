Gemini vượt 750 triệu người dùng hoạt động hàng tháng

Chatbot Gemini đang ngày càng được đón nhận khi đạt 750 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), dù vẫn đứng sau ChatGPT.

Thành tích trên được Google đề cập trong báo cáo tài chính quý IV/2025 công bố ngày 4/2, cao hơn 100 triệu so với mức 650 triệu MAU của quý III/2025.

Trong khi đó, số liệu từ Meta cho thấy Meta AI hiện có gần 500 triệu người dùng hàng tháng tính đến hết năm 2025. Vào tháng 10/2025, CEO OpenAI Sam Altman khẳng định ChatGPT đạt 800 triệu người dùng hàng tuần, còn công ty nghiên cứu Sensor Tower ước tính AI này có 810 triệu người dùng hàng tháng tính đến hết tháng 11/2025.

Logo Google Gemini trên smartphone. Ảnh: Bảo Lâm

Theo CEO Google Sundar Pichai, Gemini nhận sự quan tâm lớn sau khi công ty ra mắt phiên bản Gemini 3 - AI tiên tiến nhất của hãng cung cấp khả năng phản hồi "với mức độ chi tiết và sắc thái chưa từng có". Ông nhấn mạnh Gemini 3 là "động lực tích cực" cho sự tăng trưởng, và Google sẽ tiếp tục đầu tư, cải tiến mô hình nhằm duy trì đà phát triển.

Gemini 3 ra mắt tháng 11 năm ngoái, được giới thiệu là "AI thông minh nhất" có thể đọc hiểu đa phương thức, hiểu nhiều tầng ý nghĩa của câu lệnh. Theo đại diện Google, mô hình AI mới xây dựng khả năng lập luận tiên tiến để nắm bắt những tầng ý nghĩa sâu sắc và tinh tế, gồm "nhận ra các gợi ý rất nhỏ trong một ý tưởng sáng tạo", hay bóc tách những lớp chồng chéo của một vấn đề phức tạp, giúp người dùng có thể nhận câu trả lời vừa ý với ít câu lệnh hơn.

"Việc ra mắt Gemini 3 là cột mốc quan trọng, tạo đà phát triển mạnh mẽ", Pichai nói trong báo cáo tài chính. "Mô hình hiện xử lý hơn 10 tỷ token mỗi phút. Chức năng tìm kiếm được sử dụng nhiều hơn bao giờ hết".

Cuối năm ngoái, Google cũng tung ra gói dịch vụ giá thấp hơn là AI Plus 7,99 USD/tháng (210.000 đồng), hướng đến người dùng ngân sách eo hẹp. "Chúng tôi đang tập trung vào gói miễn phí, cũng như các gói đăng ký vốn tăng trưởng mạnh mẽ thời gian qua", Philipp Schindler, Giám đốc kinh doanh của Google, cho biết.

Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố báo cáo tài chính với kế quả khả quan. Trong quý IV/2025, hãng ghi nhận doanh thu 113,83 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, hơn mức dự báo 111,4 tỷ USD từ Phố Wall. Lợi nhuận đạt 34,46 tỷ USD, tăng gần 30%. Tính cả năm 2025, doanh thu Alphabet lần đầu vượt mốc 400 tỷ USD với 402,84 tỷ USD, lợi nhuận ròng đạt 132,17 tỷ USD.

Bảo Lâm (theo TechCrunch, Reuters)