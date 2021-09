Facebook chi 13 tỷ USD cho bảo mật

Facebook cho biết đã chi hơn 13 tỷ USD cho các biện pháp an toàn và bảo mật kể từ năm 2016.

"Trước đây, trong quá trình phát triển sản phẩm, chúng tôi không thể giải quyết các thách thức về an toàn và bảo mật đủ sớm", Facebook viết trên blog. "Nhưng về cơ bản chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận đó".

Faceboook hiện có 40.000 người làm việc về an toàn và an ninh thông tin, cao gấp bốn lần so với 5 năm trước.

Logo của Facebook bên ngoài một tòa nhà ở Davos (Thụy Sĩ) tháng 1/2020. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, mạng xã hội của Mark Zuckerberg cũng đưa vào hệ thống kiểm duyệt bằng AI, hỗ trợ chặn hơn 3 tỷ tài khoản giả mạo trong nửa đầu năm nay. Công ty cũng đã loại bỏ hơn 20 triệu bài viết liên quan đến vaccine Covid-19 giả mạo.

Ngoài ra, Facebook cho biết đã xóa lượng lớn bài viết chứa nội dung vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng, chủ yếu là ngôn từ kích động thù địch trên Facebook và Instagram. Số bài bị xóa nhiều gấp 15 lần so với 2017.

Thông báo của Facebook được đưa ra sau khi Wall Street Journal đăng loạt bài điều tra mạng xã hội đã dung túng hoặc bỏ qua nội dung độc hại trên nền tảng, phản ứng mờ nhạt của nhân viên kiểm duyệt trước các thông tin gây hại cho người dùng trên Facebook và Instagram, đặc biệt là thanh thiếu niên. Ngoài ra, mạng xã hội này được cho là không thể kiểm soát các quảng cáo trái phép, trong đó có nội dung về buôn người ở các nước đang phát triển.

Nick Clegg, Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Facebook, nói rằng các thông tin mà Wall Street Journal "chứa đựng những hiểu lầm có chủ ý về những gì Facebook đang cố gắng làm và đưa ra những động cơ sai lầm nghiêm trọng cho ban lãnh đạo và nhân viên của Facebook".

Bảo Lâm (theo Reuters)