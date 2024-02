Can thiệp tim bào thai được vinh danh thành tựu y khoa Việt Nam

Kỹ thuật thông tim xuyên tử cung cứu sống bào thai dị tật tim nặng do ê kíp Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ thực hiện được vinh danh là một trong 12 thành tựu y khoa Việt Nam năm 2023.

Giải thưởng do Sở Y tế TP HCM phối hợp Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM trao, đêm 26/2, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Thành tựu Y khoa Việt Nam vinh danh các công trình y học tiên tiến, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao của đội ngũ thầy thuốc trong chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh người dân.

Chia sẻ tại lễ vinh danh, TS.BS Đỗ Nguyên Tín, Trưởng Đơn vị Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết ê kíp đã cùng nhau nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian dài để đạt được thành công này, bởi đây là kỹ thuật phức tạp.

Theo bác sĩ Trịnh Nhựt Thư Hương, Trưởng Khoa chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ, đã chuẩn bị hơn một năm trước với những "máu lửa", quyết tâm thực hiện kỹ thuật mới, đến lúc gần thực hiện ca đầu tiên, ê kíp đứng trước nhiều lo lắng.

"Lo vì chưa có hành lang pháp lý bảo vệ mình, lo vì không biết mình thành công hay thất bại do kỹ thuật quá mới, nếu tai biến thì phải làm sao", bác sĩ Hương nói.

Có lúc sức khỏe thai nhi diễn tiến ngày càng xấu, chính lòng tin của thai phụ đã giúp ê kíp thêm động lực, quyết tâm thực hiện thành công. Giây phút bác sĩ Tín nong được van tim, cả ê kíp vỡ òa. Sau đó là những giai đoạn thai phụ cán đích thai kỳ, em bé cất tiếng khóc chào đời rồi xuất viện khỏe mạnh, các y bác sĩ được trải qua nhiều cảm xúc hạnh phúc.

Các y bác sĩ hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 trong ca can thiệp tim bào thai đầu tiên. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Công trình này được đặc cách tranh giải Thành tựu Y khoa Việt Nam 2023, do lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, diễn ra vào tháng 1/2024. Đến nay, ê kíp hai bệnh viện đã thực hiện liên tiếp hai ca can thiệp tim bào thai đầu tiên Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Dự kiến, ca thứ 3 sẽ được triển khai cuối tháng này. Kỹ thuật này đòi hỏi rất lớn ở tay nghề bác sĩ, hiện chỉ vài nơi trên thế giới thực hiện được.

Năm nay, một số công trình khác được vinh danh như Chặng đường 30 năm giảm tỷ lệ tử vong bệnh uốn ván (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới), Âm ngữ trị liệu phục hồi giao tiếp sau đột quỵ (Bệnh viện An Bình), Phẫu thuật bảo tồn sinh sản trong ung thư cổ tử cung (Bệnh viện Ung bướu TP HCM), Can thiệp dị dạng mạch máu bằng phương pháp tiêm cồn (Bệnh viện Nhân dân Gia Định), Trung tâm sinh lý thần kinh chăm sóc từ đột quỵ đến trầm cảm (Bệnh viện Quân y 175), Phẫu thuật điều trị bệnh lý xốp xơ tai (Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM), Giảm nguy cơ đặt nội khí quản và chi phí điều trị ở trẻ sơ sinh rất non với phác đồ giờ vàng (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)...

Đại diện 12 bệnh viện có công trình được vinh danh tại Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam 2023. Ảnh: VOH

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho rằng những thành tựu này đã góp phần nâng tầm chất lượng y tế chuyên sâu, xây dựng hệ thống y tế TP HCM tiên tiến, hiện đại, hướng đến mục tiêu là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.

Theo ông Đức, giải thưởng không chỉ tiếp thêm lửa động viên đối với các thầy thuốc có những sáng tạo y học mà còn là lời tri ân sâu sắc của xã hội với đội ngũ blouse trắng. Các y bác sĩ đang từng ngày, từng giờ, mọi lúc mọi nơi, không chỉ giành giật mạng sống trong khoảnh khắc sinh tử, mà còn giúp mỗi người có thêm những ngày tháng vượt qua bệnh tật, sống khỏe, sống tích cực.

Lê Phương