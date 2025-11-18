FIFA: Malaysia dùng 'chiến thuật né trách nhiệm' vụ gian lận nhập tịch

MalaysiaTrưa nay, Ủy ban kháng cáo FIFA đã công bố văn bài dài 64 trang, nêu chi tiết lý do giữ nguyên án phạt dành cho LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.

So với văn bản dài 19 trang của Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) hôm 7/10, Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) làm rõ hơn vấn đề mấu chốt là LĐBĐ Malaysia (FAM) sử dụng giấy khai sinh của ông, bà các cầu thủ có nơi sinh tại Malaysia, để hợp thức hóa việc thi đấu cho ĐTQG theo đường huyết thống. Trong khi đó, các cuộc điều tra độc lập của FIFA đã thu thập giấy khai sinh gốc cho thấy nơi sinh của họ ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil hoặc Hà Lan.

Rodrigo Holgado (số 19), Joao Figueireido (14) và Hector Hevel (13), là ba trong bảy cầu thủ Malaysia bị FIFA phạt, thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư.

Ngoài quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, FAC đã tổ chức phiên điều trần tại văn phòng FIFA ở Mỹ cho phía nguyên đơn, gồm FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch. Từ đây, họ bác bỏ tuyên bố đã "hành động một cách thiện chí" mà FAM và các cầu thủ đưa ra trước đó.

Văn bản của FAC khẳng định các cầu thủ đã ký giấy tờ nhập tịch mà không đọc kỹ và không cố gắng xác minh dòng dõi Malaysia. Họ giao phó hoàn toàn trách nhiệm cho người đại diện, FAM và cả những trung gian không xác định rõ danh tính.

FAC cũng cho rằng FAM đã tắc trách rõ ràng trong việc xử lý quá trình nhập tịch, chỉ ra những hồ sơ mâu thuẫn, những tuyên bố về nguồn gốc tổ tiên chưa được xác minh và không làm rõ được những yêu cầu từ các quan chức FIFA. Ngoài ra, Ủy ban bác bỏ lời giải thích đây là "lỗi hành chính" của FAM, và khiển trách liên đoàn này vì "bao che" những người chịu trách nhiệm nộp giấy khai sinh giả mạo.

Phiên điều trần của FAC có sự tham gia của Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman, người đã bị đình chỉ công việc để một Ủy ban độc lập tại Malaysia điều tra vụ việc. Ông Noor Azman thừa nhận rằng các thành viên của liên đoàn "đã tham gia vào việc xử lý và xác thực một số bản sao giấy khai sinh, bao gồm cả bản có nội dung thay đổi". Đây không phải động thái nhận tội, nhưng FAC cho rằng là cơ sở để FAM phải xác định chính xác những đối tượng liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ, thay vì im lặng.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia Datuk Noor Azman Rahman. Ảnh: FAM.

"Thiếu sót này cho thấy sự thiếu trách nhiệm và làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về khả năng quản trị trong tổ chức", văn bản của FAC hôm nay có đoạn. "Việc tiếp tục che chở các cá nhân thú nhận có lỗi, cùng những khẳng định mơ hồ về lỗi hành chính, dường như là một động thái chiến thuật để chuyển hướng trách nhiệm của tổ chức".

Những cầu thủ nhập tịch vi phạm của Malaysia đã thi đấu hai trận ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, gồm thắng Nepal 2-0 vào ngày 25/3 và Việt Nam 4-0 ngày 10/6. Ngoài ra, họ đã góp mặt trong ba trận giao hữu, lần lượt hòa Cape Verde 1-1 ngày 29/5, thắng Singapore 2-1 và Palenstine 1-0 vào đầu tháng 9.

FAC tái khẳng định việc dùng giấy tờ giả đã mang lại "lợi ích thể thao không xứng đáng" cho Malaysia, đồng thời bác bỏ lập luận FAM và cầu thủ không liên quan đến hành vi làm giả. "Bất kỳ động thái làm giả tài liệu nào nhằm mục đích lừa dối cơ quan quản lý và lách luật đều cấu thành vi phạm nghiêm trọng", quyết định của FAC có đoạn. "Hành vi này làm suy yếu tính công bằng của bóng đá, làm xói mòn niềm tin của công chúng và không thể dung thứ trong bất kỳ trường hợp nào".

Ngoài ra, FAC sẽ đề xuất Ban thư ký FIFA điều tra bổ sung về hoạt động nội bộ của FAM, các trận đấu mà Malaysia có dấu hiệu vi phạm thuộc quản lý của FIFA. Tổ chức quyền lực nhất thế giới bóng đá sẽ thông báo cho các cơ quan hình sự có thẩm quyền tại Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia để cấu thành tội hình sự.

Sau khi FAC công bố quyết định chi tiết, FAM tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Họ có 21 ngày để hoàn tất thủ tục.

Phán quyết chi tiết được công bố đúng ngày đội tuyển Malaysia chạm trán Nepal ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil.

Diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC). - 3/11/2025: FAC công bố kết quả kháng cáo. - 18/11/2025: FAC công bố chi tiết kết quả kháng cáo. FAM tuyên bố tiếp tục kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Hiếu Lương