Em trai Tyson Fury bị tố nói dối về thành tích ở giải triathlon

Tommy Fury, em trai cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury, bị phát hiện không hoàn thành giải triathlon 100 km tại Pháp, dù vẫn ăn mừng khi về đích cùng bạn gái Molly-Mae Hague.

Hôm 31/8, Tommy lần đầu dự một giải ba môn phối hợp ở French Riviera, gồm 2 km bơi, 80 km đạp xe và 18 km chạy. Võ sĩ 25 tuổi gây chú ý khi chia sẻ video về đích trên Instagram, thu hút hơn 250.000 lượt thích và tuyên bố "cống hiến tất cả trên đường đua" chỉ sau 10 ngày tập luyện.

Tommy Fury về đích giải triathlon Tommy Fury đăng video chạy về đích giải triathlon 100 km.

Tommy cũng chia sẻ khoảnh khắc chia vui cùng bạn gái Molly-Mae cùng con gái Bambi tại đích. Molly-Mae dẫn lại những khoảnh khắc gia đình này trên Instagram, như bức ảnh ôm hôn Tommy.

Tuy nhiên, trang Marathon Investigation tiết lộ dữ liệu thi đấu cho thấy Tommy không hoàn thành lộ trình. Cụ thể, kết quả ghi nhận anh chỉ đạp xe đến km 48. Trên trang Sportstats, cạnh tên Tommy xuất hiện ký hiệu DNF (Did Not Finish), cùng 92 VĐV khác không hoàn thành.

Molly-Mae đăng ảnh với thông điệp tự hào vì Tommy Fury hoàn thành giải triathlon dù chỉ tập luyện 10 ngày.

Chuyên trang tri247.com cho biết nguyên nhân đến từ việc đường đua dành cho nhóm nghiệp dư bị rút ngắn và có giới hạn thời gian đóng đường. Nhiều VĐV, trong đó có Tommy, không kịp hoàn tất phần đạp xe trước thời điểm giao thông mở lại. Ban tổ chức - Tổ chức VĐV Chuyên nghiệp (PTO) - sau đó cho phép họ tiếp tục phần chạy 18 km để có trải nghiệm trọn vẹn.

"Do giấy phép đường đua tại Pháp có giới hạn, một số VĐV, bao gồm Tommy Fury, không thể hoàn tất phần xe đạp trước khi hết giờ", thông báo của PTO nêu rõ. "Tuy nhiên, với triết lý khuyến khích người mới, chúng tôi vẫn cho phép họ tiếp tục phần chạy và về đích".

Vì thế, nhiều người hâm mộ chỉ trích Tommy đã thổi phồng thành tích. "Hãy trung thực, anh không vượt qua mốc bơi và xe đạp đúng quy định", một tài khoản bình luận.

"Ban tổ chức xác nhận anh không đạt chuẩn, nhưng mạng xã hội thì lại biến nó thành chiến tích", người khác bất bình.

Tommy Fury trong một đòn thọc trúng mặt Jake Paul trong trận quyền Anh hạng nặng tại Saudi Arabia ngày 26/2/2023. Ảnh: AFP

Tommy Fury, sinh năm 1999 tại Manchester, là em trai của cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury. Anh thi đấu ở hạng nhẹ và hạng bán trung, ra mắt chuyên nghiệp năm 2018 với chiến thắng trước Jevgenijs Andrejevs.

Tommy toàn thắng 11 trận nhà nghề, nổi bật là màn so găng trước các Youtuber Jake Paul và KSI năm 2023, giúp tên tuổi anh vượt ra ngoài phạm vi quyền Anh truyền thống.

Ngoài võ đài, Tommy được biết đến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Love Island năm 2019. Nhờ đó, võ sĩ 26 tuổi trở thành gương mặt quen thuộc của giới giải trí Anh.

Hồng Duy (theo Daily Mail)