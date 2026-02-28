Sau Tết, hàng trăm người tiêm ngừa dại

Một tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, VNVC đón hàng trăm người tiêm phòng dại trên toàn quốc.

Theo bác sĩ Huỳnh Trần An Khương, Chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, phần lớn người dân bị chó mèo cắn cào trong lúc cho ăn, chơi đùa hoặc đi chơi, chúc Tết, có người bị khỉ cắn khi đi du lịch. Họ mong muốn dự phòng dại càng sớm càng tốt.

Trong đó, VNVC Thanh Trì, Hà Nội ghi nhận nhiều trẻ nhỏ được phụ huynh đưa đi tiêm ngừa dại. Chị Thủy, mẹ bé Bảo Khánh, 2 tuổi, cho biết bé bị chó cắn trúng vào tay chảy máu khi cố cho con vật ăn bánh trong lúc gia đình mải cúng giao thừa.

"Tôi thường đọc báo, biết bệnh dại nguy hiểm nên hôm sau vợ chồng đưa con đi tiêm ngừa ở bệnh viện và quay lại VNVC để tiêm các mũi tiếp theo cho gần nhà", chị Thủy nói.

Sáng mùng 5 Tết, chị Minh Tuyết, 30 tuổi, ở phường Tân Bình, TP HCM, cũng đến VNVC Hoàng Văn Thụ để tiêm ngừa dại. Chị cho biết, khoảng 9 giờ tối hôm trước, chị cho đàn mèo gồm 4 con của gia đình uống thuốc tẩy giun, sau đó bị một con cắn vào ngón tay, chảy máu.

Chị Tuyết tiêm vaccine dại sau khi bị mèo nhà nuôi cắn vào tay chảy máu. Ảnh: Hoàng Dương

"Con mèo này vốn hung dữ nhất nhà. Mặc dù trước đó đã tiêm ngừa dại cho mèo nhưng tôi vẫn tiêm vaccine để đảm bảo an toàn", chị Tuyết nói.

Chị Tuyết từng tiêm vaccine dại thế hệ mới và huyết thanh dại do bị chó cắn 7 năm trước. Lần này, bác sĩ chỉ định cho chị tiêm thêm hai mũi vaccine vào các ngày 0 và 3, không cần tiêm huyết thanh, dù vết thương ở đầu ngón tay là vị trí có nhiều đầu dây thần kinh, thuộc nguy cơ cao.

Ngoài chó và mèo, các trung tâm VNVC cũng ghi nhận một số người dân bị khỉ cắn khi đi du lịch vào dịp Tết.

Theo bác sĩ Khương, kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài 9 ngày, người dân đi chơi, chúc Tết ở nhiều tỉnh, thành. Quá trình này rất dễ bị chó mèo cắn cào, do tình trạng chó thả rông ở các vùng nông thôn cũng như trong các hẻm dân cư ở thành thị còn phổ biến. Ngay cả con vật nuôi trong gia đình cũng có thể cắn cào nếu bị trêu chọc.

Bác sĩ Khương khuyến cáo, tất cả các loài động vật có vú máu nóng đều có nguy cơ lây nhiễm virus dại. Bệnh này gây tử vong 100% khi khởi phát.

Hiện nay, nhờ được tuyên truyền rộng rãi về mức độ nguy hiểm của bệnh dại, người dân đã nâng cao ý thức tiêm ngừa dự phòng khi bị động vật có vú máu nóng cắn cào. Song, nghỉ Tết dài cũng khiến nhiều người khó khăn trong việc đi tiêm phòng dại, khi đến VNVC đã là ngày thứ 2-3 sau khi bị cắn.

"Mọi người lưu ý đây là tình huống cấp cứu, có thể đến cơ sở y tế uy tín gần nhất để được đánh giá vết thương cùng chỉ định tiêm ngừa", bác sĩ nói.

Người phụ nữ đến VNVC để tiêm ngừa dại do bị chó cắn. Ảnh: Hoàng Dương

Bác sĩ Khương cũng lưu ý mọi người tuân thủ đúng phác đồ tiêm dại, bao gồm liệu trình tiêm vaccine và tiêm thêm huyết thanh nếu có. Tuyệt đối không nặn máu, chà xát mạnh lên vết thương hoặc đắp lá theo các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng.

Vaccine dại hiện là loại thế hệ mới, sản xuất trên tế bào vero, đảm bảo độ tinh khiết và tính an toàn cao, có thể tiêm dự phòng bệnh dại trước phơi nhiễm nhằm tạo kháng thể bảo vệ sớm.

Bên cạnh vaccine, người dân lưu ý sơ cứu đúng cách khi bị động vật có vú máu nóng cắn cào liếm. Các bước bao gồm: rửa vết thương dưới vòi nước kết hợp với xà phòng trong ít nhất 15 phút; sau đó sát khuẩn lại vết thương và đến trung tâm tiêm chủng gần nhất để được bác sĩ đánh giá vết thương và chỉ định tiêm ngừa.

Hoàng Dương