'See Tình' của Hoàng Thùy Linh gây sốt ở Hàn, Trung

Giai điệu "See Tình" của Hoàng Thùy Linh phổ biến TikTok và mạng Douyin Trung Quốc, được nhiều ngôi sao Hàn, Trung nhảy cover.

Hai vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc nhảy bài See Tình Hai vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc nhảy bài "See Tình". Video: KBSS

Trong một trận đấu bóng chuyền phát trên kênh KBSS (Hàn Quốc) hôm 31/1, khi đội đối thủ đánh bóng ra ngoài, nữ vận động viên Lee Da Hyeon đã ăn mừng bằng cách nhảy trên nền nhạc bài See Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay lập tức, Kim Yeon Koung - vận động viên bóng chuyền nổi tiếng nhất Hàn Quốc - nhái lại một số động tác của đàn em. Video hai vận động viên nhảy hiện thu hút 37 triệu lượt xem trên kênh TikTok KBSSSport. Đa số khán giả khen động tác, biểu cảm của cả hai hài hước, dễ thương.

Lee Da Hyeon sinh năm 2001, cao 1,85 m, đang chơi cho Câu lạc bộ Bóng chuyền Hyundai E&C. Kim Yeon Koung sinh năm 1988, cao 1,92 m, là cựu đội trưởng của Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc. Ngoài sự nghiệp thể thao, cô tham gia nhiều show giải trí ở xứ kim chi, thường được trêu là phiên bản nữ của diễn viên hài Lee Kwang Soo.

Lee Seung Hoon nhóm Winner nhảy "See Tình" Lee Seung Hoon nhóm Winner nhảy "See Tình". Video: TikTok Lee Seung Hoon

Trước đó, tháng 4 năm ngoái, ca sĩ Lee Seung Hoon (nhóm Winner) từng đăng video nhảy vũ đạo bài Sorry Sorry của nhóm Super Junior nổi tiếng trên nền nhạc See Tình lên TikTok, thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Một tháng sau, Sunwoo của The Boyz và Shindong của Super Junior cũng thực hiện điệu nhảy tương tự. Cuối năm 2022, khi sang Việt Nam biểu diễn, nhóm nhạc Hàn BLANK2Y cho biết họ biết đến giai điệu See Tình qua TikTok, khen bài hát dễ nghe, bắt tai.

Chúc Tự Đan nhảy 'See Tình' Chúc Tự Đan nhảy "See Tình". Video: Sina

Không chỉ gây sốt ở Hàn, ca khúc phổ biến trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc với hàng triệu video nhảy cover. Diễn viên Chúc Tự Đan từng nhảy bài hát trong show Nghe nói ăn rất ngon, phát sóng tháng 9 năm ngoái. Khi cô biểu diễn, nhiều nghệ sĩ như Angelababy, Vương Diệu Khánh... hưởng ứng, nhảy theo. Ca khúc cũng nhiều lần được phát trong các show nổi tiếng Xin chào thứ 7, Thanh xuân hoàn du ký, có sự tham gia của các nghệ sĩ như Vương Hạc Đệ, Hà Cảnh, Trương Nghệ Hưng...

See Tình là đĩa đơn nằm trong album thứ tư của Hoàng Thùy Linh - LINK - do DTAP sáng tác, ra mắt tháng 2/2022. Bài hát có giai điệu dance-pop chủ đạo, kết hợp đoạn điệp khúc mang âm hưởng ngũ cung. Ca khúc được lấy cảm hứng từ văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ca sĩ cho biết khi sản xuất ca khúc, cô nhớ đến cảm giác mới biết yêu năm 16 tuổi. Tiêu đề đặt theo hướng chơi chữ, người nghe có thể hiểu "See Tình" là "si tình" hay "nhìn thấy tình yêu" đều được.

Hoàng Thùy Linh - trích MV "See tình" Trích đoạn MV "See Tình" của Hoàng Thùy Linh, ca khúc hiện có 39 triệu lượt xem trên YouTube. Video: Youtube Hoang Thuy Linh

Hà Thu