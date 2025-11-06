Gặp họa do chó thả rông

Sáng cuối tuần, bà Hạnh ở xã Nhà Bè, TP HCM đạp xe ngang qua nhà hàng xóm, đột ngột bị con chó lao từ trong sân ra cắn vào chân chảy máu.

Người phụ nữ 64 tuổi cho biết, do quá sợ hãi nên bà đã cố đạp xe thật nhanh nhưng vẫn bị cắn. Con chó xông ra tấn công ngay khi vừa mở cửa, khiến chủ nhà không kịp trông giữ.

Khi bình tĩnh, bà Hạnh sơ cứu vết thương bằng cách rửa nước sạch, lấy đá bọc khăn để chườm giúp giảm sưng. Khi ấy, bà chưa nghĩ đến việc ngừa dại vì nghĩ là chó nhà nuôi. Chỉ khi người thân sang chơi, thấy vết thương chảy máu liên tục nên khuyên bà tiêm phòng dại.

Vết thương ở chân bà Hạnh do bị chó nhà hàng xóm cắn. Ảnh: Khánh Hòa

Tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Nhà Bè, bà Hạnh được chỉ định tiêm 5 mũi vaccine dại vào các ngày 0, 3, 7, 14 và 28 và vaccine uốn ván, đồng thời cần theo dõi biểu hiện của con chó. Nếu sau 10 ngày, con vật vẫn khỏe mạnh bình thường, bác sĩ có thể chỉ định ngừng tiêm.

Còn Văn Phúc, 30 tuổi, làm nghề shipper, thuê trọ ở xã Hóc Môn, TP HCM, cho biết từng bị đàn chó của một gia đình trong xóm đuổi theo, sủa dữ dội. Hoảng hốt, anh phi vọt xe lên vỉa hè, tông trúng cây và té ngã. Mặt và tay bị cành cây cào trúng, trầy xước chảy máu, xe hỏng, nhiều món hàng của khách bị móp, vỡ. Lần đó, tiền đi viện khâu vết thương, sửa xe và đền tiền hàng cho khách hết vài chục triệu đồng.

"Tôi vừa tức vừa tiếc của, nhưng đành phải tự an ủi rằng của đi thay người. Thế nhưng, trong xóm tôi ở vẫn còn nhiều nhà thả chó tự do lắm, chẳng thấy ai quản lý", Phúc nói.

Chuyện gặp họa do chó nhà hàng xóm thả rông khá phổ biến ở nhiều khu dân cư. Cuối tháng 9, tại TP Huế, bé gái 19 tháng tuổi đang chơi ngoài đường thì chó nhà hàng xóm tuột xích lao vào cắn vùng đầu, mặt và cổ trọng thương. Trước đó, bé trai 3 tuổi ở Lào Cai cũng bị chó nhà hàng xóm cắn gây nhiều vết thương vùng đầu, mặt, cổ và đứt tĩnh mạch trái, phải nhập viện điều trị.

Theo bác sĩ Trương Quang Tâm Huy, Bác sĩ Trưởng, Trung tâm tiêm chủng VNVC Nhà Bè, trung tâm thường xuyên tiếp nhận người dân đến tiêm ngừa dại do bị chó mèo cắn cào, chủ yếu là do chó. Khách hàng đa dạng độ tuổi, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Ngày cao điểm, trung tâm ghi nhận xấp xỉ 10 người đi tiêm ngừa dại do động vật có vú máu nóng cắn, cào. Tuy nhiên, nhiều người dân còn chưa hiểu về bệnh dại cũng như chưa xử trí vết thương đúng cách.

Bà Hạnh tiêm vaccine dại sau khi bị chó nhà hàng xóm cắn. Ảnh: Khánh Hòa

Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, khi khởi phát triệu chứng, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Vì vậy, nếu bị chó, mèo, khỉ, chuột, dơi... cắn, cào hoặc liếm lên vết thương hở, mọi người cần rửa ngay dưới vòi nước sạch chảy liên tục trong 15 phút kết hợp với xà phòng, sát khuẩn bằng cồn iốt hoặc povidine, rồi đến trung tâm tiêm chủng.

Tùy vào vết thương và tiền sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ chỉ định phác đồ phù hợp. Người chưa tiêm vaccine dại cần tiêm 5 mũi bắp vào các ngày 0, 3, 7, 14, 28; hoặc 8 mũi trong da vào các ngày 0, 3, 7 và 28. Vết thương nặng ở đầu, mặt, cổ, tay, chân có thể cần thêm huyết thanh kháng dại.

Trong quá trình tiêm, người dân cần theo dõi con vật, nếu sau 10 ngày vẫn khỏe mạnh, bác sĩ có thể ngừng tiêm. Người đã tiêm đủ ba mũi phòng ngừa, khi bị cắn lại chỉ cần tiêm thêm hai mũi vào ngày 0, 3, không cần huyết thanh. Nếu không theo dõi được hoặc con vật có biểu hiện bất thường, cần tiêm đủ phác đồ.

Không chà xát vết thương, không đắp lá hay dùng thuốc dân gian. Người chưa bị cắn vẫn có thể tiêm dự phòng trước phơi nhiễm với 3 mũi (ngày 0, 7, 21 hoặc 28) để bảo vệ an toàn và giảm chi phí nếu bị cắn sau này.

Huyền Trâm