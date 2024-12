'Ronaldo bị ám ảnh bởi Messi'

Từng khẳng định không bị ám ảnh bởi Messi, nhưng những phát biểu chế giễu League 1, chê bai Quả Bóng Vàng của Ronaldo lại cho thấy điều ngược lại.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo vừa giành giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông nhờ phong độ cao trong màu áo Al Nassr cũng như tuyển Bồ Đào Nha trong năm 2024. Nhưng điều khiến nhiều người chú ý lại là những phát biểu của ngôi sao này sau khi được vinh danh. Theo đó, CR7 một lần nữa khẳng định tính công bằng của giải thưởng này khi đem so sánh với FIFA THE BEST hay BALLON D'Or - nơi Lionel Messi thống trị suốt những năm qua. Phải chăng Ronaldo đang mắc chứng ái kỷ?

Gala Globe Soccer Awards diễn ra hàng năm tại Dubai, UAE, do giới tinh hoa tại Trung Đông tài trợ mà một trong số đó là CR7 Underwear (hãng đồ lót của chính Ronaldo). Các danh hiệu chính được quyết định bằng hai cuộc bỏ phiếu: CĐV bỏ phiếu vòng một, trước khi một ban giám khảo tham gia từ vòng hai.

Theo quy định, lá phiếu của ban giám khảo quyết định 80% kết quả cuối cùng, trong khi CĐV là 20%. Nói cách khác, giải thưởng này được bình chọn bằng cách "mua" phiếu vote. Không nằm ngoài dự đoán, Ronaldo đang giữ kỷ lục giành sáu Quả Bóng Vàng Dubai, đặt ra nhiều dấu hỏi về tính công bằng và trung thực của giải thưởng này.

Chưa hết, Ronaldo còn cho rằng "Saudi Pro League cạnh tranh hơn Ligue 1" vì giải đấu số một nước Pháp chỉ có một mình PSG vô địch. Tôi sẽ không phân tích khía cạnh chuyên môn của từng giải nhưng vì sao CR7 lại nhắm tới Ligue1 chứ không phải giải đấu nào khác ở châu Âu? Serie A có Juventus chín lần vô địch liên tiếp, Bundesliga có Bayern với 11 chức vô địch liên tiếp, chẳng lẽ không phải cũng tương tự hay sao? Trong khi đó chuỗi vô địch dài nhất của PSG chỉ vỏn vẹn có bốn mùa liên tiếp. Phải chăng, vì Messi từng thi đấu ở đó?

>> Ronaldo vượt xa Messi về thể chất ở tuổi 39

Lật lại lịch sử một chút về những phát biểu của Ronaldo: Khi thua Messi về số lượng Quả Bóng Vàng năm 2015, ngôi sao người Bồ Đào Nha nói rằng "Chiếc Giày Vàng uy tín hơn vì không cần phải bình bầu". Chỉ hai năm sau đó, Messi trở thành người giành nhiều Chiếc Giày Vàng nhất. Một năm sau đó, sau khi lên ngôi ở Euro, Ronaldo lại khẳng định "cầu thủ vĩ đại phải có danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia". Để rồi sáu năm sau, Messi có trọn bộ danh hiệu châu lục, thế giới và liên lục địa cũng Argentina.

Năm 2019, Ronaldo khẳng định sẽ từ giã sự nghiệp nếu Messi giành Quả Bóng Vàng. Kể từ thời điểm đó, đội trưởng Argentina đã giành thêm hai Quả Bóng Vàng nữa nhưng Ronaldo vẫn chưa có ý định giải nghệ dù sắp vào tuổi tứ tuần. Ronaldo từng khẳng định anh không bị ám ảnh bởi Messi, nhưng những phát biểu và hành động của tiền đạo này lại hoàn toàn ngược lại.

Ở chiều ngược lại, hãy nhìn Messi trong giai đoạn từ năm 2015-2020 khi liên tiếp nhận những thất bại ở Champions League, World Cup đến Copa America, nhưng chưa một lần chúng ta thấy M10 chê bai giải đấu này hay giải thưởng nọ. Thậm chí, ngay cả khi được công nhận là GOAT (Greatest Of All Time), trở thành người thống trị các giải thưởng cao quý nhất của đời cầu thủ, Messi cũng không bận tâm việc đi "trả thù" cánh báo chí đã dè bỉu, chê bai mình trong quá khứ. Đó là một phẩm chất mà có lẽ Ronaldo sẽ còn rất lâu mới có được.

Các cầu thủ trẻ thần tượng Ronaldo, nhiều người hâm mộ theo dõi Ronaldo, nhưng tôi hy vọng họ chỉ học tinh thần cầu tiến, ý chí rèn luyện không biết mệt mỏi của cầu thủ này. Nếu xét về mặt chuyên môn, Ronaldo vẫn luôn xứng đáng là kỳ phùng địch thủ với Messi trên mọi đấu trường, thì xét về mặt tính cách vẫn có một khoảng cách rất xa để ngôi sao 39 tuổi đạt đến tiêu chuẩn GOAT.

