Fan trang điểm 'bling bling' xem concert Anh trai say hi

Concert đầu tiên của Anh trai say hi mùa hai diễn ra tối 27/12, đón hàng nghìn fan tham dự. Chương trình bắt đầu lúc 19h30 nhưng từ chiều khán giả kéo về địa điểm để chụp ảnh.
Không khí fan xem concert trước giờ G. Video: Tân Cao
Chany Trang (trái) - fan của ca sĩ buitruonglinh - cho biết mất khoảng hai tiếng để trang điểm. Cô đính nhiều hình ngôi sao, cánh bướm lên má, kết hợp phong cách trang điểm kẹo ngọt.
Một fan của Vương Bình nhuộm tóc, đeo nhiều món phụ kiện. Mốt trang điểm "bling bling" rộ lên trong giới trẻ khoảng hai năm nay, được nhiều cô gái trẻ yêu thích vì dễ tạo sự khác biệt.
Công Dung, 25 tuổi, đánh nhũ ở mắt, sống mũi. Cô nói trông chờ quán quân Negav xuất hiện trên sân khấu cùng 29 "anh trai", được nghe các bản hit. Theo dõi Negav bắt đầu từ mùa hai, cô ấn tượng với sự trưởng thành của rapper so với mùa đầu tiên.
Phần lớn khán giả chọn quần áo mang phong cách Y2K khi xem concert vì tạo cảm giác thoải mái.
Minh Nguyệt (phải), 19 tuổi và nhóm bạn là fan Sơn.K. Cô nói hài lòng về kết quả khi ca sĩ ghi tên vào đội hình Best5 cuối cùng của show. "Là tân binh nhưng ca sĩ cho khán giả thấy nỗ lực và tiềm năng để đi đường dài với nghề", cô nhận xét.
Trang Đào, 26 tuổi, chống nạng đi xem chương trình. Cô cho biết bị té xe, bong gân hồi tháng 11. "Sáng nay, tôi đi tái khám và bác sĩ nói có thể di chuyển nhẹ nhàng nên quyết định vẫn tham gia concert bởi đã mua vé", cô nói.
Một fan diện đầm ren gắn nơ bản to và phụ kiện đồng điệu ở tóc.
Thời trang hip hop là lựa chọn của nhiều khán giả.
Hồng Hà, 32 tuổi, fan của ca sĩ Cody Nam Võ, mặc năng động, cài bờm ở đầu. Cô bắt đầu theo dõi ca sĩ ở Live Stage 3, ấn tượng về màn thể hiện vũ đạo đối đầu của anh.
Trước khi chương trình diễn ra, thời tiết có gió nhẹ, khí trời mát mẻ.
Mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ 30 gương mặt quen thuộc lẫn thế hệ ca sĩ Gen Z. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm do khán giả trường quay quyết định, bắt đầu loại sau Live Stage 3. So với năm trước, số lượng thí sinh vào chung kết đông hơn, gồm 18 gương mặt nhận xét đa năng, có nhiều dấu ấn tại show.
Rapper Negav giành quán quân tại chung kết diễn ra hôm 13/12 ở TP HCM, á quân là buitruonglinh. Các gương mặt còn lại trong đội hình Best5 gồm Vũ Cát Tường, B Ray, Sơn.K.
Tân Cao - Minh Quân