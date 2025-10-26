Arsenal lại thắng nhờ 'bóng chết'

AnhTừ quả phạt cố định, Eberechi Eze ghi bàn duy nhất giúp Arsenal thắng đội khách Crystal Palace 1-0 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Emirates hôm 25/10, Arsenal dứt điểm 10 lần nhưng chỉ đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,08. "Pháo thủ" tạo hai cơ hội ngon ăn, đều đến từ những tình huống cố định, và một trong số đó đã định đoạt trận đấu.

Eberechi Eze mừng bàn trong trận Arsenal thắng Crystal Palace 1-0 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 26/10/2025. Ảnh: Reuters

Phút 39, từ quả đá phạt hơn 40 mét, Declan Rice treo bổng vào vòng cấm. Bóng bật ra đúng tầm để Eberechi Eze băng vào vô-lê chéo góc, khiến thủ thành Dean Henderson chôn chân. Eze ghi bàn đầu tiên cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh, và là bàn thứ hai trên mọi đấu trường, sau pha lập công trong trận thắng Port Vale ở Cup Liên đoàn.

Eze ăn mừng chừng mực, vì anh từng khoác áo Crystal Palace giai đoạn 2020-2025, trước khi chuyển đến Arsenal với tổng phí 90 triệu USD.

Arsenal ghi bàn thứ 44 từ các tình huống cố định ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa 2023-2024, nhiều hơn 10 bàn so với đội xếp sau. Tính riêng mùa này, "Pháo thủ" ghi 11 bàn từ các tình huống cố định, không tính phạt đền, qua 13 trận trên mọi đấu trường.

Pha vô-lê ghi bàn duy nhất của Eberechi Eze. Ảnh: Arsenal FC

Chủ nhà suýt nâng tỷ số nhờ bài tấn công sở trường này. Phút 50, từ quả đá phạt chếch bên trái, Rice phối hợp ngắn với Eze rồi tạt về cột xa. Chuyên gia không chiến Gabriel Magalhaes băng vào đánh đầu dội xà, rồi Bukayo Saka cứa lòng chân trái sạt cột.

Ngoài bài tấn công bóng bổng, "Pháo thủ" còn gây ấn tượng với hàng thủ chắc chắn. Họ không để Crystal Palace dứt điểm trúng đích lần nào và có trận thứ sáu giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Việc chỉ dẫn một bàn khiến Arsenal trải qua những phút cuối thót tim. HLV Mikel Arteta thậm chí phải tăng cường hàng thủ khi tung Mikel Merino, Piero Hincapie, Myles Lewis-Skelly vào sân ở những phút cuối. Arsenal cũng lùi sâu đội hình, không cố gắng triển khai như đầu trận mà thường xuyên phá mạnh lên để Viktor Gyokeres hoặc cầu thủ vào thay người Gabriel Martinelli cầm bóng câu giờ.

Bảo toàn kết quả 1-0, Arsenal toàn thắng cả năm trận trên mọi đấu trường trong tháng 10 mà không để thủng lưới lần nào. Cụ thể, họ thắng West Ham 2-0, Fulham 1-0, Crystal Palace 1-0 ở Ngoại hạng Anh và Olympiacos 2-0, Atletico 1-0 tại Champions League.

Trận thắng Crystal Palace càng quan trọng với Arsenal, khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Man City và Liverpool đều thua vòng này. Đội bóng của Arteta gia cố đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với 2 điểm. Xếp sau bất ngờ lại là Bournemouth với 18 điểm và tân binh Sunderland với 17 điểm.

Vòng tiếp theo, Arsenal làm khách của tân binh Burnley ngày 1/11.

Hồng Duy