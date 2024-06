Vì sao cần tiêm hai mũi vaccine sởi?

Con tôi tiêm mũi sởi đầu tiên khi 9 tháng và được hẹn tiêm mũi 2 lúc 4-6 tuổi. Xin hỏi, mũi hai có cần thiết không, vì sao cách xa như vậy? (Nguyệt Minh, 30 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Sởi dễ lây qua đường hô hấp, có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, suy dinh dưỡng, tử vong.

Tiêm phòng sởi là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh cho trẻ em và người lớn. Vaccine an toàn, hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí. Thống kê công bố hồi tháng 4 của WHO, vaccine giúp ngăn ngừa 57 triệu ca tử vong do sởi giai đoạn 2000 - 2022.

Vaccine sởi hiệu quả đến 97% nếu dùng đủ hai mũi. Nếu chủng ngừa sởi vào 9 tháng tuổi, khoảng 85% trẻ được tiêm đáp ứng miễn dịch. Khoảng 15% còn lại không đáp ứng miễn dịch do: tồn lưu miễn dịch từ mẹ truyền, tình trạng sức khỏe, chất lượng bảo quản vaccine... Do đó, trẻ cần được tiêm mũi hai để tăng nồng độ kháng thể bảo vệ.

Mũi tiêm thứ hai được ví như cơ hội cho những trường hợp chưa có miễn dịch sau tiêm mũi đầu tiên. Theo WHO và CDC Mỹ, tỷ lệ tiêm đủ hai mũi phải đạt trên 95% để ngăn chặn dịch bùng phát.

Ảnh minh họa tiêm vaccine sởi. Ảnh: Vecteezy

Có ba loại vaccine phòng sởi gồm mũi đơn, mũi sởi kết hợp rubella hoặc mũi sởi - quai bị - rubella. Trẻ có thể tiêm phòng từ 9 tháng tuổi. Ở những quốc gia lưu hành bệnh sởi như Việt Nam, trẻ em và người lớn cần hoàn thành lịch hai mũi theo đúng khuyến cáo.

Đối với vaccine sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng, trẻ tiêm mũi một vào 9 tháng, mũi hai vào mốc 18 tháng tuổi. Trẻ tiêm chủng dịch vụ có thể chọn một trong hai phác đồ: hai mũi cách nhau ba tháng hoặc mũi thứ hai tiêm khi 4-6 tuổi. Như vậy, nếu gia đình thấy lịch tiêm chưa phù hợp, có thể trao đổi với bác sĩ để chọn phác đồ tốt hơn cho bé.

Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC