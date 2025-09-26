10 năm tôi như kẻ khác người vì nói 'không' với gà rán, nước ngọt

Tôi từng uống nước ngọt thay nước lọc mỗi ngày, 'nghiện' gà rán, khoai tây chiên, cho đến khi bị đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa, phải nhập viện.

Uống nước ngọt, ăn gà rán, hay khoai tây chiên từ lâu đã trở thành thói quen bình thường, thậm chí còn là niềm vui khó bỏ của nhiều người. Thế nhưng, suốt 10 năm qua, tôi gần như tuyệt đối nói "không" với những thứ đồ ăn, thức uống đó. Không phải vì tôi quá khắt khe với bản thân, mà vì sau một biến cố sức khỏe, tôi nhận ra giá trị của sự tiết chế và kỷ luật trong ăn uống.

10 năm trước, tôi từng trải qua một giai đoạn cơ thể suy kiệt vì thói quen ăn uống thiếu khoa học. Khi ấy, tôi uống nước ngọt có ga gần như mỗi ngày: một lon khi đi học thêm, một ly khi tụ tập bạn bè, hay thậm chí uống thay nước lọc lúc làm việc khuya. Cộng thêm việc "nghiện" đồ chiên rán, từ gà rán, xúc xích đến các loại bánh chiên dầu ngoài cổng trường, khiến cơ thể tôi dần tăng cân, mệt mỏi và nổi mụn liên tục.

Cao điểm là một lần tôi bị đau dạ dày và rối loạn tiêu hóa phải nhập viện. Bác sĩ nói thẳng: "Nếu em không thay đổi thói quen ăn uống, tình trạng này sẽ lặp lại, thậm chí dẫn đến bệnh mãn tính". Lời cảnh báo ấy như một hồi chuông tỉnh thức, khiến tôi quyết tâm thử thách bản thân: cắt hoàn toàn nước ngọt và đồ chiên rán.

Những tháng đầu tiên thực sự rất khó khăn. Tôi vốn quen cảm giác "sảng khoái" khi uống một lon nước ngọt lạnh, quen vị béo ngậy giòn rụm của miếng gà chiên. Cắt bỏ đột ngột khiến cơ thể tôi thèm đến mức bứt rứt. Mỗi lần bạn bè rủ đi ăn, tôi phải gồng mình từ chối. Không ít lần tôi bị trêu: "Ăn uống khắt khe thế này sống sao nổi?".

>> Thói quen ăn phở đậm gia vị khiến tôi trả giá

Nhưng rồi, tôi tìm ra cách thay thế: nước lọc mát lạnh, nước ép trái cây không đường, và các món luộc, hấp, nướng thay vì chiên rán. Thay vì tập trung vào thứ mình "không được phép", tôi tạo cho mình thói quen mới với những lựa chọn lành mạnh hơn.

Sau 6 tháng, cơ thể tôi bắt đầu thay đổi rõ rệt: cân nặng giảm xuống mức ổn định, da dẻ bớt mụn, giấc ngủ sâu hơn. Đặc biệt, tôi không còn cảm giác uể oải sau mỗi bữa ăn như trước. Điều bất ngờ là khẩu vị tôi cũng thay đổi. Khi vô tình thử một ngụm nước ngọt trong buổi liên hoan, tôi thấy vị ngọt gắt và khó chịu, không còn cảm giác "đã khát" như trước. Tương tự, đồ chiên rán khiến tôi nhanh chóng ngán và cảm thấy đầy bụng.

Từ đó, tôi càng có thêm động lực để kiên trì với chế độ ăn uống lành mạnh. Từ một quyết định ban đầu chỉ vì sức khỏe, dần dần, việc không uống nước ngọt và không ăn đồ chiên rán trở thành lối sống của tôi. Tôi không còn phải gồng mình từ chối, mà cảm thấy tự nhiên như thói quen đánh răng mỗi sáng.

Những buổi đi chơi, tôi vẫn thoải mái ngồi với bạn bè, chỉ khác là tôi chọn nước lọc hoặc trà thảo mộc. Khi mọi người gọi gà rán, tôi chọn salad hoặc đồ nướng. Dần dần, bạn bè cũng quen, không còn chọc ghẹo, thậm chí có người còn học theo.

Điều quý giá nhất tôi nhận được từ hành trình này không chỉ là một cơ thể khỏe mạnh hơn, mà còn là sự rèn luyện ý chí. Trong xã hội hiện đại, cám dỗ có ở khắp nơi, từ đồ ăn nhanh, đồ uống nhiều đường đến những tiện lợi ngắn hạn khác. Việc có thể duy trì kỷ luật suốt 10 năm giúp tôi tin rằng mình có thể kiểm soát bản thân ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống.

Ngoài ra, tôi nhận ra việc ăn uống lành mạnh cũng là một cách quan tâm đến gia đình. Khi tôi về quê, bố mẹ thấy tôi kiên trì với thói quen tốt, cũng dần hạn chế mua nước ngọt hay đồ chiên. Em nhỏ trong nhà nhìn tôi làm gương, giờ cũng ít uống nước ngọt hơn trước.

Tôi không cực đoan cho rằng mọi người đều phải bỏ ngay nước ngọt hay đồ chiên rán. Mỗi người có quyền lựa chọn lối sống phù hợp. Nhưng nếu đang cảm thấy sức khỏe đi xuống, hay đơn giản là muốn cơ thể nhẹ nhõm, khỏe mạnh hơn, hãy thử thách bản thân một thời gian. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy mình không cần những thứ đó để tận hưởng cuộc sống.

Giờ đây, tôi thấy cơ thể mình khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, và quan trọng nhất là tôi không còn sợ hãi mỗi lần đi khám sức khỏe định kỳ. Hành trình này cho tôi một nền tảng vững chắc để hướng đến những thử thách mới: tập luyện thể thao đều đặn hơn, ăn nhiều rau củ hơn, và ngủ đủ giấc.

Bảo Ngọc