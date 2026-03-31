Vingroup đề xuất mở rộng đường Rừng Sác từ 6 lên 10 làn xe

Đường Rừng Sác dài 35 km - trục huyết mạch ở Cần Giờ, được đề xuất mở rộng từ 6 lên 10 làn, kết hợp xây đoạn nối 2 km với tuyến 15B, tổng vốn 19.000 tỷ đồng.

Theo phương án đề xuất, dự án được chia thành hai đoạn. Đoạn một là tuyến nối 15B, từ nút giao D1-D3 (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ), đến ranh dự án cầu Cần Giờ, dài gần 2 km, quy mô 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn song hành).

Đoạn hai là nâng cấp đường Rừng Sác dài hơn 35 km, từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường trục trong Khu đô thị biển Cần Giờ. Tuyến sẽ được mở rộng từ 6 lên 10 làn (8 làn cơ giới, 2 làn song hành).

Dự án được đề xuất triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 19.000 tỷ đồng (bao gồm giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng). Nhà đầu tư dự kiến thu xếp toàn bộ vốn và thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, nếu được chấp thuận.

Đường Rừng Sác nhìn từ trên cao. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo doanh nghiệp đề xuất, việc mở rộng đường Rừng Sác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn giữa trung tâm thành phố và Cần Giờ, trong bối cảnh khu vực này đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đô thị. Nếu không được nâng cấp, tuyến đường dễ trở thành "nút cổ chai", gây ùn tắc và giảm hiệu quả đầu tư toàn mạng lưới; đồng thời hạn chế tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch địa phương.

Sau khi tiếp nhận đề xuất, Sở Tài chính TP HCM lấy ý kiến các sở ngành, địa phương và cơ bản thống nhất sự cần thiết của dự án. Cơ quan này kiến nghị UBND TP HCM cho phép Vingroup lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo góp ý.

Tuy nhiên, do phạm vi nâng cấp có chồng lấn với một số dự án khác đang lập chủ trương đầu tư công (chưa phê duyệt), Sở cũng kiến nghị tạm dừng nhiệm vụ này để triển khai đồng bộ.

Hướng tuyến đường Rừng Sác đoạn từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khu đô thị biển. Đồ họa: Đăng Hiếu

Đường Rừng Sác dài khoảng 35 km, hoàn thành năm 1986, là một trong những tuyến huyết mạch đầu tiên kết nối Cần Giờ với TP HCM, góp phần phá thế cô lập khu vực này. Tuyến hiện có 6 làn xe và giữ vai trò trục xương sống của huyện.

Cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, Cần Giờ rộng hơn 71.300 ha, đang được triển khai nhiều dự án lớn như khu đô thị biển 2.870 ha, tuyến metro kết nối trung tâm. Ngoài ra, các dự án tăng kết nối như cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao Rừng Sác - cao tốc Bến Lức -Long Thành, cũng dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Giang Anh