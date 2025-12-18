Google ra Gemini 3 Flash tốc độ nhanh, chi phí rẻ

Google công bố Gemini 3 Flash, khẳng định tốt hơn và nhanh gấp ba lần Gemini 2.5 Pro, đồng thời dùng ít hơn 30% token, giúp giảm chi phí tổng thể.

Gemini 3 Flash được phát triển dựa trên mô hình Gemini 3 trình làng tháng trước. Phiên bản mới được triển khai mặc định trong ứng dụng Gemini trên toàn cầu và trong Chế độ AI của công cụ tìm kiếm, thay thế bản tiền nhiệm Gemini 2.5 Flash.

Google cho biết, mô hình mới phù hợp việc phân tích video, trích xuất dữ liệu, hỏi đáp trực quan, các quy trình làm việc nhanh và lặp lại nhờ tốc độ cao.

Với nhà phát triển phần mềm, giá của Gemini 3 Flash là 0,50 USD cho một triệu token (đơn vị dữ liệu) đầu vào và 3 USD cho một triệu token đầu ra. So với Gemini 2.5 Pro, mô hình mới hoạt động tốt hơn, chạy nhanh gấp ba lần, và dùng ít hơn 30% token trong những tác vụ tư duy. Gemini 3 Flash cũng đạt 78% trong SWE-bench Verified, bộ thử nghiệm đo lường khả năng viết phần mềm của hệ thống AI, tốt hơn Gemini 3 Pro (76,2%), Gemini 2.5 Flash (60,4%) và chỉ xếp sau GPT-5.2 (80%).

"Chúng tôi định vị Flash như một mô hình mạnh mẽ, đáng tin cậy. Nếu xem xét giá đầu vào và đầu ra, Flash rõ ràng là lựa chọn rẻ hơn nhiều, cho phép nhiều công ty xử lý tác vụ khối lượng lớn", Tulsee Doshi, Giám đốc cấp cao phụ trách các mô hình Gemini tại Google, giải thích với TechCrunch.

Minh họa Gemini 3 Flash. Ảnh: Google

Với người dùng thông thường, Google cho biết, Gemini 3 Flash giỏi nhận diện nội dung đa phương thức và phản hồi dựa theo đó. Ví dụ, mọi người có thể tải lên video ngắn chơi pickleball và xin lời khuyên, bản phác thảo để mô hình đoán đối tượng trong bức vẽ, hoặc bản ghi âm để được phân tích.

Gemini 3 Flash cũng hiểu rõ hơn ý định của người dùng trong các truy vấn và đưa ra phản hồi trực quan với những yếu tố như hình ảnh, bảng biểu. Người dùng thậm chí có thể sử dụng mô hình mới để thiết kế các nguyên mẫu ứng dụng ngay trong ứng dụng Gemini thông qua câu lệnh (prompt).

Google phát hành Gemini 3 Flash chỉ một ngày sau khi OpenAI ra mắt GPT Image 1.5, trình tạo ảnh với khả năng tuân thủ hướng dẫn tốt hơn, chỉnh sửa chính xác hơn và tốc độ tạo ảnh nhanh hơn bốn lần so với bản cũ. Gemini 3 Flash đánh dấu nỗ lực mới nhất của Google nhằm thách thức OpenAI trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo ngày càng gay cấn.

Thu Thảo (Theo TechCrunch, The Verge)