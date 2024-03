Fan Việt diện áo dài, cosplay Taylor Swift ở 'The Eras Tour'

Nhiều fan trổ tài thiết kế trang phục để tạo phong cách riêng. Công Đức, TP HCM, chọn áo thun kết hợp quần vải, đi sneakers, lấy cảm hứng từ "You Belong With Me" - ca khúc đưa anh đến với âm nhạc của Taylor Swift. Anh thực hiện outfit trước 12 tiếng diễn ra concert hôm 3/3 ngay khi đặt chân đến Singapore. Anh đã lên mạng, vào các hội nhóm để tìm kiếm chỗ in áo lấy ngay. "Chỗ tôi chọn thiết kế áo mở cửa lúc 10h30, trong khi 15h phải có mặt ở sân vận động. Sáng hôm đó, tôi xếp hàng rất sớm, may mắn cầm được trang phục sau 30 phút. Sau đó, tôi mua thêm bút màu với giá 5 USD, tự vẽ thêm họa tiết ở phần cổ, ống tay", Công Đức cho biết.