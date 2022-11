Kenya có thể thâu tóm trọn bộ major ở New York City Marathon

MỹKenya có cơ hội thống trị cả sáu giải thuộc World Marathon Majors, khi hai ứng viên vô địch New York City Marathon 2022 hôm nay đều là VĐV nước này.

Giải sẽ bắt đầu từ 8h giờ New York, tức 19h giờ Hà Nội, hôm nay 6/11 với khoảng 50.000 VĐV từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tranh tài, theo USA Today. Nội dung marathon nam dự kiến xuất phát lúc 9h05, tức 20h05 giờ Hà Nội, chia làm năm lượt. New York City Marathon nằm trong hệ thống sáu giải chạy lớn nhất hành tinh - World Marathon Majors (WMM), bên cạnh các giải ở Berlin, Boston, Chicago, London và Tokyo.

Korir phấn khích khi về nhất ở New York City Marathon 2021. Ảnh: AP

VĐV Kenya Albert Korir góp mặt với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Ở New York City Marathon 2021, runner sinh năm 1994 này về nhất với thời gian 2 giờ 8 phút 22 giây. Đối thủ nặng ký của Korir là đồng hương Evans Chebet, người vừa đăng quang ở Boston Marathon 2022 với thành tích 2 giờ 6 phút 51 giây.

Nếu Korir hoặc Chebet về nhất New York City Marathon, Kenya sẽ thống trị WMM năm nay. Trước đó, Eliud Kipchoge đã lên ngôi tại Tokyo và Berlin, Amos Kipruto vô địch ở London, còn Benson Kipruto thắng tại Chicago. Khả năng này, nếu thành hiện thực, cũng sẽ là lần đầu tiên một quốc gia thắng trọn bộ WMM từ năm 2013, khi Tokyo Marathon được đưa vào hệ thống major.

"Tôi rất phấn khích khi được trở lại Mỹ. Năm ngoái, tôi vô địch sau khi chỉ về nhì năm 2019", Korir nói với AP. "Tôi đã sẵn sàng, nhưng cũng hiểu có sự cạnh tranh khốc liệt trên đường chạy. Tôi sẽ cố gắng để bảo vệ danh hiệu của mình".

Korir tập luyện với cự ly tích lũy hàng tuần lên đến 200 km. Một trở ngại với anh là thời tiết, với nhiệt độ New York dự báo là 23 độ C khi giải chạy diễn ra, ấm khác thường so với những năm trước đó.

"Tôi không thích thời tiết ấm", Korir nói. "Nhưng chúng ta không thể can thiệp vào thời tiết. Tôi sẽ phải bù nước nhiều hơn".

Trong khi đó, nước chủ nhà Mỹ đặt kỳ vọng vào Galen Rupp. VĐV này từng đoạt HC đồng marathon tại Olympic Rio de Janeiro 2016 với thành tích cá nhân tốt nhất 2 giờ 6 phút 7 giây, và vô địch Chicago Marathon 2017. Lần gần nhất một VĐV Mỹ vô địch New York City Marathon là Meb Keflezighi vào năm 2009.

"Tôi nghĩ điền kinh Mỹ nói chung đã cải thiện đáng kể thành tích trên đường chạy marathon từ khoảng 5, 10 năm qua. Thật tốt khi thấy tính cạnh tranh của VĐV Mỹ gia tăng", chân chạy sinh năm 1986 chia sẻ. Rupp gặp chấn thương lưng sau khi tham gia giải Vô địch Điền kinh Thế giới 2022 ở bang Oregon, nhưng đã bình phục và anh hoàn toàn lạc quan.

Rupp (giữa) trong phần thi marathon nam ở giải vô địch thế giới tại Oregon hồi tháng 7. Ảnh: AP

New York City Marathon còn có sự góp mặt của một số VĐV "sừng sỏ" khác như Shura Kitata, chân chạy Ethiopia về nhì năm 2018 với thời gian 2 giờ 6 phút 1 giây, và Abdi Nageeye, VĐV 33 tuổi người Hà Lan gốc Somalia, giành HC bạc marathon tại Olympic Tokyo 2020.

Ở nội dung nữ, nhà vô địch năm 2021 Peres Jepchirchir, người Kenya, quyết định rút lui khỏi giải năm nay do chấn thương. Do đó, đồng hương Hellen Obiri và VĐV Ethiopia Gotytom Gebreslase trở thành hai ứng viên sáng giá.

New York City Marathon 2022 sẽ là lần đầu tiên Obiri, 33 tuổi, thi đấu ở cự ly marathon. Cô từng nhiều lần đoạt huy chương vàng Olympic các cự ly 3.000 m và 5.000 m. Cô lập kỷ lục cá nhân cự ly half marathon hồi tháng 2 với 1 giờ 4 phút 22 giây.

"Tôi biết New York là một cung đường khó nhưng hy vọng kinh nghiệm thi đấu sẽ giúp tôi vượt qua khó khăn", Obiri nói. "Đây là lần chạy marathon đầu tiên của tôi. Tôi đã tập luyện tốt và mong chờ sẽ có kết quả tốt nhất".

Trong khi đó, Gebreslase vô địch marathon nữ tại giải Vô địch Điền kinh Thế giới 2022 với thời gian 2 giờ 18 phút 11 giây, thiết lập kỷ lục quốc gia.

Ngoài ra, một số VĐV nữ đáng chú ý khác còn có Edna Kiplagat, chân chạy Kenya từng vô địch thế giới năm 2011 và 2013, người đồng hương Viola Cheptoo, về nhì New York City Marathon 2021 với thời gian 2 giờ 22 phút 44 giây, thành tích tốt thứ tư lịch sử giải.

The New York City Marathon will be back to normal, with 50,000 runners crossing the Verrazzano-Narrows Bridge at the start. (Richard Drew/AP)

50.000 runner sẽ lại tranh tài, đi qua cây cầu Verrazzano-Narrows nổi iếng của New York hôm nay. Ảnh: AP

New York City Marathon được tổ chức thường niên, lần đầu vào năm 1970. Giải bị hủy năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổ chức trở lại năm 2021 nhưng với quy mô hạn chế. Năm nay cũng là năm đầu tiên cơ cấu giải thưởng của New York City Marathon có hạng mục dành cho nhóm phi nhị nguyên giới, sau khi cho phép VĐV đăng ký nhóm giới tính này năm 2021.

Kỷ lục thành tích của New York City Marathon hiện là 2 giờ 5 phút 6 giây ở cuộc đua của nam, do Geoffrey Mutai lập từ năm 2005. Kỷ lục nữ của giải thuộc về Margaret Okayo với 2 giờ 22 phút 31 giây lập năm 2003.

Thùy Linh