'Chàng trai không thể cắt tóc phá hỏng 5 trận bất bại của Man United'

Bốn thắng, một hòa, cùng vị trí thứ 4, nhưng thành tích của Man Utd dưới thời HLV Michael Carrick bỗng vô nghĩa vì chuyện cắt tóc của một CĐV.

Câu chuyện về Frank Ilett - một cổ động viên của Manchesster United với lời hứa sẽ không cắt tóc cho đến khi đội bóng yêu thích thắng liền 5 trận đã kéo dài hơn 400 ngày, biến anh chàng này trở thành một hiện tượng mạng xã hội. Từ một CĐV vô danh, Frank hiện có 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram, thậm chí xuất hiện trong quảng cáo cùng Gerard Pique. Đây là một ví dụ điển hình cho việc mạng xã hội có thể biến một hành động cá nhân thành thương hiệu toàn cầu.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: thành tích 5 trận bất bại liên tiếp (4 thắng, 1 hòa) dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick có đáng bị chỉ trích? Thực tế, số điểm giành được cùng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng là không hề tệ trong bối cảnh đội bóng nhiều biến động dưới thời Amorim. Thế nhưng, nó lại bị nhìn nhận như một thất bại, chỉ vì chưa đủ "5 trận thắng" để một CĐV cắt tóc.

Bóng đá hiện đại vốn đã chịu áp lực thành tích khủng khiếp. Khi mạng xã hội tham gia cuộc chơi, mọi thứ càng dễ bị đẩy sang hướng cá nhân hóa. Một lời hứa vui của một CĐV có thể trở thành câu chuyện truyền thông lớn hơn cả màn trình diễn trên sân của một đội bóng.

Câu hỏi đặt ra là: chúng ta đang quan tâm đến bóng đá hay đang bị cuốn theo những "trend" bên lề? Liệu có công bằng khi nỗ lực của cả tập thể đội bóng bị thu gọn vào việc một người có được cắt tóc hay không? Thành tích 5 trận bất bại của Man United phải chăng nên được nhìn nhận tích cực về mặt lối chơi, vị trí trên bảng xếp hạng?

Bao Thanh