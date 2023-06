'Duyên nợ' 20 năm của Martin Scorsese - DiCaprio

Khi chật vật rũ bỏ hình ảnh lãng tử trong "Titanic", DiCaprio gặp Scorsese - người tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tài tử.

Hôm 16/5, trong bài phỏng vấn với tạp chí Deadline, Scorsese nói về DiCaprio: "Tôi muốn biết cách Leo phản ứng với những cảm xúc trong câu chuyện, đó là lý do chúng tôi thường xuyên hợp tác. Tôi luôn nói với Leo, cậu là diễn viên thiên bẩm".

Hơn hai thập niên ở Hollywood, cặp bài trùng Scorsese - DiCaprio cùng tạo nên loạt tác phẩm chinh phục khán giả và nhiều giải thưởng danh giá.

Diễn viên Leonardo DiCaprio (trái) và đạo diễn Martin Scorsese trên phim trường "Gangs of New York". Ảnh: Touchstone Pictures

Thập niên 2000, lúc nhiều đạo diễn cùng thời Scorsese đã qua đỉnh cao, nhà làm phim vẫn không ngừng làm mới với các tác phẩm đa dạng thể loại. Theo CNN, lúc đó, ông muốn tìm gương mặt thay thế Robert De Niro hay Jack Nicholson - hai tên tuổi lớn nhưng không còn phù hợp với lớp khán giả mới.

De Niro là người giới thiệu gương mặt trẻ măng Leonardo DiCaprio với nhà làm phim. Ấn tượng với DiCaprio khi cùng đóng This Boy's Life (1993), De Niro khuyên Scorsese hợp tác đàn em.

Phải đến khi hoàn thành phim thứ hai What's Eating Gilbert Grape (1993), DiCaprio, lúc ấy 18 tuổi, mới tình cờ gặp đạo diễn tại quán bar ở New York. Trên THR, tài tử nhắc lại khoảng khắc "đứng hình" lúc chạm mặt Scorsese, cho đến khi ông cất tiếng: "Này nhóc, tôi đã xem phim của cậu. Cậu làm rất tốt. Hãy tiếp tục nhé". Bốn năm sau, DiCaprio nổi như cồn nhờ vai Jack trong Titanic của James Cameron.

Cho rằng dạng nhân vật như trong Titanic là "tẻ nhạt", sau hào quang của phim, DiCaprio tìm cách rũ bỏ hình tượng thư sinh, theo tạp chí FarOut.

Lần hợp tác đầu tiên của DiCaprio với Scorsese trong Gangs of New York (2002) là bệ phóng giúp anh ghi dấu ấn với dạng vai hoàn toàn mới. Tài tử hóa thân Amsterdam Vallon, con trai thủ lĩnh băng đảng Dead Rabbits. Amsterdam lập kế hoạch trả thù cho người cha bị sát hại, nuôi giấc mộng phục hưng băng đảng.

Lối diễn thông minh, sắc sảo của DiCaprio thuyết phục Scorsese chọn anh trở thành "chàng thơ" trong hầu hết dự án. Sau Gangs of New York, Scorsese tiếp tục nâng đỡ sự nghiệp DiCaprio qua The Aviator (2004), The Departed (2006), Shutter Island (2010) và The Wolf of Wall Street (2013).

Trailer 'The Departed' Trailer phim "The Departed", tác phẩm thứ ba Martin Scorsese làm việc cùng Leonardo DiCaprio. Video: Warner Bros.

Ở phim thứ ba The Departed (remake phim Hong Kong Vô gian đạo), Scorsese nhận xét tài tử thấu hiểu tính cách, hóa thân hoàn hảo nhân vật Billy. Với The Departed, lần đầu tiên Martin Scorsese được trao giải Đạo diễn xuất sắc tại Oscar lần thứ 79.

Họ tiếp tục thực hiện phim kinh dị tâm lý Shutter Island, thu về 294 triệu USD, bất chấp lời khen lẫn chê từ giới phê bình và người hâm mộ. Còn trong The Wolf of Wall Street (2014), DiCaprio thủ vai nhà môi giới chứng khoán Jordan Belfort. Tác phẩm có doanh thu cao nhất của Scorsese, gần 400 triệu USD toàn cầu. Vai diễn cũng giúp DiCaprio đoạt giải Quả Cầu Vàng lần thứ 71 cùng năm.

Leo nhiều lần bày tỏ ngưỡng mộ Martin Scorsese, gọi ông là đạo diễn vĩ đại nhất mọi thời. Trong bài phỏng vấn với IndieWire năm 2014, DiCaprio nói: "Tôi diễn xuất từ năm lên 13 tuổi. Khi nhìn lại chặng đường này, tôi nghĩ bước ngoặt đời tôi là sự hợp tác tình cờ với Marty (tên thân mật của Martin Scorsese)".

Hồi cuối tháng 5, tác phẩm của Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon, Leonardo DiCaprio đóng chính - được vỗ tay chín phút ở Cannes. Tờ Telegraph nhận định "kiệt tác của Scorsese mang tới màn trình diễn hay nhất trong sự nghiệp của DiCaprio". Tác phẩm đánh dấu lần thứ bảy hai tên tuổi nổi tiếng của Hollywood hợp tác.

Sau thương vụ 200 triệu USD với công ty Apple Original Films cho tác phẩm Killers of the Flower Moon, Scorsese và DiCaprio đang chuẩn bị dự án The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder - chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn David Grann - cũng do hãng này sản xuất.

Tràng vỗ tay chín phút cho phim của DiCaprio Tràng vỗ tay chín phút cho phim "Killers of the Flower Moon" tại Cannes 2023. Video: France TV

Quế Chi