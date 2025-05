Forbes: Selena Gomez chưa phải là tỷ phú

Tờ Forbes cho biết tài sản của ca sĩ Mỹ Selena Gomez chỉ có 700 triệu USD, chưa đủ bước vào hàng ngũ tỷ phú.

Ngày 13/5, tạp chí kinh doanh nổi tiếng của Mỹ có bài viết phân tích khối tài sản hiện tại của Selena Gomez, vài ngày sau khi tờ này đưa tin Wondermind - công ty về sức khỏe tinh thần của cô - nợ hàng chục nghìn USD. Đây là doanh nghiệp do cô đồng sáng lập cùng mẹ - bà Mandy Teefey - và doanh nhân Daniella Pierson năm 2021. Hai năm sau, Daniella Pierson rời đơn vị. Hiện bà Mandy Teefey là CEO.

Theo hãng tin, việc Wondermind gặp khó khăn tài chính gây ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi: Selena Gomez thực chất có bao nhiêu tiền nếu công ty cô khởi nghiệp không thể trả lương cho nhân viên hay thanh toán hóa đơn. Năm 2024, ca sĩ gây chú ý với khán giả khi Bloomberg thông báo cô thành tỷ phú với 1,3 tỷ USD. Nhưng hiện Forbes nhận định tài sản của cô chỉ ở mức 700 triệu USD, dù con số này vẫn giúp cô góp mặt trong danh sách nữ doanh nhân tự thân giàu nhất ở Mỹ.

Ca sĩ Selena Gomez tại sự kiện ở Los Angeles năm 2024. Ảnh: WireImages

Trang tin cho biết phần lớn tiền Gomez kiếm được đến từ 51% cổ phần ước tính của cô tại Rare Beauty - hãng mỹ phẩm do cô thành lập năm 2019. Dựa vào dữ liệu gần nhất, thương hiệu đạt doanh thu 367 triệu USD vào năm 2023. Công ty từng được Forbes định giá 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Dan Su của Morningstar cho rằng "tình trạng thị trường ngành này đang gây áp lực giảm giá trị định giá".

Bên cạnh đó, Selena Gomez thu về khoảng 90 triệu USD từ các chương trình truyền hình, âm nhạc, quảng cáo và lưu diễn. Số tiền này bao gồm 30 triệu USD từ dự án hợp tác hãng Puma năm 2017, cát-xê 24 triệu USD từ loạt phim hài Only Murders in the Building - trong đó cô làm nhà sản xuất và đóng chính. Cô cũng có thêm nguồn thu khi làm giám đốc sản xuất series 13 Reasons Why trên Netflix.

Ngoài ra, giọng ca 33 tuổi mua nhà trị giá gần năm triệu USD tại Encio - nơi cô quay ba mùa đầu tiên của show Selena + Chef năm 2017. Tháng 2, cô và chồng chưa cưới - Benny Blanco - mua biệt thự tại một trong những khu vực xa hoa nhất vùng Beverly Hills, với 35 triệu USD.

Selena Gomez và mẹ tại sự kiện quảng bá phim "13 Reason Why" năm 2017. Ảnh: WireImages

Về Wondermind, hiện không rõ cô đầu tư bao nhiêu cho công ty những năm qua. Hãng tin nhận định doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tìm tài trợ những năm gần đây, đối mặt tình cảnh nợ lương nhân viên, đối tác và người làm tự do (freelancer). Một cựu nhân viên tiết lộ Gomez và mẹ bỏ ra tám triệu USD đầu tư vào công ty, tính đến giữa năm 2023.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào ngày 31/3, khi đó nhân viên không được trả lương mà nhận email thông báo phúc lợi y tế của họ đã bị cắt. Đến nay, họ chưa có thu nhập tháng 4. Trong bản ghi âm Forbes thu thập, bà Teefey nói với các nhân sự rằng bà đã thế chấp nhà riêng để trả nợ, hôm 8/5. Đến ngày 12/5, nguồn tin tiết lộ hiện có chín nhân viên bị sa thải và hưởng trợ cấp thất nghiệp trong hai tuần, chỉ còn lại bốn người. Mặt khác, nhân viên cho biết Selena Gomez không còn liên quan nhiều đến công ty, đang bận rộn với lịch trình riêng.

Hiện phía ca sĩ Selena Gomez chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Selena Gomez được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Cô có nhiều ca khúc hit toàn cầu như: Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You.

Selena Gomez - 'Love On' MV "Love On" của Selena Gomez ra mắt vào tháng 3/2024. Video: YouTube/ Selena Gomez

Phương Thảo (theo Forbes)