FIFPro phản đối FIFA phạt 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

MalaysiaHiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) cho rằng FIFA bất công khi treo giò một năm với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia liên quan vụ giả mạo hồ sơ.

Trong năm 2025, 7 cầu thủ gốc Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha được nhập tịch dựa vào huyết thống ông, bà sinh tại Malaysia. Sau đó, họ giúp Malaysia thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) xác định nhóm cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu. Họ tìm thấy giấy khai sinh gốc của ông, bà nhóm cầu thủ này có nơi sinh nằm ngoài Malaysia, khác với hồ sơ được gửi lên FIFA. Ủy ban cấm 7 cầu thủ tham gia hoạt động bóng đá một năm, kể từ ngày 26/9, và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 65 triệu đồng. Đến ngày 3/11, Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) cũng bác kháng cáo của 7 cầu thủ và LĐBĐ Malaysia (FAM).

7 cầu thủ bị FIFA coi là làm giả hồ sơ để thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysiakini.

Trước các quyết định của FIFA, FIFPro lên tiếng bảo vệ 7 cầu thủ. "Các án phạt là quá mức không cân xứng trong bối cảnh sự việc", tuyên bố của FIFPro ngày 1/12 có đoạn. "Rõ ràng các cầu thủ là nạn nhân trong vụ này".

FIFPro thành lập năm 1965, là tổ chức đại diện cho hơn 70.000 cầu thủ chuyên nghiệp thế giới. Họ bảo vệ, thúc đẩy quyền lợi, phúc lợi và điều kiện làm việc của cầu thủ, đồng thời hợp tác với các cơ quan quản lý, giải đấu để đảm bảo tiếng nói của cầu thủ được lắng nghe và tôn trọng.

FIFPro cho rằng cầu thủ là nạn nhân vì FIFA đã khẳng định họ không làm giả bất kỳ giấy tờ nào và nộp giấy tờ được xác thực. Ngoài ra, 7 cầu thủ cùng rơi vào một tình huống thì việc giả mạo giấy tờ chắc chắn không phải kết quả của hành động mang tính cá nhân. "Điều đặc biệt đáng lo ngại là cầu thủ phải chịu trách nhiệm về các hồ sơ do một liên đoàn Quốc gia nộp lên FIFA", FIFPro cho biết. "Cầu thủ dường như bị gán cho nghĩa vụ phải xác minh các giấy tờ mà họ không nộp hoặc không xuất trình".

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp khẳng định 7 cầu thủ đã làm đúng quy trình nhập tịch, là nộp hồ sơ cá nhân, trình diện trước chính quyền Malaysia, thực hiện thủ tục tuyên thệ, nhận hộ chiếu do Chính phủ cấp và chờ đợi sự chấp thuận của FAM. Tất cả các bước đều do các tổ chức nằm ngoài tầm kiểm soát của cầu thủ xử lý.

"Giờ đây, cầu thủ phải đối mặt với án treo giò từ CLB và những hậu quả nghiêm trọng với lỗi không phải họ gây ra", FIFPro kết luận. "Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với các cầu thủ và tin tưởng Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ lật ngược sự bất công này".

Sau khi FAC công bố quyết định chi tiết vào ngày 18/11, LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ có 21 ngày để kháng cáo lên CAS, cũng là hy vọng cuối cùng để được trắng án hoặc giảm án. FAM vẫn chưa xác nhận đã hoàn tất thủ tục này.

Quan điểm của FIFPro với vụ việc cũng tương tự kháng cáo của nhóm cầu thủ lên FIFA. Tuy nhiên, LĐBĐ thế giới cho rằng cầu thủ đã tắc trách khi thiếu giám sát, phó mặc công việc cho người đại diện và FAM, trong khi không nắm rõ việc ông bà có gốc gác hay sinh ra tại Malaysia. Đồng thời, FIFA nhấn mạnh người hưởng lợi cuối cùng là cầu thủ nên không thể trốn tránh trách nhiệm.

Ngoài án phạt của FIFA, ba cầu thủ là Imanol Machuca, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero đã bị CLB chủ quản cắt hợp đồng.

Diễn biến chính vụ FIFA phạt Malaysia - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 3/11/2025: Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) công bố kết quả kháng cáo. - 18/11/2025: FAC công bố kết quả kháng cáo chi tiết. FAM xác nhận sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

