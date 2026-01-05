Carragher: 'Amorim chưa đủ tầm dẫn dắt CLB ở Ngoại hạng Anh'

AnhTheo cựu danh thủ Jamie Carragher, HLV Ruben Amorim chưa đủ năng lực để làm việc ở Ngoại hạng Anh nên không thể đòi hỏi hay chất vấn ban lãnh đạo Man Utd về bất cứ điều gì.

"Tôi không nghĩ Amorim có bất kỳ vị thế nào để chất vấn những người đã bổ nhiệm mình. Vì đơn giản, ông ấy không đủ giỏi. Thậm chí, hiện tại còn chưa đủ năng lực để làm HLV ở Ngoại hạng Anh", Carragher bình luận trên Sky Sports.

Sau trận hòa Leeds 1-1 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh, Amorim gây chú ý khi tuyên bố ông gia nhập Man Utd với vai trò quản lý (manager), chứ không chỉ là HLV trưởng (head coach), đồng thời úp mở khả năng rời Old Trafford khi hết hợp đồng năm 2027. Phát biểu này làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Amorim và ban lãnh đạo CLB, trong đó có giám đốc thể thao Jason Wilcox.

Theo Sky Sports, mâu thuẫn không chỉ xoay quanh chiến lược mua sắm ở kỳ chuyển nhượng tháng 1, mà còn liên quan đến định hướng chiến thuật lâu dài. Amorim được cho là không còn cứng nhắc với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, điều trở thành một trong những nguyên nhân khiến quan hệ giữa ông và cấp trên thêm rạn nứt.

HLV Ruben Amorim phản ứng trong trận Man Utd hòa Leeds 1-1 trên sân Elland Road, thành phố Leeds, hạt Tây Yorkshire, Vương quốc Anh, vòng 20 Ngoại hạng Anh ngày 4/1/2026. Ảnh: Reuters

Ở khía cạnh chuyển nhượng, Amorim muốn Man Utd mạnh tay chi tiêu để cạnh tranh suất dự Champions League, trong khi ban lãnh đạo vẫn kiên định với kế hoạch phát triển dài hạn. Ưu tiên của "Quỷ Đỏ" là bổ sung một đến hai tiền vệ trung tâm chất lượng vào mùa hè, cùng khả năng chiêu mộ thêm tiền đạo, tiền vệ cánh và trung vệ, thay vì phá vỡ kỷ luật tài chính trong ngắn hạn.

Ban lãnh đạo Man Utd tin rằng tình trạng thiếu hụt lực lượng hiện tại sẽ sớm được giải quyết khi Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Noussair Mazraoui trở lại sau Cup châu Phi, hay Mason Mount, Bruno Fernandes bình phục chấn thương. Tuy nhiên, Amorim rõ ràng không hài lòng với tốc độ bổ sung nhân sự, nhất là trong bối cảnh đội bóng phải căng mình cho các mục tiêu mùa giải.

Carragher cho rằng bất mãn của Amorim chỉ có thể xuất phát từ hai nguyên nhân: không được hậu thuẫn trên thị trường chuyển nhượng, hoặc bị ban lãnh đạo đặt dấu hỏi về việc liên tục thay đổi hệ thống chiến thuật. "Man Utd từng có dấu hiệu tiến bộ với hàng thủ 4 người, nhưng Amorim lại quay về sơ đồ 5 hậu vệ trước Wolves và đó có lẽ là màn trình diễn tệ nhất của họ mùa này", cựu hậu vệ Liverpool nói thêm.

Trong khi đó, Gary Neville nhận định những phát biểu của Amorim là dấu hiệu bất thường ở CLB cũ. "Có điều gì đó đã xảy ra trong tuần qua khiến Amorim bắt đầu bộc lộ sự khó chịu. Rõ ràng ông ấy không hài lòng với một điều gì đó ở thượng tầng CLB", cựu hậu vệ người Anh nói trên podcast cá nhân.

Neville cho rằng việc Amorim nhấn mạnh vai trò "manager" cho thấy ông muốn có tiếng nói rộng hơn, không chỉ trên sân tập mà còn trong các lĩnh vực như chuyển nhượng, học viện hay định hướng lối chơi. "Điều đó luôn đi kèm áp lực. Tôi bất ngờ vì sau một điểm trên sân khách lại xuất hiện những phát biểu tạo ra đám cháy không cần thiết", cựu danh thủ 50 tuổi nói.

HLV Ruben Amorim trò chuyện với giám đốc thể thao Jason Wilcox trong một buổi tập của Man Utd.

Theo Neville, Amorim vốn nổi tiếng thẳng thắn và trung thực trong các buổi họp báo, nhưng việc phát biểu nhắm tới thượng tầng CLB lúc này có thể khiến áp lực gia tăng. "Amorim có quyền nói những gì mình tin tưởng, nhưng rõ ràng đang tạo ra một ngọn lửa không cần thiết, nhất là khi phía trước Man Utd vẫn còn những trận đấu quan trọng", Neville kết luận.

Hai trận hòa 1-1 liên tiếp khiến Man Utd không thể cải thiện thứ bậc. Họ vẫn đứng thứ sáu Ngoại hạng Anh với 31 điểm, bằng Chelsea và kém Liverpool ba điểm. Ngày 7/1, thầy trò Amorim làm khách của Burnley - CLB đang đứng áp chót với 12 điểm.

Hồng Duy (theo Sky Sports)