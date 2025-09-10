AnhTại Great North Run 2025, Tommy Fury, em trai cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury, lại gây tranh cãi khi dùng tay đẩy đối thủ để "dọn đường" cho màn về đích.

Sự cố diễn ra tại giải Great North Run 2025 hôm 7/9, với khoảng 60.000 người tham dự. Ở khúc cua cuối trước khi về đích, Tommy bất ngờ tăng tốc, lách qua đám đông rồi dùng tay đẩy một người đang chạy phía trước để mở lối.

Em trai Tyson Fury xô đẩy đối thủ để quay video về đích Tommy Fury xô đẩy đối thủ trước khi về đích.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền, khiến nhiều người tham gia và khán giả phẫn nộ.

"Làm ơn nói với tôi đây chỉ là trò đùa đi", một tài khoản bình luận.

Người khác đặt câu hỏi: "Tại sao anh ta phải xô đẩy người khác chỉ để quay clip về đích?".

Tommy hoàn thành cự ly 21km tại Great North Run 2025 với thành tích khá ấn tượng: 1 giờ 34 phút, nhanh hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu của anh là 1 giờ 40 phút. Chia sẻ trên Instagram Story, võ sĩ người Anh viết: "Ngày hôm qua thật tuyệt. Tôi thật sự bất ngờ với thời gian này, nghĩ rằng sẽ chạy khoảng 1 giờ 40 mà cuối cùng vượt xa kỳ vọng".

Tommy Fury thi đấu tại Great North Run 2025. Ảnh: Yahoo Sports

Tommy từng chịu chỉ trích về hành vi thiếu tôn trọng đồng run và "làm màu", đăng tải đoạn nước rút về đích trên mạng xã hội như thành tích cá nhân. Tại giải từ thiện 10 km ở Tatton Park hồi tháng 1, võ sĩ 26 tuổi từng suýt va chạm với một phụ nữ lớn tuổi khi lao hết tốc lực về đích.

Tuần trước, Tommy bị phát hiện không hoàn thành giải triathlon 100 km tại Pháp, dù vẫn ăn mừng khi về đích cùng bạn gái Molly-Mae Hague.

Tommy Fury, sinh năm 1999 tại Manchester, là em trai của cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury. Anh thi đấu ở hạng nhẹ và hạng bán trung, ra mắt chuyên nghiệp năm 2018 với chiến thắng trước Jevgenijs Andrejevs.

Tommy toàn thắng 11 trận nhà nghề, nổi bật là màn so găng trước các Youtuber Jake Paul và KSI năm 2023, giúp tên tuổi anh vượt ra ngoài phạm vi quyền Anh truyền thống.

Tommy Fury trong một đòn thọc trúng mặt Jake Paul trong trận quyền Anh hạng nặng tại Saudi Arabia ngày 26/2/2023. Ảnh: AFP

Great North Run là giải chạy half marathon lớn nhất thế giới, diễn ra hàng năm vào tháng 9 tại vùng Đông Bắc nước Anh, từ Newcastle đến South Shields. Giải được khởi xướng vào năm 1981 bởi Brendan Foster, VĐV đoạt HC đồng Olympic nội dung 10.000 m và hiện là bình luận viên của BBC Sport.

Ở nội dung nam Great North Run 2025, Alex Mutiso (Kenya) về nhất với thời gian 1 giờ 0 phút 52 giây. Xếp sau là Bashir Abdi (Bỉ) với 1 giờ 0 phút 58 giây và Abel Kipchumba (Kenya) với 1 giờ 1 phút 1 giây.

Ở nội dung nữ, Sheila Chepkirui (Kenya) vô địch với 1 giờ 9 phút 32 giây. Xếp sau là Vivian Cheruiyot (Kenya) với 1 giờ 9 phút 37 giây, còn Eilish McColgan (Scotland) về thứ ba với 1 giờ 9 phút 42 giây.

Hồng Duy (theo Daily Mail)