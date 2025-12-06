Những bản hit quốc tế của năm 2025

"Ordinary" và nhạc phim "Kpop Demon Hunters" vượt một tỷ lượt nghe trên Spotify nhờ ca từ sâu sắc, "Abracadabra" của Lady Gaga thành hit do giai điệu hoài niệm.

Ordinary - Alex Warren

MV "Ordinary" của Alex Warren MV do Alex Warren và vợ Kouvr Annon đóng chính, hiện đạt 212 triệu lượt xem kể từ khi lên sóng ngày 22/2. Video: YouTube/ Alex Warren

Bài hát do ca sĩ Mỹ kiêm YouTuber Alex Warren phát hành tháng 2, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh ở tuổi 25. Trước đó, Warren nổi tiếng với các video hài trên mạng xã hội. Anh cũng giới thiệu nhạc tự sáng tác nhưng không tạo dấu ấn. Dù mất vài tháng Ordianary mới phổ biến, nhạc phẩm được xem như "ca khúc mùa hè của năm" sau khi đứng đầu bảng xếp hạng 100 bài thịnh hành của Billboard Mỹ từ tháng 6, giữ vị trí này suốt 10 tuần liên tiếp.

Hôm 3/12, Spotify công bố đĩa đơn đạt hạng bốn trong Top 10 bài có lượt stream cao nhất thế giới với hơn 1,3 tỷ lượt nghe. Trên Apple Music, ca khúc đứng hạng 2 của Top 50 bài được nghe nhiều nhất toàn cầu. Theo Business Insider, đây là bản tình ca Alex Warren dành tặng vợ, mang âm hưởng thánh ca. Anh dùng một số chi tiết mang tính tôn giáo để mô tả chuyện tình như câu: "Những thiên thần trên mây đang ghen tị khi biết đôi ta tìm thấy nhau" (The angles up in the clouds are jealous, knowin' we found). Với giai điệu ngọt ngào, bài hát được nhiều người dùng làm nhạc nền trong những video ghi lại các kỷ niệm lãng mạn, hạnh phúc trên TikTok, Instagram.

Golden - EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami

Bài hát 'Golden' trong 'Kpop Demon Hunters' MV "Golden" có hơn 850 triệu lượt sau khi phát hành từ tháng 6. Video: Netflix

Là nhạc phim của Kpop Demon Hunters - một trong những bộ hoạt hình đình đám nhất năm nay, Golden được ví như bản tuyên ngôn sức mạnh của bộ ba nhân vật chính Rumi, Mira và Zoey - nhóm nữ thợ săn quỷ dưới vỏ bọc ban nhạc Kpop HUNTR/X. Lời bài hát mang ý nghĩ động viên bản thân vượt qua nỗi đau trong quá khứ, tin vào sức mạnh nội tại.

Bản hit nhận ba đề cử cho Grammy 2026, bao gồm giải chính Bài hát của năm. Tác phẩm cũng nằm trong nhóm 10 ca khúc phổ biến nhất năm do các nền tảng nhạc số ghi nhận, hiện có hơn 1,1 tỷ lượt stream từ Spotify. Theo NME, nhạc phim được nhiều người thích nhờ sự kết hợp giữa giai điệu hấp dẫn và giọng ca nội lực của ba ca sĩ Mỹ gốc Hàn EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami - lần lượt lồng tiếng cho Rumi, Mira và Zoey trong bài. Rolling Stone xếp nhạc phẩm đứng thứ 3 top 100 ca khúc hay nhất năm.

Back to Friends - Sombr

Sombr biểu diễn "Back to Friends" tại talk show Tiết mục "Back to Friends" của Sombr trên talkshow của Jimmy Fallon. Video: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Ca khúc thuộc thể loại indie rock, nằm trong album đầu tay I Barely Know Her của giọng ca 20 tuổi Sombr. Anh giới thiệu đĩa đơn tháng 12/2024, với nội dung xoay quanh những cảm xúc day dứt sau khi một chuyện tình kết thúc. Theo Genius, phần ca từ thể hiện tâm trạng giằng co giữa khao khát bày tỏ tình cảm và nỗ lực trở lại làm bạn với người yêu cũ sau chia tay.

Sau gần một năm, bài hát thu về hơn 1,2 tỷ lượt nghe trên Spotify, đứng đầu top 50 bài được nghe nhiều nhất năm của Apple Music toàn cầu. Rolling Stone xếp nhạc phẩm ở vị trí thứ 27 trong bảng xếp hạng 100 sáng tác hay nhất năm. Trích bình luận của tạp chí: "Bản nhạc vang lên như thể chúng ta đang nghe một cuộc trò chuyện đầy cảm xúc, ghi lại trọn vẹn một mối tình thời niên thiếu đầy kịch tính".

Abracadabra - Lady Gaga

MV "Abracadabra" của Lady Gaga MV "Abracadabra" có hơn 200 triệu lượt xem sau 10 tháng phát hành. Video: YouTube/ Lady Gaga

Đĩa đơn thuộc album thứ bảy của Lady Gaga - Mayhem, ra mắt vào tháng 2. Theo Capital UK, tên bài là từ mà giới ảo thuật gia thường dùng khi biểu diễn. Trong bài, ca sĩ lặp đi lặp lại cụm này với ý nghĩa truyền tải phép màu của việc yêu bản thân. Trò chuyện với Elle tháng 2, cô cho biết bài hát nói về sự kiên trì khi đối mặt khó khăn, tìm thấy điều kỳ diệu từ những thứ tăm tối.

Theo Rolling Stone, bài hát thu hút nhiều quan tâm nhờ nhịp điệu gây nghiện, lặp đi lặp lại câu thần chú "A-braca-da-bra". Tiết tấu và giai điệu trong bài gợi nhớ các bản hit thời kỳ đầu của Lady Gaga như Just Dance (2008), Bad Romance (2009). Ca khúc hiện có khoảng 650 triệu lượt nghe trên Spotify, lọt vào nhiều bảng xếp hạng nhạc hay nhất năm do các trang báo quốc tế bình chọn như Rolling Stone (hạng 1), Guardian (hạng 4).

The Fate of Ophelia - Taylor Swift

MV "The Fate of Ophelia" của Taylor Swift MV "The Fate of Ophelia" hiện thu về hơn 150 triệu lượt xem. Video: YouTube/ Taylor Swift

Ca khúc nằm trong album mới của Taylor Swift - The Life of a Showgirl, phát hành vào tháng 8. Phần lời được lấy cảm hứng từ chuyện tình bi thương của nàng Ophelia trong kịch Hamlet - kiệt tác của đại văn hào Anh William Shakespeare, nhưng ca sĩ tạo một cái kết có hậu hơn. Rolling Stone nhận xét với bản hit này, Swift viết lại kịch Shakespeare theo cách cô từng áp dụng cho Love Story (2009) - bản hit của nghệ sĩ sáng tác theo tác phẩm Romeo và Juliet, chỉ khác ở chỗ bài hát theo thể loại pop không phải nhạc đồng quê.

Dù không được giới chuyên môn đánh giá cao, ca khúc gây bão khi thu hút nhiều fan cover vũ đạo và làm nhạc nền trong nhiều video đăng mạng xã hội. Đến nay, nhạc phẩm có hơn 600 triệu lượt nghe trên Spotify, liên tục giữ hạng cao trong bảng xếp hạng nhạc của Billboard.

Manchild - Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter hát "Manchild" tại Tây Ban Nha Sabrina Carpenter biểu diễn ca khúc "Manchild" tại Tây Ban Nha tháng 6. Video: YouTube/ The Showgirl

Đĩa đơn thuộc album Man's Best Friend của giọng ca Gen Z Sabrina Carpenter, ra mắt hồi tháng 6. Cô hát về chuyện hẹn hò với những người tình quyến rũ nhưng mang tính trẻ con, ngờ nghệch. Lời bài hát có nhiều câu mang tính giễu nhại như: "Tại sao anh gợi cảm đến thế nhưng lại quá ngốc nghếch?" (Why so sexy if so dumb?).

Sau hơn nửa năm, bài hát có khoảng 571 triệu lượt stream trên Spotify, xếp hạng sáu trong danh sách 100 bài hay nhất năm của Rolling Stone. Với thành tích này, tạp chí nhắc lại bản hit Short n' Sweet của Carpenter từng gây sốt năm ngoái, cho rằng tài năng của cô không phải hiện tượng nhất thời mà còn tiến xa trong tương lai.

Ngoài những bài hát ra mắt năm nay, nhiều bản hit cũ tiếp tục trụ vững trên các bảng xếp hạng nhạc thịnh hành. Một số tên nổi bật là Die With a Smile (Lady Gaga và Bruno Mars), APT. (Rosé, Bruno Mars), Birds of Feather và Wildflower (Billie Eilish)

Phương Thảo (theo Rolling Stone, Guardian, Pitchfork)