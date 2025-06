EXID tái ngộ fan Việt

TP HCMNhóm nhạc Hàn Quốc EXID đội nón lá hát "See tình", diễn loạt hit theo phong cách sôi động cùng 3.000 fan.

Tối 31/5, nhóm tổ chức EXID Fancon In Vietnam tại Nhà thi đấu Tân Bình, đánh dấu sự trở lại sau ba năm vắng bóng, kể từ album X. Sau lần đến Việt Nam vào năm 2018, nhóm mới tái ngộ khán giả.

Khi năm cô gái xuất hiện trên sân khấu, người xem hò reo, tạo bầu không khí sôi động. "Chúng tôi đã chờ đợi ngày này từ lâu để gặp lại các bạn. Hôm nay, chúng ta hãy thật vui cùng nhau nhé", đại diện nhóm nói.

EXID khiến sân khấu bùng nổ khi thể hiện Up and Down, Ah Yeah, L.I.E, DDD. Khi Fire - bài hát chủ đề album X - phát hành hồi kỷ niệm 10 năm ca hát của nhóm vang lên, khán giả hòa nhịp với lightstick trên tay. Đã qua thời đỉnh cao nhưng các thành viên vẫn sung sức, hát kết hợp vũ đạo ăn ý. Solji, Hyerin giữ phong độ về giọng hát nội lực, còn LE, Hani ghi điểm với những màn rap, riêng em út Jeonghwa tạo ấn tượng qua vũ đạo gợi cảm.

EXID nhảy "See tình" cùng fan Việt Tiết mục nhảy "See tình" của nhóm. Video: Nguyễn Mỹ Linh

Điểm nhấn của show là khi nhóm đội nón lá cover See tình của Hoàng Thùy Linh. Phát âm tiếng Việt chưa tròn vành rõ chữ nhưng vẻ nhí nhảnh của các cô gái vẫn khiến fan đứng ngồi không yên. Ca khúc từng gây sốt ở Hàn Quốc, được nhiều sao như Blackpink, Chanyeol (thành viên nhóm EXO) chọn trình diễn khi lưu diễn.

EXID khuấy động cùng fan sau 7 năm trở lại Việt Nam Màn trình diễn vũ đạo của nhóm qua tiết mục "Up and Down". Video: Tân Cao

EXID nói từng đi qua nhiều quốc gia nhưng khi đến Việt Nam, họ luôn cảm nhận không khí rất riêng: gần gũi và nồng nhiệt. "Mỗi lần chúng tôi hát, các Leggo hát theo không sót chữ nào. Các dịp sinh nhật nhóm, fan Việt cũng luôn tạo bất ngờ", một thành viên nói. Legi là tên fandom của EXID.

Xen kẽ giữa tiết mục trình diễn là phần trò chơi kết nối fan. Qua phần dẫn dắt của MC Nicky, các ca sĩ lần lượt giới thiệu biệt danh tiếng Việt. EXID còn khiến khán giả bật cười khi nói các câu nói trên mạng, hot với giới trẻ Việt như: "Cơm nước gì chưa người đẹp?", "Ê nha".

EXID giao lưu cùng fan Việt Nhóm tham gia thử thách nói tiếng Việt cùng fan. Video: Tân Cao

Bên cạnh phút giây sôi động, EXID dành khoảng lặng để trò chuyện, nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển sự nghiệp. Xem video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của nhóm do fan chuẩn bị, đi kèm là lời nhắn, EXID xúc động. Kế tiếp, fan đồng loạt hòa ca Summer, Fall, Winter, Spring, đồng thời chuẩn bị chiếc bánh kem để tặng thần tượng. Trước tình huống, EXID rơi nước mắt, cúi đầu nói lời cảm ơn.

"Nhờ các bạn, EXID mới được đứng tại đây và tiếp tục sự nghiệp. Các bạn từng nói rằng chúng tôi giúp các bạn sống vui vẻ và ý nghĩa. Và nhóm cũng vậy, mãi yêu các bạn", Hani nói.

Nhóm EXID tại hoạt động giao lưu trước thềm đêm nhạc, ngày 30/5. Ảnh: JS

EXID thành lập năm 2012, trải qua quãng thời gian chật vật với nghề trước khi nổi tiếng. Họ được khán giả chú ý sau phát hành đĩa đơn Up & Down năm 2014. Nhóm theo đuổi phong cách quyến rũ khi kết hợp nhạc pop, dance và hip hop. Sau quá trình thay đổi thành viên, hiện nhóm duy trì đội hình năm người gồm Solji, LE, Hani, Hyerin và Jeonghwa.

Tân Cao