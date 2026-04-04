Đường xuyên rừng Cần Giờ trước đề xuất mở rộng lên 10 làn

Mới đây, Tập đoàn Vingroup đề xuất mở rộng đường Rừng Sác từ 6 lên 10 làn kết hợp xây đoạn nối 2 km với tuyến 15B, tổng vốn 19.000 tỷ đồng. Đường dài khoảng 35 km, hình thành cách đây 40 năm, là một trong những tuyến huyết mạch đầu tiên kết nối trung tâm TP HCM với Cần Giờ, góp phần phá thế cô lập khu vực này.

Theo đề xuất, việc mở rộng đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn giữa trung tâm thành phố và Cần Giờ, trong bối cảnh khu vực này đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đô thị. Ngoài dự án mở rộng, hai khu vực tương lai sẽ được kết nối bởi metro Bến Thành – Cần Giờ dài gần 54 km, cũng do Vingroup đầu tư.