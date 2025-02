Selena Gomez và chồng sắp cưới mua biệt thự 35 triệu USD

MỹTỷ phú Selena Gomez và bạn trai - nhà sản xuất Benny Blanco - mua nhà tại một trong những khu vực xa hoa nhất vùng Beverly Hills.

Theo NY Post ngày 19/2, Selena Gomez và Benny Blanco mua bất động sản cuối năm ngoái, vài ngày trước khi thông báo đính hôn. Đây là một trong những thương vụ đắt đỏ nhất thành phố Beverly Hills trong năm 2024. Biệt thự theo phong cách Tây Ban Nha, có bảy phòng ngủ, 12 phòng tắm, một hồ bơi, spa và rạp chiếu phim. Nhà còn có cầu thang xoắn lớn, thư viện gỗ, phòng tập thể dục, nhà kính và phòng vui chơi.

Biệt thự thuộc "lô đất đôi hiếm có" khoảng 4.047 m2, có cổng nằm trên một trong những con đường "được nhiều người thèm muốn" nhất khu dân cư Beverly Hills Flats. Ngôi nhà được mô tả là "kiệt tác thực thụ", kết hợp giữa nét cổ điển và tiện nghi hiện đại.

Nơi ở mới của cặp sao có diện tích khoảng từ 650 đến 836 m2. Ảnh: Backgrid

Tổ ấm mới của Selena Gomez và Benny Blanco là nhà cũ của đạo diễn Joker Todd Phillips. Năm 2012, Phillips chi 17 triệu USD để mua lại biệt thự từ chủ tịch công ty Paradigm Talent Agency - Sam Gores. Chín năm sau, ông bán với giá 31 triệu USD. Trước Gomez và Blanco, cơ ngơi thuộc một chủ sở hữu khác không rõ danh tính.

Theo Page Six, Selena Gomez mua và bán nhiều bất động sản những năm qua. Trong đó có một ngôi nhà rộng hơn 900 m2 ở Texas, nhà gỗ và dinh thự theo phong cách Địa Trung Hải ở California. Năm 2020, cô mua biệt thự từng thuộc về cố ca sĩ Tom Petty với giá 4,9 triệu USD, để sống cùng ông bà.

Benny Blanco đang sống tại ngôi nhà theo kiến trúc thập niên 1930 từ năm 2019. Theo Architectural Digest, nhà sản xuất âm nhạc trang trí nội thất bằng một số tác phẩm của Picasso, ghế sofa có 15 chỗ ngồi được bọc theo yêu cầu.

Ca sĩ Selena Gomez và Benny Blanco tại tiệc giới thiệu sách của anh - "Open Wide: A Cookbook for Friends" - vào tháng 4/2024. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Selena Gomez, 33 tuổi, bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Selena gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You. Cô hiện là tỷ phú với tài sản ròng trị giá khoảng 1,3 tỷ USD, theo Bloomberg.

Benny Blanco, 37 tuổi, là nhà sản xuất âm nhạc, hợp tác với nhiều sao như Halsey, Khalid, The Weeknd, Justin Bieber. Anh từng thắng giải Nhạc sĩ BMI của năm, thành lập hai hãng thu âm Mad Love Records và Friends Keep Secrets. Trước khi yêu Gomez, Blanco giữ kín chuyện tình cảm, từng hẹn hò với người mẫu Elsie Hewitt trong nhiều năm.

Theo People, cặp sao hẹn hò từ tháng 6/2023, công khai chuyện tình vào tháng 12 cùng năm. Trước khi yêu, cả hai quen biết nhau nhiều năm, từng hợp tác trong đĩa đơn I Can't Get Enough (2019). Ngày 21/3, Gomez và Blanco sẽ cùng phát hành album I Said I Love You First.

Selena Gomez và Benny Blanco trong video "Scared of Loving You" Selena Gomez và Benny Blanco giới thiệu ca khúc "Scared of Loving You" thuộc album "I Said I Love You First". Video: Instagram Selena Gomez

Phương Thảo (theo NY Post, Page Six)