Eze đưa Arsenal đi tiếp ở Cup Liên đoàn

AnhTân binh 90 triệu USD Eberechi Eze ghi bàn đầu tiên, giúp Arsenal thắng chủ nhà Port Vale 2-0 ở vòng ba Cup Liên đoàn.

Trước hơn 16.000 khán giả - con số kỷ lục tại Vale Park trong thế kỷ này, Port Vale nhập cuộc máu lửa và cố gắng tạo ra bầu không khí ngột ngạt.

Nhưng Arsenal vẫn biết cách vượt lên chỉ sau 8 phút. Gabriel Martinelli phối hợp cùng Myles Lewis-Skelly, trước khi đưa bóng cho Eze đặt lòng chân phải chéo góc hạ thủ thành Joe Gauci mở tỷ số. Đây là bàn đầu tiên của tiền vệ cánh người Anh sau khi chuyển đến với tổng phí 90 triệu USD trong hè 2025.

Eberechi Eze dứt điểm mở tỷ số trong trận Arsenal thắng Port Vale 2-0 ở vòng ba Cup Liên đoàn trên sân Vale Park, Burslem, Stoke-on-Trent, Staffordshire, Anh ngày 24/9/2025. Ảnh: PA

Trận này, HLV Mikel Arteta có 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận hòa Man City 1-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, chỉ giữ lại tiền vệ Mikel Merino và trung vệ William Saliba. Các cầu thủ của họ cũng chơi ở mức vừa đủ. Dù cầm bóng vượt trội, lên tới 81%, "Pháo thủ" thiếu sắc bén ở những tình huống cuối cùng.

Chủ nhà Port Vale tận dụng điều đó để vùng lên, khiến khung thành Kepa Arrizabalaga nhiều lần bị đặt trong tình trạng báo động, đặc biệt từ cú sút xa nguy hiểm của Devante Cole - con trai cựu danh thủ Andy Cole. Ngay cả Bukayo Saka cũng chơi dưới sức và bị thay ra ở phút 63, nhường chỗ cho tài năng trẻ 15 tuổi Max Dowman.

Leandro Trossard dứt điểm về góc gần ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal. Ảnh: Reuters

Phải đến phút 82, Arsenal mới thở phào. Saliba chuyền dài vượt tuyến để Leandro Trossard thoát xuống, căn chỉnh bóng vài nhịp rồi dứt điểm chìm về góc gần, ấn định tỷ số 2-0. Tiền đạo người Bỉ ghi bàn thứ hai qua năm lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, sau bàn ấn định tỷ số trận thắng Bilbao cũng với tỷ số 2-0 ở lượt đầu Champions League 2025-2026.

Sau trận, ban tổ chức lập tức bốc thăm vòng bốn Cup Liên đoàn. Arsenal sẽ gặp Brighton trên sân nhà Emirates vào cuối tháng 10.

Hồng Duy