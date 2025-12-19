Facebook tính phí người dùng chia sẻ đường link

Facebook thử nghiệm tính phí người dùng chia sẻ liên kết website lên mạng xã hội, động thái được đánh giá khiến nhà xuất bản, doanh nghiệp thiệt hại.

Theo Telegraph, Meta bắt đầu giới hạn số lượng liên kết webite mà người dùng có thể chia sẻ lên trang cá nhân xuống còn hai liên kết mỗi tháng, trừ khi họ trả 11,99 bảng/tháng (400.000 đồng) để đăng ký "tích xanh" Meta Verified. Doanh nghiệp có thể trả tối đa 499 USD (13 triệu đồng) mỗi tháng để đăng liên kết không giới hạn.

Trong một số ảnh chụp màn hình được chia sẻ, Facebook thông báo: "Bắt đầu từ 16/12, một số tài khoản Facebook không có Meta Verified sẽ bị giới hạn chỉ chia sẻ link trong hai bài đăng không trả phí mỗi tháng", khuyến cáo mua gói để "chia sẻ nhiều liên kết hơn trên Facebook".

Một ảnh chụp màn hình cho thấy Meta yêu cầu người dùng đăng ký Meta Verify để được đăng liên kết website. Ảnh: Laurens Hof/BSky

Meta xác nhận đang giới hạn liên kết người dùng có thể chia sẻ lên Facebook. "Đây là thử nghiệm giới hạn nhằm tìm hiểu và xem xét khả năng đăng link website nhiều hơn có mang lại giá trị gia tăng cho người dùng Meta Verified hay không", người phát ngôn Meta cho biết. Tuy nhiên, mạng xã hội này không đề cập đến kế hoạch áp dụng đại trà.

Hiện các nhà xuất bản tin tức không bị yêu cầu trả phí đăng ký, nhưng một số chuyên gia cho rằng quyết định này có nguy cơ làm giảm lưu lượng truy cập mạng xã hội đến các trang tin tức, đặc biệt là nguồn do người dùng cá nhân tự đăng tải. Bên cạnh đó, website doanh nghiệp, kênh truyền thông và blogger có thể bị ảnh hưởng nếu Facebook triển khai đại trà.

Các nhà xuất bản nhỏ, blogger và thương hiệu được đánh giá đang gặp khó trong việc thích ứng với thay đổi của các công ty lớn. Trước đó, nhóm này cũng bị tác động bởi Google thay đổi thuật toán tìm kiếm, bổ sung công cụ AI Overviews giúp tóm tắt nội dung, khiến lượng truy cập website gốc sụt giảm.

Nhiều hãng tin tức, người có ảnh hưởng, doanh nghiệp... phụ thuộc vào mạng xã hội trong việc thu hút người dùng truy cập. Tuy nhiên, Facebook, X và LinkedIn ngày càng hạn chế lưu lượng truy cập tin tức, giảm khả năng hiển thị của liên kết bên ngoài, cũng như khuyến khích đăng video và bài viết dài hơn để giữ chân người dùng.

Logo Facebook trên điện thoại. Ảnh: AFP

Dữ liệu của Chartbeat cho thấy, giai đoạn 2018-2024 ghi nhận lượng truy cập các trang tin tức hàng đầu từ Facebook giảm gần 60%, dù phục hồi nhẹ năm 2025. Một số ông lớn ở lĩnh vực báo chí, như Reach - đơn vị đứng sau Mirror, đã cắt giảm hàng trăm việc làm.

Matt Navarra, chuyên gia tư vấn truyền thông xã hội, đánh giá việc giới hạn đăng liên kết sẽ đe dọa "những người không có ngân sách quảng cáo khổng lồ". Điều này cũng củng cố xu hướng dài hạn rằng lượng truy cập tự nhiên từ Facebook "đang ngày càng trở nên kém tin cậy". Facebook giờ đây không còn miễn phí hoàn toàn, thay vào đó "giống một nền tảng trả tiền để được hiển thị" hơn, thậm chí bắt đầu "giống một trạm thu phí". Tuy vậy, ông cho rằng việc này cũng có thể giúp các website giảm bớt lưu lượng truy cập "rác" trên mạng xã hội.

Hồi tháng 5, Meta ra chính sách hạn chế hiển thị bài đăng "lách luật", trong đó ngăn hành vi đăng bài viết có nội dung dài dòng, trùng lặp, nhiều hashtag. Theo công ty, thời gian qua, mạng xã hội ghi nhận tình trạng một số tài khoản cố tình lợi dụng thuật toán của nền tảng nhằm tăng lượt xem, thu hút thêm người theo dõi hoặc tạo doanh thu không công bằng.

Bảo Lâm (theo Telegraph, TechCrunch)