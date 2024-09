TP HCMChanyeol - thành viên nhóm nhạc Hàn EXO - hát "See Tình" của Hoàng Thùy Linh trong concert của anh ở Nhà thi đấu Quân khu 7, tối 29/9.

Thành viên EXO hát "See Tình" Chanyeol hát "See Tình" (DTAP sáng tác). Video: Thanh Thanh

Ca sĩ đội nón lá, hát ca khúc cùng fan. Một số đoạn, anh không nhớ rõ lời, được người hâm mộ hỗ trợ. Kết thúc tiết mục, anh nói: "Mình luyện tập rất chăm chỉ, nhưng tiếng Việt phát âm khó quá các bạn ơi. Đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn".

See Tình từng gây sốt ở Hàn Quốc năm ngoái, được nhiều nghệ sĩ cover điệu nhảy. Trong buổi offline kỷ niệm 11 năm hoạt động của nhóm nhạc EXO năm ngoái, khi thành viên Baekhyun nhắc đến câu "tình tình tình tang tang tính" và hát, Chanyeol lập tức nhảy theo. Khi đến Việt Nam biểu diễn tháng 7/2023, nhóm nhạc Blackpink cũng nhảy đoạn điệp khúc.

Chanyeol hát 'Stay With Me' Chanyeol cùng fan hát "Stay With Me", nhạc phim "Goblin". Video: Thanh Thanh

Đêm diễn của Chanyeol mang tên City-Scape, nằm trong chuỗi live tour diễn ra ở các nước châu Á. Trong hai tiếng, ca sĩ biểu diễn các bài hát trong album mới phát hành của anh - Black Out. Nghệ sĩ cũng hát lại một số ca khúc nổi tiếng của EXO như Don't Mess Up My Tempo, Monster, Growl. Anh xúc động, rớm nước mắt khi fan Việt hòa giọng theo Stay With Me, nhạc phẩm đạt hàng tỷ lượt stream.

Chương trình hút khoảng hơn 5.000 khán giả, ghi điểm ở phần âm thanh, ánh sáng. Ca sĩ nói anh mất nhiều công sức mời các nhạc công hàng đầu Hàn Quốc tham gia tour. Trong show, phần âm nhạc bùng nổ, hỗ trợ nghệ sĩ thăng hoa. IME Việt Nam - đơn vị đưa Chanyeol về TP HCM - từng tổ chức hai đêm concert Blackpink ở Hà Nội.

Ngoài âm nhạc, Chanyeol liên tục được fan cổ vũ trong các phần giao lưu. Ca sĩ trổ tài chơi guitar điện, với những bản nhạc đầu tiên anh tập khi còn học cấp hai. Anh nói tiếng Việt "Tôi yêu các bạn", "Cảm ơn", "Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới" (từ lóng do nghệ sĩ Tự Long sáng tạo, mang ý khen).

Chanyeol trong show diễn. Ảnh: Thanh Thanh

Nam idol cho biết sau khi đến TP HCM ngày 28/9, anh nghỉ ngơi ở khách sạn, ăn một số món ăn Việt Nam, trong đó có phở. Anh nói: "Mình thấy đồ ăn mẹ nấu ngon nhất, nhưng chỉ đến hôm qua thôi. Sang Việt Nam xong thấy đồ Việt còn đỉnh hơn".

Chanyeol, 32 tuổi, là rapper chính nhóm thần tượng EXO. Anh là nghệ sĩ đa tài, biết hát, nhảy, chơi nhiều nhạc cụ. Ngoài ra, anh sáng tác hoặc đồng sáng tác khoảng 50 ca khúc, trong đó có nhiều bài hit của nhóm.

Anh ra mắt cùng các thành viên EXO năm 2012. Nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Kpop, với hơn 10 triệu đĩa bán ra. Năm 2018, họ từng biểu diễn ở Olympic mùa đông tại Hàn Quốc. Tháng 3/2018, tập đoàn đúc tiền của Hàn Quốc đã công bố kế hoạch sản xuất các huy chương kỷ niệm chính thức của EXO, vinh danh nhóm vì đóng góp phát triển văn hóa Hallyu.

Hà Thu