Ejae - thực tập sinh Kpop bị chối bỏ thành hiện tượng toàn cầu

Ca sĩ Ejae 10 năm luyện tập vì giấc mơ idol Kpop nhưng không thành, từng nghĩ bản thân không giỏi trước khi tỏa sáng với bản hit "Golden".

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng tối 11/1 (giờ Los Angeles, Mỹ), giọng ca gốc Hàn Ejae nhận giải thưởng Bài hát gốc hay nhất cho Golden - nhạc phim hoạt hình Kpop Demon Hunters do cô đồng sáng tác và hát chính. Đây là ca khúc Kpop đầu tiên thắng giải Golden Globes, đồng thời là bản hit đưa tên tuổi Ejae nổi tiếng toàn cầu một năm qua.

Bài phát biểu nhận giải của Ejae tại Quả Cầu Vàng 2026.

Trong bài phát biểu, nghệ sĩ gây xúc động khi nói về nỗ lực theo đuổi ước mơ, dù từng bị một công ty giải trí từ bỏ. "Giờ tôi đứng đây với tư cách ca sĩ và nhà soạn nhạc. Tôi có thể tự tin nói rằng sự từ chối chính là sự chuyển hướng. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ là quá muộn để tỏa sáng. Ta sinh ra để sống rực rỡ", nghệ sĩ cho biết.

Ejae sinh năm 1991 tại Seoul, tên thật là Kim Eun-jae. Theo Korea Herald, cô bắt đầu thực tập tại SM Entertainment - một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc - từ lúc 11 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết "đổ mồ hôi, máu và nước mắt" cho sự nghiệp, luôn đến phòng tập trước và sau giờ học cũng như suốt các kỳ nghỉ hè. Dù nỗ lực hết mình, cô vẫn bị đánh giá không phù hợp để ra mắt trong nhóm nhạc hay với tư cách nghệ sĩ solo.

"Phong cách của tôi không hoàn toàn phù hợp SM. Khi ấy, giọng hát trong trẻo là xu hướng nên tôi cố thay đổi chất giọng. Họ nói tôi cần hát trong hơn nhưng tôi không làm được. Hơn nữa, tôi đã quá tuổi. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Tôi đã lỡ thời điểm ra mắt", cô nói thêm.

Năm 2011, Ejae dừng tập luyện để theo học Trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York (Mỹ). Khi đó, cô khám phá cộng đồng nhạc underground trên Soundcloud, được truyền cảm hứng viết nhạc từ một số nghệ sĩ. Ca sĩ xem sáng tác như lối thoát của sự sáng tạo, cũng là cách vượt qua chứng trầm cảm sau nhiều năm làm thực tập sinh.

Ejae, 35 tuổi, tại buổi quảng bá phim "KPop Demon Hunters" ở Seoul hồi tháng 10/2025. Ảnh: Netflix

Năm 2015, hợp đồng của cô và SM kết thúc. Thời điểm đó, cô luôn nghi ngờ bản thân không đủ năng lực, kẹt trong hội chứng kẻ mạo danh (impostor syndrome - nỗi sợ bị người khác phát hiện mình không tài giỏi như họ nghĩ). "Lúc ấy, tôi cảm thấy đã khiến bản thân năm 11 tuổi thất vọng", cô nói trên Good Morning America.

Bài hát 'Golden' trong 'Kpop Demon Hunters' MV "Golden" hiện có hơn một tỷ lượt xem trên YouTube, sau hơn sáu tháng phát hành. Video: Sony Pictures Animation

Tuy con đường làm thần tượng khép lại, sự nghiệp của Ejae rẽ sang hướng mới khi cô bắt đầu soạn nhạc. Rời công ty, cô tự học sản xuất, trau dồi kỹ năng. Năm 2017, Ejae lần đầu tham gia trại sáng tác của SM. Trong ngày đầu, ca sĩ hoàn thiện ca khúc Psycho, lấy cảm hứng từ một lần cãi nhau với bạn trai khi yêu xa. Năm 2019, bài hát trở thành bản hit của nhóm Red Velvet.

Những năm sau, cô tiếp tục hợp tác nhiều ban nhạc Kpop đình đám như aespa, Le Sserafim, Twice và NMIXX. Để viết nhạc cho thần tượng, cô vận dụng kinh nghiệm vũ đạo, biểu diễn chuyên nghiệp. "Khi còn là thực tập sinh, tôi đã học cách nghĩ làm thế nào một bài hát có thể chuyển thành vũ đạo hay MV. Góc nhìn đó đã định hình khả năng viết nhạc của tôi", ca sĩ cho biết.

Năm 2020, Ejae gia nhập dự án Kpop Demon Hunters theo lời mời của Daniel Rojas, thành viên đội nhạc phim. Cả hai sáng tác một số bản nhạc đầu tiên, tạo dựng phong cách âm nhạc cho tác phẩm. Với Golden, cô viết cùng đồng nghiệp Mark Sonnenblick, đưa trải nghiệm thời thực tập và những khó khăn khi làm nhạc sĩ vô danh vào bài.

Trò chuyện với Korea Herald, Ejae cho biết bài hát như lời tự động viên của nữ chính Rumi, nhắc cô không được bỏ cuộc. Trong phim, Rumi là thủ lĩnh Huntr/x - nhóm nữ thợ săn quỷ dưới vỏ bọc ban nhạc Kpop, luôn cố giấu thân phận lai người và ác ma. "Là cựu thực tập sinh Kpop, tôi đồng cảm với sự cầu toàn, nỗi giằng co khi phải che giấu khiếm khuyết và khát khao không ngừng theo đuổi ước mơ của nhân vật", ca sĩ nói thêm.

Ngoài sáng tác, Ejae tự thu âm các bản nghe thử, đảm nhiệm tất cả công đoạn từ hát chính, hòa âm đến bè. Cô cũng hát phần của những nhân vật nam. Vì các đạo diễn hình dung nữ chính có giọng trầm hơn hai thành viên còn lại, họ mời Ejae hát phần của Rumi, để diễn viên Arden Cho lồng giọng nói. Trên X, nhà sản xuất Maggie Kang từng gọi Ejae là "trái tim và linh hồn" của Huntr/x.

Sân khấu hát live ca khúc "Golden" Bộ ba ca sĩ lồng giọng hát cho nhóm Huntr/x trình diễn "Golden" tại sự kiện do tạp chí Time tổ chức tháng 12/2025. Video: YouTube/ Time

Sau khi phim ra mắt tháng 6/2025, Golden được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Ca khúc lập kỷ lục bài hát của nhóm nữ Kpop đầu tiên giữ hạng 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trụ vững vị trí này suốt tám tuần. Bản hit cũng trở thành bài kiểm tra thanh nhạc của nhiều ca sĩ Hàn Quốc, bởi có một đoạn đòi hỏi quãng giọng rất cao. Một số ca sĩ từng thử cover như Jungkook (BTS), Yujin (IVE), Eunkwang (BTOB) và Ryeowook (Super Junior).

Tháng 11/2025, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ công bố ca khúc tranh ba hạng mục đề cử Grammy, trong đó gồm một giải chính - Bài hát của năm. Lễ trao giải năm nay dự kiến diễn ra ngày 1/2 (giờ Los Angeles).

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Korea Herald, Ejae nói về giấc mơ thắng giải: "Là người Mỹ gốc Á, nhất là một phụ nữ Mỹ gốc Hàn, tôi không thấy nhiều người giống mình trong ngành nhạc pop và Kpop. Việc giành giải thưởng cho một bài hát về hy vọng, theo đuổi giấc mơ sẽ là một may mắn ngoài sức tưởng tượng".

MV "In Another World" của Ejae MV đầu tay của ca sĩ có tên "In Another World", ra mắt tháng 11/2025. Video: YouTube/ Ejae

