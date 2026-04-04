Đường xuyên rừng Cần Giờ trước đề xuất mở rộng lên 10 làn

Mới đây, Tập đoàn Vingroup đề xuất mở rộng đường Rừng Sác từ 6 lên 10 làn kết hợp xây đoạn nối 2 km với tuyến 15B, tổng vốn 19.000 tỷ đồng. Đường dài khoảng 35 km, hình thành cách đây 40 năm, là một trong những tuyến huyết mạch đầu tiên kết nối trung tâm TP HCM với Cần Giờ, góp phần phá thế cô lập khu vực này.
Theo đề xuất, việc mở rộng đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn giữa trung tâm thành phố và Cần Giờ, trong bối cảnh khu vực này đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đô thị. Ngoài dự án mở rộng, hai khu vực tương lai sẽ được kết nối bởi metro Bến Thành – Cần Giờ dài gần 54 km, cũng do Vingroup đầu tư.
Đoạn đầu của đường Rừng Sác có từ 4 đến 6 làn xe, là khu vực sầm uất của Cần Giờ, hai bên nhà dân san sát.
Do đi qua nhiều sông, rạch, tuyến đường phải bố trí hàng loạt cầu. Song đa số chỉ rộng hai làn xe, trở thành điểm thắt cổ chai.
Điểm cuối đường Rừng Sác sẽ mở rộng để kết nối với đường của dự án đô thị lấn biển Cần Giờ. Hiện tuyến đường chính trong dự án rộng 120 m, dài khoảng 8 km gần như đã được thảm nhựa toàn bộ.
Nơi sẽ xây đường nối cầu Cần Giờ với đường 15B hiện phần lớn là đất trống. Việc đầu tư xây dựng đoạn nối đường 15B và nâng cấp đường Rừng Sác sẽ hình thành trục giao thông xuyên suốt từ Cần Giờ vào trung tâm thành phố.
Sau khi tiếp nhận đề xuất, Sở Tài chính TP HCM lấy ý kiến các sở ngành, địa phương và cơ bản thống nhất sự cần thiết của dự án. Cơ quan này kiến nghị UBND TP HCM cho phép Vingroup lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo góp ý.
Hướng tuyến đường Rừng Sác đoạn từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khu đô thị biển. Đồ họa: Đăng Hiếu
Theo nghiên cứu sơ bộ của đơn vị tư vấn, dự án có tổng diện tích khoảng 218 ha, chủ yếu nằm ở đoạn nâng cấp đường Rừng Sác. Một phần phạm vi triển khai đi qua vùng chuyển tiếp và vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.
Vì vậy, phương án thi công cùng các biện pháp quản lý, kỹ thuật sẽ tiếp tục được đánh giá kỹ ở các bước tiếp theo nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.
Quỳnh Trần - Thanh Tùng