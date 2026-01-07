Ferdinand: 'Arteta sẽ cân nhắc nếu Man Utd mời gọi'

AnhTheo cựu trung vệ Rio Ferdinand, sức hút của Man Utd đủ lớn để khiến những HLV hàng đầu như Mikel Arteta phải suy nghĩ, bất chấp việc nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang thành công cùng Arsenal.

Trên podcast cá nhân hôm 6/1, Ferdinand cho rằng Old Trafford vẫn là điểm đến đặc biệt hấp dẫn với giới cầm quân. Theo cựu đội trưởng Man Utd, ngoại trừ Pep Guardiola, hầu hết HLV hàng đầu tại Ngoại hạng Anh đều sẽ cân nhắc nghiêm túc nếu nhận được lời đề nghị từ "Quỷ Đỏ".

"Tôi không tin việc người ta nói Arteta sẽ không bao giờ nghĩ tới Man Utd. Anh ấy sẽ không nói ra, nhưng tôi tin chắc Arteta sẽ ngồi lại và cân nhắc", Ferdinand nhận định.

HLV Ruben Amorim (trái) trò chuyện với Mikel Arteta trước trận Man Utd thua Arsenal 0-2 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh ngày 7/3/2025. Ảnh: AP

Arteta trở lại Arsenal trên cương vị HLV trưởng từ năm 2019 và từng bước biến đội bóng từ chỗ chật vật cạnh tranh suất dự Cup châu Âu thành ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh. Arsenal hiện dẫn đầu bảng với khoảng cách 6 điểm, trái ngược hoàn toàn với sự bất ổn kéo dài tại Old Trafford.

Kể từ lúc Arteta nhậm chức ở Arsenal, Man Utd đã thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện, với 7 HLV từng nắm quyền dẫn dắt đội một. Ruben Amorim là cái tên mới nhất bị sa thải, chỉ sau 14 tháng tại vị từ khi thay thế Erik ten Hag.

Theo Ferdinand, Amorim nhanh chóng bị sa thải một phần do những phát biểu công khai nhắm vào ban lãnh đạo CLB. Ông cho rằng việc Amorim lên tiếng chỉ trích cấu trúc và vai trò của bản thân trong nội bộ đã khiến quan hệ đi đến điểm không thể cứu vãn.

"Tốc độ sa thải là điều dễ hiểu. Hai HLV gần đây là Enzo Maresca ở Chelsea và Amorim ở Man Utd đều lên tiếng về thượng tầng và đều bị sa thải ngay sau đó", Ferdinand nói.

Cựu trung vệ người Anh cũng chỉ ra rằng thành tích của Amorim là kém nhất trong số các HLV Man Utd kể từ khi Alex Ferguson giải nghệ, đồng thời cho rằng dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện rõ rệt trong những buổi họp báo cuối cùng của nhà cầm quân 40 tuổi.

"Ông ấy vốn nổi tiếng sắc sảo, tự tin khi trả lời truyền thông, nhưng hai buổi họp báo cuối cùng trông rất nặng nề và u ám", Ferdinand nhận xét.

Roy Keane từng dẫn dắt Sunderland và Ipswich Town nhưng đều không để lại nhiều dấu ấn. Ảnh: The New York Times

Trong lúc Darren Fletcher được đôn lên làm HLV tạm quyền, những tranh luận xung quanh chiếc ghế nóng tại Old Trafford tiếp tục sôi động. Trên podcast The Good, The Bad and The Football, hai cựu tiền vệ Paul Scholes và Nicky Butt bất ngờ đề xuất Roy Keane như một phương án tiềm năng, dù thừa nhận khả năng này khó xảy ra.

Theo Butt, Man Utd đã thử gần như mọi mô hình HLV trong hơn một thập kỷ qua, từ các tên tuổi lớn như Louis van Gaal, Jose Mourinho, đến những người am hiểu tinh thần Man Utd như Ole Gunnar Solskjaer hay các HLV trẻ được đánh giá cao ở châu Âu như Amorim.

"Tại sao không ít nhất là ngồi xuống và nói chuyện với Roy Keane? Ông ấy có thể gây va chạm, nhưng sẽ mang lại điều mà phòng thay đồ Man Utd thiếu suốt nhiều năm", Butt nói.

Scholes cũng cho rằng nếu Keane trở lại Old Trafford với tư cách HLV trưởng, bầu không khí xung quanh CLB sẽ thay đổi mạnh mẽ, tương tự hiệu ứng khi Cristiano Ronaldo tái xuất năm 2021.

Dù vậy, khả năng Roy Keane ngồi vào ghế nóng vẫn rất thấp. Theo các nhà cái Anh, HLV Oliver Glasner của Crystal Palace mới là ứng viên số một, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Fletcher, Solskjaer hay Michael Carrick. Man Utd được cho là sẽ chờ đến mùa hè để đưa ra quyết định dài hạn.

Hồng Duy (theo The Sun)