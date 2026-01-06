Amorim tệ nhất Man Utd trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh

Ruben Amorim bị sa thải khi chỉ giành trung bình 1,23 điểm mỗi trận ở Ngoại hạng Anh, thấp nhất trong những HLV Man Utd ở lịch sử giải.

Amorim được bổ nhiệm hè 2024, sau giai đoạn thành công với hai chức vô địch Bồ Đào Nha cùng Sporting Lisbon. Tuy nhiên, thời gian của ông tại Old Trafford nhanh chóng trở thành nhiệm kỳ gây thất vọng bậc nhất lịch sử CLB. HLV 40 tuổi bị cho thôi việc hôm 5/1, chưa đầy một ngày sau trận hòa Leeds 1-1.

Tại Ngoại hạng Anh, Amorim dẫn dắt Man Utd tổng cộng 47 trận, chỉ thắng 15, hòa 13 và thua tới 19 trận. Tỷ lệ thắng 31,9% là con số thấp nhất của bất kỳ HLV chính thức nào của Man Utd trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Trung bình, đội bóng chỉ kiếm được 1,23 điểm mỗi trận, cũng là mức thấp nhất của đội.

Tỷ lệ thắng của Amorim so với các HLV khác của Man Utd trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Ảnh: Analyst

Ferguson giành điểm trung bình cao nhất Man Utd, 2,16 điểm mỗi trận, sau đó đến Jose Mourinho 1,89, Ole Gunnar Solskjaer 1,81 và Louis van Gaal 1,79 điểm. HLV tệ nhất trước thời Amorim là Ralf Rangnick, cũng giành 1,54 điểm mỗi trận.

So với các đối thủ, thành tích của Man Utd thời Amorim chỉ ở mức dưới trung bình. Có 17 đội đã chơi đủ 47 trận ở Ngoại hạng Anh trong giai đoạn này, và Man Utd chỉ đứng thứ 14 về số điểm giành được (58), chỉ hơn Tottenham (49), West Ham (45) và Wolverhampton (42). Trong khi, Arsenal giành tới 108 điểm, gần gấp đôi Man Utd.

Số điểm của các đội Ngoại hạng Anh kể từ ngày đầu của Amorim ở Man Utd. Ảnh: Analyst

Trên mọi đấu trường, Amorim cầm quân 63 trận, thắng 24, hòa 18 và thua 21. Tỷ lệ thắng chung cuộc của ông đạt 38,1%. Nếu chỉ tính những HLV chính thức trong lịch sử 148 năm của "Quỷ Đỏ", thành tích của Amorim là tệ nhất kể từ thời Frank O'Farrell 1971-1972 (37%).

So với các HLV tiền nhiệm, chênh lệch càng trở nên rõ rệt. Các HLV chính thức thời hậu Ferguson đều thắng hơn một nửa số trận đã dẫn đội, nổi bật là Mourinho với tỷ lệ 58,3%. Thông số của Amorim chỉ hơn Rangnick (37,9%), nhưng HLV người Áo chỉ nắm tạm quyền.

Phong độ theo chuỗi trận của Man Utd dưới thời Amorim cũng cho thấy sự bất ổn kéo dài. Chuỗi thắng dài nhất của đội chỉ dừng ở ba trận trên mọi đấu trường. Một CĐV "Quỷ Đỏ" đã hứa sẽ không cắt tóc chừng nào đội nhà thắng năm trận liên tiếp. Hiện tóc anh này dài vài chục cm.

Về phòng ngự, các thống kê càng bất lợi hơn. Man Utd dưới thời Amorim để thủng lưới trung bình 1,53 bàn mỗi trận tại Ngoại hạng Anh, tỷ lệ cao nhất trong các HLV từng dẫn dắt CLB ở giải này. Tỷ lệ giữ sạch lưới chỉ đạt 15%, thấp nhất lịch sử Man Utd tại giải đấu.

Mùa giải đầu tiên Amorim cầm quân, Man Utd chỉ cán đích ở vị trí thứ 15, một trong những thứ bậc thấp nhất của CLB trong lịch sử bóng đá Anh. Đội vẫn vào chung kết Europa League, nhưng thua Tottenham 0-1 tại Bilbao khiến Man Utd mất cơ hội giành vé dự Champions League, đồng thời bỏ lỡ nguồn thu tài chính quan trọng.

Amorim khép lại 14 tháng ở Old Trafford mà không giành được danh hiệu nào, bước lùi đáng kể so với thời tiền bối Ten Hag bởi HLV người Hà Lan đoạt hai Cup quốc nội. Những con số đều cho thấy Amorim tệ nhất Man Utd trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh tới lúc này.

Hoàng An tổng hợp