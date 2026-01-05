Garnacho thích bài viết Man Utd sa thải Amorim

AnhTiền đạo Alejandro Garnacho thích bài đăng trên Instagram thông báo việc CLB cũ Man Utd sa thải HLV Ruben Amorim.

Trưa 5/1, giờ London, nhà báo Fabrizio Romano đăng ảnh trên Instagram thông báo việc Man Utd sa thải Amorim. Chưa đầy 20 phút sau, Garnacho được phát hiện bấm thích bài viết này.

Garnacho thích bài đăng trên Instagram thông báo Man Utd sa thải HLV Ruben Amorim. Ảnh: chụp màn hình

Garnacho từng đá chính 25 trong số 40 trận dưới thời Amorim tại Man Utd, nhưng dấu ấn lớn nhất có lẽ là những khúc mắc với nhà cầm quân Bồ Đào Nha. Sau trận thua Tottenham ở chung kết Europa League, tiền đạo người Argentina công khai phản đối về việc phải dự bị cho Mason Mount. Trước đó, anh cùng Marcus Rashford bị loại khỏi danh sách thi đấu trận thắng Man City tại vòng 16 Ngoại hạng Anh ngày 26/2/2025.

Hôm 24/11/2024, Garnacho cũng từng đăng hình ảnh thể hiện sự bất mãn vì bị thay ra trong trận gặp Ipswich Town. Sau này, anh đã phải vào phòng riêng của Amorim để xin lỗi, đề nghị bù đắp bằng cách khao toàn đội một bữa tối.

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Amorim cảnh báo sẽ để Garnacho dự bị cả mùa nếu không rời Man Utd. Cuối tháng 8, tiền đạo 21 tuổi chuyển đến Chelsea với giá 51 triệu USD và ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2032. Anh mới có một bàn qua 13 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Garnacho (trái) tỏ thái độ khi bị thay ra trong trận Man Utd thắng Ipswich 3-2 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford tối 26/2/2025. Ảnh: Reuters

Amorim mất việc sau 14 tháng dẫn dắt Man Utd. Dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, đội bóng thành Manchester đá 63 trận, thua 21, hòa 18, thắng 25 - đạt tỷ lệ 38,1%, ghi 122 bàn và thủng lưới 114 lần.

Trước khi bị cắt hợp đồng, Amorim đã có hàng loạt phát biểu ám chỉ mâu thuẫn với ban lãnh đạo Man Utd, đặc biệt là Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Dịp Giáng sinh, HLV 40 tuổi khẳng định để vận hành hoàn hảo sơ đồ 3-4-3, Man Utd cần rất nhiều tiền và thời gian. Sau trận hòa Leeds, ông nhấn mạnh vai trò quản lý (manager), chứ không chỉ là HLV trưởng (head coach) ở Man Utd, đồng thời công khai nhắm vào Wilcox với lời nhắn "hãy làm tốt công việc của mình".

Sau phát ngôn công khai đối đầu ban lãnh đạo, Amorim hứng chịu làn sóng chỉ trích từ các huyền thoại Ngoại hạng Anh. Trên chương trình The Rest Is Football, cựu danh thủ Alan Shearer cho rằng kết cục đã được báo trước với Amorim, khi ông bước vào một cuộc chiến mà phần thắng gần như chắc chắn thuộc về CLB.

Theo Shearer, cơn bức xúc của Amorim nhiều khả năng bắt nguồn từ việc Man Utd gần như bất động trên thị trường chuyển nhượng tháng 1. Ông cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang cố khẳng định quyền lực, muốn chứng minh mình là "ông chủ" chứ không chỉ đơn thuần là một HLV làm thuê.

Shearer phân tích thêm rằng Amorim có thể đang chịu áp lực phải thay đổi hệ thống chiến thuật. Việc ông điều chỉnh đội hình trước Newcastle và giành kết quả tích cực, rồi quay lại sơ đồ ba hậu vệ nhưng không thành công ở trận gặp Wolves, có thể khiến Amorim càng quyết tâm làm mọi thứ theo cách của riêng mình.

Shearer cho rằng sự mâu thuẫn giữa vai trò thực tế và quyền hạn mong muốn, cộng với việc không được bổ sung lực lượng, đã đẩy Amorim tới phát biểu gay gắt. "Khi một HLV công khai chỉ trích giám đốc thể thao hay CEO, thì gần như chắc chắn sẽ chỉ có một người thua cuộc. Tôi không thấy chuyện này có thể kéo dài lâu hơn nữa", ông nói.

HLV Ruben Amorim trò chuyện với Giám đốc thể thao Jason Wilcox trong một buổi tập của Man Utd.

Tương tự, Wayne Rooney bày tỏ sự khó hiểu, cho rằng Amorim phát biểu công kích với sự tự tin và quyền uy như thể chắc chắn sẽ tiếp tục tại vị trong thời gian dài. "Cách dùng từ của ông ấy rất lạ và gây bối rối", Rooney nói. "Ông ấy nói với sự chắc chắn như thể biết mình sẽ còn làm HLV trong 18 tháng nữa, trong khi hai trận gần nhất thì không hề tốt".

Cựu tiền đạo người Anh thẳng thắn cho rằng Amorim chưa đủ quyền để có thể quyết định mọi thứ tại một CLB lớn như Man Utd. "Nếu là Pep Guardiola, không ai dám nghi ngờ những gì ông ấy muốn, từ cầu thủ đến hệ thống chiến thuật. Nhưng Amorim không phải Pep hay Jurgen Klopp. Ông ấy chưa có lịch sử hay nền tảng đó".

Dù vậy, Rooney cũng phần nào thông cảm với Amorim khi đội hình hiện tại thiếu chiều sâu, còn băng ghế dự bị chủ yếu là các cầu thủ trẻ từ học viện. "Thật tuyệt khi thấy cầu thủ trẻ ra sân, nhưng liệu họ đã sẵn sàng chưa? Rất khó để tung họ vào sân khi tập thể đang chơi không tốt", cựu đội trưởng Man Utd bày tỏ.

Tuy nhiên, cựu tiền đạo tuyển Anh kết luận rằng chính sự chênh lệch giữa tham vọng, quyền lực và thành tích khiến những phát biểu của Amorim trở nên nguy hiểm. "Tôi không nghĩ ông ấy sẽ có thêm 18 tháng nếu mọi thứ cứ tiếp diễn thế này. Những gì ông ấy nói, với tôi, thực sự rất khó hiểu", Rooney kết thúc.

Cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher thì nói rằng Amorim không thể đòi hỏi hay chất vấn ban lãnh đạo Man Utd về bất cứ điều gì vì bản thân chưa đủ năng lực để làm việc ở Ngoại hạng Anh.

