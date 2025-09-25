Eze giúp Arsenal đi tiếp ở Cup Liên đoàn

AnhTân binh trị giá 90 triệu USD Eberechi Eze ghi bàn đầu tiên giúp Arsenal thắng chủ nhà Port Vale 2-0 ở vòng ba Cup Liên đoàn.

Trước hơn 16.000 khán giả - con số kỷ lục tại Vale Park trong thế kỷ này - Port Vale nhập cuộc máu lửa và cố gắng tạo ra bầu không khí ngột ngạt.

Nhưng Arsenal khởi đầu tốt và vượt lên chỉ sau 8 phút. Gabriel Martinelli phối hợp cùng Myles Lewis-Skelly, trước khi đưa bóng cho Eze đặt lòng chân phải chéo góc hạ thủ thành Joe Gauci mở tỷ số. Tiền vệ người Anh ghi bàn đầu tiên sau khi chuyển đến Arsenal với tổng phí 90 triệu USD trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Eberechi Eze dứt điểm mở tỷ số trong trận Arsenal thắng Port Vale 2-0 ở vòng ba Cup Liên đoàn trên sân Vale Park, Burslem, Stoke-on-Trent, Staffordshire, Anh ngày 24/9/2025. Ảnh: PA

HLV Mikel Arteta có 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát trận hòa Man City 1-1 ở vòng năm Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, chỉ giữ lại tiền vệ Mikel Merino và trung vệ William Saliba. Dù cầm bóng vượt trội, lên tới 81%, "Pháo thủ" lại thiếu sắc bén ở những tình huống cuối cùng.

Chủ nhà Port Vale tận dụng điều đó để vùng lên, khiến khung thành Kepa Arrizabalaga nhiều lần bị đặt trong tình trạng báo động, đặc biệt từ cú sút xa nguy hiểm của Devante Cole - con trai cựu danh thủ Andy Cole. Ngay cả Bukayo Saka cũng chơi dưới sức và bị thay ra ở phút 63, nhường chỗ cho tài năng trẻ 15 tuổi Max Dowman.

Leandro Trossard dứt điểm về góc gần ấn định chiến thắng 2-0. Ảnh: Reuters

Phải đến phút 82, Arsenal mới thở phào. William Saliba chuyền dài vượt tuyến để Leandro Trossard thoát xuống, căn chỉnh bóng vài nhịp rồi dứt điểm chìm về góc gần, ấn định tỷ số 2-0. Tiền đạo người Bỉ ghi bàn thứ hai qua năm lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, sau bàn ấn định tỷ số trận thắng Bilbao cũng với tỷ số 2-0 ở lượt đầu Champions League 2025-2026.

Sau trận, ban tổ chức lập tức bốc thăm vòng bốn Cup Liên đoàn. Arsenal sẽ gặp Brighton trên sân nhà Emirates vào cuối tháng 10.

Hồng Duy