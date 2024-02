Em bé thứ hai được thông tim bào thai chào đời an toàn

Bé gái nặng 2,6 kg chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ sáng 29/2, không cần phải hỗ trợ hô hấp, sau hơn 1,5 tháng được sửa dị tật tim bào thai.

Đây là em bé thứ hai tại Việt Nam được thông tim bào thai và chào đời an toàn. Em bé này, cùng một bé trai chào đời hồi tháng 1, cũng là trường hợp đầu tiên ở Đông Nam Á được đội ngũ y tế bệnh viện Nhi Đồng 1 phối hợp Từ Dũ áp dụng kỹ thuật xuyên kim qua bụng mẹ chỉnh sửa dị tật tim bào thai.

Em bé thứ hai mắc dị tật hẹp van động mạch chủ bẩm sinh. Sáng 29/2, BS.CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết bé sinh mổ ở tuần thai 37. Các bác sĩ quyết định đón bé chào đời sớm, bởi dự liệu nếu đợi đủ 38 tuần thai hoặc lâu hơn thì tình trạng tim của bé không tốt. May mắn, khi lọt lòng mẹ, bé hồng hào, khóc to, tự thở khí trời, không cần phải hỗ trợ hô hấp, chưa phải can thiệp gì thêm.

Kết quả siêu âm tim bé ngay tại phòng mổ lúc chào đời ghi nhận dòng máu chảy qua vị trí hẹp van động mạch chủ tốt. Bình thường, những thai nhi hẹp van động mạch chủ nặng như bé, nếu không can thiệp nong van tim trong bào thai thì chào đời có thể tím tái, khó thở, phải hỗ trợ thở oxy ngay.

Sau sinh, bé được đưa về Bệnh viện Nhi đồng 1 để các bác sĩ kiểm tra tình trạng tim, đánh giá và có kế hoạch điều trị tiếp bệnh tim bẩm sinh.

Bé gái được da kề da trên ngực mẹ sau sinh, sáng 29/2. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cùng lúc em bé thông tim thứ hai chào đời, ê kíp hai bệnh viện cũng phối hợp nong van tim cho bào thai thứ ba. Trường hợp thứ ba này đang ở tuần thai 26, hẹp van động mạch phổi.

Trường hợp đầu tiên chào đời sau gần một tháng thông tim bào thai, sau đó trải qua một lần nong van tim hẹp, sửa triệt để dị tật tim bẩm sinh, nay đã khỏe mạnh xuất viện.

Như vậy, đến nay, ba trường hợp đầu tiên được can thiệp dị tật tim giai đoạn bào thai gồm ca một và ca ba bị hẹp van động mạch phổi, ca hai hẹp van động mạch chủ. Đến nay hai trẻ chào đời an toàn, một đang tuần thai 26.

Kỹ thuật thông tim bào thai được Sở Y tế TP HCM vinh danh là một trong 12 thành tựu y khoa Việt Nam năm 2023, nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2. Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá thông tim bào thai là điều "ít ai dám nghĩ tới", bởi tim em bé như trái dâu tây, đòi hỏi bác sĩ "trải nghiệm tay nghề ở mức chính xác tuyệt đối", sự phối hợp mà ít tỉnh thành nào có được giữa các bệnh viện.

Thăm Bệnh viện Nhi đồng 1 mới đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng ghi nhận thành công ca thông tim bào thai là biểu hiện tinh thần dám nghĩ dám làm, vì sinh mệnh và sức khỏe của trẻ.

Nhiều thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng. Trái tim nhỏ bé của trẻ không thể gắng gượng đến ngày chào đời, tử vong trong bụng mẹ. Dị tật nhẹ hơn, bé chào đời nhưng trái tim đã hỏng nặng, can thiệp nhiều lần cũng khó trở lại bình thường, chỉ có cơ hội hồi phục tốt nếu được ghép tim.

Các bác sĩ đánh giá bào thai được can thiệp tim từ trong bụng mẹ kết quả cải thiện tốt, nhưng cũng đối diện nhiều nguy cơ trong và sau phẫu thuật như tràn máu màng ngoài tim, nhịp tim chậm dẫn đến ngưng tim, chuyển dạ sinh non, ối vỡ non... Dù vậy, kỹ thuật này giúp ngăn diễn tiến nặng, bào thai có tế bào gốc có thể tự sửa chữa, em bé có cơ hội chào đời khỏe mạnh.

Sau thành công của hai ca can thiệp đầu tiên, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho rằng đây là kỹ thuật rất phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn và sự phối hợp cao, mới chỉ được thực hiện thành công ở một số ít quốc gia có hệ thống y tế chuyên sâu phát triển. Bộ trưởng mong muốn các y bác sĩ tiếp tục phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những địa chỉ tin cậy của thế giới về kỹ thuật can thiệp dị tật tim bẩm sinh bào thai.

Lê Phương