Duy trì động lực tập luyện trước Tết như thế nào?

Runner có thể giảm cường độ, giữ nhịp chạy đều và tăng kết nối cộng đồng để duy trì kỷ luật sau mùa giải dài.

Giai đoạn nghỉ lễ, Tết cuối năm là lúc nhiều runner tạm rời guồng tập luyện sau thời gian dài thi đấu căng thẳng. Đây là khoảng nghỉ cần thiết để hồi phục thể chất và tinh thần, nhưng nếu buông lỏng quá trớn, việc quay lại tập luyện có thể trở nên khó khăn, thậm chí làm gián đoạn phong độ đã xây dựng trước đó.

Đặc biệt, khi tham gia những giải đề cao thành tích và áp chuẩn đầu vào như VnExpress Marathon All-Star (khởi tranh 8/2/2026) việc duy trì kỷ luật rất quan trọng. Một số cách tiếp cận phù hợp có thể giúp runner duy trì động lực trong giai đoạn nhạy cảm này.

Runner Hà Nội chạy khai xuân đầu năm 2025. Ảnh: Giang Huy

Giảm cường độ, không giảm kỷ luật

Các mô hình tập luyện theo chu kỳ cho thấy việc phân bổ rõ ràng khối lượng và cường độ giữa các giai đoạn giúp runner duy trì động lực tốt hơn. Khi một chu kỳ tập luyện dài khép lại, giảm cường độ có kiểm soát cho phép cơ thể hồi phục mà vẫn giữ được thói quen vận động, tránh rơi vào trạng thái nghỉ hẳn sau giai đoạn cao điểm.

Với những runner hướng tới VnExpress Marathon Volvo All-Star, giảm cường độ không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ luật. Việc duy trì lịch chạy đều đặn, dù chỉ ở mức nhẹ, giúp giữ nhịp sinh học tập luyện, để cơ thể và tinh thần không bị "ngắt kết nối" trước kỳ nghỉ dài.

Giữ nhịp chạy đều để không đứt mạch

Nhiều nghiên cứu về hành vi duy trì chạy bộ chỉ ra, yếu tố then chốt giúp runner không bỏ tập trong các giai đoạn nhạy cảm là tính liên tục, thay vì khối lượng hay tốc độ. Việc duy trì 2-3 buổi chạy nhẹ mỗi tuần giúp runner bảo toàn nền tảng thể lực, đồng thời giảm đáng kể thời gian và áp lực khi quay lại tập luyện sau Tết.

VĐV tham dự VM All-Star mùa 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Ở một giải đấu mang tính chọn lọc như VnExpress Marathon Volvo All-Star, khả năng giữ nhịp tập đều trong giai đoạn "trũng động lực" được xem là lợi thế cạnh tranh thầm lặng. Runner cần tránh đánh mất những gì đã xây dựng trong suốt một năm tập luyện.

Bài viết trên chuyên trang MarathonGuide tổng hợp khuyến nghị từ huấn luyện viên cho mùa lễ, nhấn mạnh việc đặt mục tiêu vừa sức và cụ thể trong kỳ nghỉ như giữ nhịp 15-30 phút chạy 3 ngày/tuần giúp duy trì động lực hơn là đặt mục tiêu lớn mà không rõ kế hoạch thực hiện. Cách tiếp cận này phù hợp với các nguyên tắc quản trị hành vi, khi mục tiêu nhỏ, dễ đo lường giúp người tập duy trì thói quen tốt hơn.

Kết nối cộng đồng để giữ tinh thần thi đấu

Bên cạnh yếu tố thể chất, động lực tinh thần đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn cuối năm. Nhiều nghiên cứu tâm lý thể thao chỉ ra rằng việc duy trì kết nối cộng đồng thông qua chạy nhóm, câu lạc bộ hoặc các nền tảng theo dõi tập luyện giúp runner nâng cao mức độ cam kết và giảm nguy cơ bỏ tập.

Cộng đồng không chỉ là nơi chia sẻ thành tích, mà còn là môi trường nuôi dưỡng tinh thần thi đấu nghiêm túc. Việc duy trì tương tác, cùng tập luyện và nhắc nhau giữ kỷ luật trước Tết giúp runner giữ được trạng thái sẵn sàng, cả về thể chất lẫn tâm lý, cho ngày đua.

Giữ kỷ luật để xứng tầm sân chơi tinh hoa

Mùa lễ hội, tiệc tùng cuối năm là khoảng nghỉ cần thiết, nhưng với những runner hướng tới sân chơi All-Star, đó không phải là điểm cuối của quá trình tập luyện. Giảm cường độ, giữ nhịp đều và duy trì kết nối cộng đồng là những giải pháp giúp runner bước qua giai đoạn nhạy cảm này một cách chủ động.

Ở một giải đấu đề cao tính tinh hoa, kỷ luật trong những thời điểm dễ buông chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa người chạy phong trào và những VĐV đẳng cấp cao.

Lan Anh