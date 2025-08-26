Vì sao Arsenal quyết đoán trong thương vụ Eze?

AnhVới khả năng sáng tạo, dứt điểm và đa năng, tân binh 90 triệu USD Eberechi Eze được kỳ vọng giúp Arsenal bớt phụ thuộc vào bộ đôi Saka - Odegaard và thi đấu trực diện hơn.

Arsenal vốn đã có nhiều phương án tấn công, từ tân binh Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, Bukayo Saka đến tài năng trẻ Ethan Nwaneri. Đó là chưa kể Max Dowman - cầu thủ 15 tuổi ra mắt trong trận thắng Leeds 5-0 ở vòng hai cuối tuần qua, trong khi tiền đạo Gabriel Jesus cũng sắp bình phục chấn thương.

Nhưng ngay sau khi Kai Havertz chấn thương đầu gối, Arsenal quyết định chen ngang và nẫng Eze trên tay của kình địch Tottenham.

Trước đây, HLV Mikel Arteta thường cố gắng xoay chuyển để thích ứng với chấn thương. Nhưng sau cuộc khủng hoảng mùa 2024-2025, khi mất Jesus, Saka, Martinelli vào nhiều giai đoạn và có lúc phải kéo tiền vệ Mikel Merino lên đá tiền đạo, đội chủ sân Emirates đã phải nghiêm túc tăng cường chiều sâu đội hình.

Eze có thể đảm nhiệm vai trò "số 9 ảo" như Havertz, đá cánh trái hoặc nhiều khả năng nhất là tiền vệ lệch trái - vị trí Arsenal vốn định dành cho Havertz mùa này, sau sự có mặt của tiền đạo 86 triệu USD Victor Gyokeres. Arteta từng úp mở điều đó sau trận giao hữu thắng Bilbao 3-0 hồi đầu tháng 8, nơi Gyokeres và Havertz cùng lập công. "Họ có thể đá cùng nhau, hoặc Havertz sẽ chơi ở những vị trí khác," nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.

Tại Crystal Palace, Eze thường xuất phát ở khu vực tấn công lệch trái trong sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Oliver Glasner, vị trí gần như một "số 10 lệch trái". Đây lại chính là khu vực mà tiền vệ lệch trái trong sơ đồ 4-3-3 của Arteta thường đảm nhiệm. Thống kê bản đồ nhiệt mùa 2024-2025 cho thấy Eze di chuyển gần như tương đồng với Declan Rice, người thường xuyên đá ở vai trò này tại Arsenal.

Đây có lẽ là lý do chính khiến Arsenal quyết định chiêu mộ Eze. Nhưng bên cạnh sự đa năng, tiền vệ công 27 tuổi còn mang đến cho Arsenal những phẩm chất khác biệt mà chưa ai trong đội hình hiện tại sở hữu.

Eze có 16 lần góp dấu giày vào bàn, gồm 8 bàn và 8 kiến tạo, tại Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025, ngang bằng thành tích tốt nhất của Arsenal thuộc về Bukayo Saka. Anh còn có nhiều thông số tấn công vượt trội các cầu thủ Arsenal mùa trước: bàn thắng kỳ vọng xG là 10,5 (Havertz là 9,5), dứt điểm 100 lần (Leandro Trossard là 95) và có 138 pha rê bóng (Gabriel Martinelli là 109).

Khả năng sáng tạo của Eze cũng không hề kém cạnh, với 58 cơ hội được tạo ra, đứng sau Martin Odegaard (63). Anh còn có 11 đường đường chuyền xuyên tuyến (through-ball), cũng đứng sau Odegaard (25).

Về lối chơi, Eze nổi bật với khả năng cầm bóng đột phá, len lỏi qua các tuyến phòng ngự và xử lý trong không gian hẹp bằng kỹ thuật đi bóng, chứ không chỉ bằng các pha phối hợp. Anh thực hiện số pha rê dắt nhiều hơn 27% so với cầu thủ hay nhất của Arsenal mùa trước, đồng thời tạo ra 40 cơ hội sau khi dẫn bóng ít nhất 5 mét (25 lần tự dứt điểm, 15 lần kiến tạo cho đồng đội) - thông số không cầu thủ nào ở Arsenal có thể vượt qua.

Những phẩm chất này đặc biệt hữu ích khi Arsenal phải đối mặt với những đối thủ chủ động chơi thấp, nhường quyền kiểm soát bóng. Trận hòa Everton 0-0 trên sân nhà tháng 12 năm ngoái là ví dụ điển hình. Arsenal cầm bóng 77% nhưng chỉ tạo ra hai cú sút có giá trị xG trên 0,1 (0,3 và 0,4). Khi đó, Havertz bị chỉ trích khi đá tiền đạo, nhưng vấn đề thực sự nằm ở tuyến giữa, với tiền vệ lệch trái Mikel Merino chạm bóng ít nhất (44) và chuyền ít nhất (20) trong số các cầu thủ đá chính, hầu như không tạo ra mối đe dọa nào.

Phân bổ hướng tấn công của Arsenal tại Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025. Ảnh: Premier League

Eze được kỳ vọng giúp Arsenal chơi trực diện và tận dụng tốt hơn các tình huống chuyển trạng thái, thay vì luân chuyển bóng chậm rãi để đối thủ kịp lùi sâu. Cầu thủ 27 tuổi có khả năng giữ bóng, tăng tốc và tạo đột biến ngay sau khi giành lại bóng.

Ngoài ra, Eze còn mang đến sự cân bằng cho hành lang trái, giảm bớt sự phụ thuộc vào Odegaard và Saka ở cánh phải - nơi chiếm tới 44% các pha tấn công của Arsenal mùa trước. Điều này hứa hẹn mở ra nhiều khoảng trống hơn cho các đồng đội.

Sự đa năng cũng là một điểm mạnh. Eze có thể đá tiền vệ lệch trái, chạy cánh hay đảm nhiệm vai trò "số 9 ảo". Nhờ đó, Arteta có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật với mẫu cầu thủ mà Arsenal chưa từng sở hữu, đủ sức nâng lối chơi của đội lên tầm cao mới.

Hồng Duy (theo Premier League)