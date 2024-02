Em bé đầu tiên được thông tim bào thai xuất viện

TP HCMBé trai được thông tim khi còn là bào thai, đã khỏe mạnh rời Bệnh viện Nhi đồng 1 sau gần 20 ngày chào đời, trải qua một lần nong van tim hẹp, sửa triệt để dị tật tim bẩm sinh.

Ngày 19/2, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bé sẽ tái khám sau một tuần để đánh giá lại diễn tiến, tình trạng tim mạch. Toàn bộ chi phí điều trị gần 100 triệu đồng được bảo hiểm y tế và bệnh viện hỗ trợ, gia đình không phải chi trả thêm.

Bệnh nhi được các bác sĩ Nhi đồng 1 đón từ Bệnh viện Từ Dũ ngay sau khi chào đời hôm 30/1. Hai ngày sau, bé được nong van động mạch phổi và không cần đặt stent ống động mạch như những trường hợp mắc tật tim bẩm sinh tương tự mà không được can thiệp sớm trong bào thai.

Sau thủ thuật, bé không thở oxy, dinh dưỡng hoàn toàn bằng đường miệng. Từ mùng một Tết, bé có thể bú mẹ trực tiếp lần đầu và được chuyển ra phòng ngoài nằm cùng mẹ đến khi xuất viện.

Bé trai được mẹ bế chụp hình bên tiểu cảnh Tết trước khi rời Bệnh viện Nhi đồng 1, ngày 18/2. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi còn là bào thai, bé từng được chẩn đoán tật tim bẩm sinh không có lỗ van động mạch phổi. Khi ấy bác sĩ lo ngại nguy cơ thai lưu, hoặc nếu sống sót chào đời bé sẽ diễn tiến theo hướng tim một thất (thay vì hai thất như bình thường), thậm chí cần ghép tim về sau.

Lúc thai 32 tuần, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp Bệnh viện Từ Dũ xuyên kim qua bụng mẹ, can thiệp tạo được lỗ van động mạch phổi cho bé, ngăn diễn tiến nặng của tim. Điều này giúp bé chào đời khỏe mạnh lúc thai hơn 37 tuần, hồng hào, tự thở khí trời, không tím tái, không phải thở oxy ngay sau sinh như đa số trẻ mắc dị tật này.

Em bé này là một trong hai ca can thiệp tim bào thai đầu tiên Việt Nam do bác sĩ hai bệnh viện thực hiện. Trường hợp thứ hai bị hẹp van động mạch chủ, can thiệp lúc thai 29 tuần, hiện thai nhi phát triển tốt, tình trạng tim mạch cải thiện, không diễn tiến xấu hơn. Trước khi can thiệp bào thai, tình trạng tim của thai nhi này diễn tiến nặng từng ngày, đứng trước khả năng tử vong trong bụng mẹ.

Lãnh đạo ngành y tế TP HCM đánh giá sự thành công của kỹ thuật này đã mở ra một hướng tiếp cận mới với nhiều hy vọng lạc quan trong việc mang lại niềm vui cho các bà mẹ và chất lượng cuộc sống tốt cho thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh. Kỹ thuật này phức tạp, đòi hỏi rất lớn ở tay nghề bác sĩ, hiện chỉ vài nơi trên thế giới thực hiện được.

Trước đây, những ca mắc tim bẩm sinh tương tự đều phải chờ đến khi em bé ra đời, nuôi đến lúc nặng vài kg mới can thiệp được. Dần dà, các bác sĩ có thể can thiệp ngay khi em bé chào đời. Một số ca nặng, trái tim nhỏ bé của nhiều trẻ không thể gắng gượng đến ngày chào đời, tử vong trong bụng mẹ. Trường hợp nhẹ, em bé chào đời, tim đã hỏng nặng, dù can thiệp nhiều lần cũng khó trở lại bình thường.

Lê Phương