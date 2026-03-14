Gặp vấn đề sức khỏe khi cưu mang chó đi lạc

Thảo Linh (26 tuổi, Tây Ninh) cưu mang nhiều chú chó đi lạc, vô tình bị cắn vào tay, phải tiêm ngừa và điều trị.

Có thời điểm Thảo Linh dành một phòng trong căn hộ để nuôi 5 con chó nhặt ngoài đường. Sau một thời gian, Linh liên tục bị hàng xóm than phiền vì mùi hôi, tiếng sủa và cảnh chó cắn nhau. Dù đã cố gắng khắc phục bằng cách vệ sinh thường xuyên, xịt phòng, dùng máy lọc không khí và dạy chó đi vệ sinh đúng chỗ, cô vẫn bị ban quản lý nhắc nhở.

Linh còn hai lần bị chó cắn vào tay, chân khi cho ăn, phải tiêm ngừa và điều trị. Sau đó, vì áp lực từ gia đình và nơi ở, cô phải tìm chủ mới cho đàn chó. Hiện Linh chỉ giữ lại một con từng đi lạc vào nhà bố mẹ ở quê mà chưa có ai đến nhận.

Con chó Phương Linh nhận nuôi khi đi lạc vào vườn nhà của bố mẹ. Ảnh: NVCC

Còn Lê Nguyễn Phương Vy, 23 tuổi, ở TP HCM, cũng nhận nuôi chó bị bỏ rơi vì thương chúng lang thang ngoài đường. Một con chó đầu tiên khá hiền và dễ chăm. Nhưng khi nhận nuôi thêm một con khác bị chủ bỏ do hay phá phách, Vy bắt đầu gặp nhiều vấn đề. Con chó thường xuyên cắn đồ đạc, đào bới, đi vệ sinh bừa bãi, gây phiền hà cho hàng xóm. Trong một lần chăm sóc, Vy bị chó cắn chảy máu tay, phải tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine dại và vaccine uốn ván.

Theo BS.CKI Danh Thị Mỹ Hồng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, việc cưu mang, nuôi dưỡng và chăm sóc chó mèo bị bỏ rơi, đi lạc là hành động nhân văn, thể hiện tình yêu thương của con người với động vật. Tuy nhiên, chó là động vật có vú máu nóng, có bản năng săn mồi, dễ gây thương tích cho người nuôi và người xung quanh. Chó đi lạc hoặc bị bỏ rơi còn có nguy cơ mang các bệnh truyền nhiễm, trong đó đáng lo ngại nhất là bệnh dại. Khi gặp động vật thất lạc, nếu không có kinh nghiệm chăm sóc thú cưng, mọi người nên liên lạc các đơn vị cứu hộ chuyên nghiệp.

Dại là bệnh có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã khởi phát triệu chứng. Thời gian ủ bệnh có thể từ vài ngày đến vài tháng, thậm chí kéo dài hơn, tùy vị trí và mức độ vết cắn. Khi virus xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương, người bệnh có thể xuất hiện co thắt họng, sợ nước, sợ gió, kích động, ảo giác và tử vong.

Do đó, khi bị cắn, cào, liếm vào vết thương hở mọi người nên rửa kỹ vết thương trong 15 phút dưới vòi nước chảy và xà phòng, sau đó sát khuẩn bằng cồn 45-70 độ hoặc cồn iốt để làm giảm thiểu lượng virus dại tại vết cắn và cần tiêm vaccine càng sớm càng tốt.

Phương Vy tiêm vaccine dại và uốn ván do bị chó cắn ngày 9/3, tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Kha Vạn Cân. Ảnh: Diệu Thuần

Vaccine được xem là biện pháp phòng bệnh dại duy nhất hiện nay. Hiện Việt Nam sử dụng hai loại vaccine dại của Ấn Độ và của Pháp, có thể tiêm trước phơi nhiễm và sau phơi nhiễm. Với trường hợp tiêm sau phơi nhiễm phác đồ gồm 5 mũi trong vòng một tháng (ngày 0-3-7-14-28, đường tiêm bắp) hoặc 8 mũi (ngày 0-3-7-28, đường tiêm trong da). Trường hợp con vật có biểu hiện bệnh dại, không theo dõi được con vật, hoặc vết thương ở gần hệ thần kinh trung ương như đầu, mặt, cổ, đầu chi cần tiêm huyết thanh kháng dại. Trường hợp tiêm trước phơi nhiễm, lịch tiêm gồm ba mũi vào ngày các ngày 0, 3, 21 hoặc 28 ở đường tiêm bắp và tiêm trong da. Trường hợp tiêm đủ phác đồ trước và sau phơi nhiễm, ở lần bị cắn cào sau chỉ cần tiêm hai mũi vaccine, không cần dùng huyết thanh.

Diệu Thuần