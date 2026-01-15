TP HCM động thổ cầu Cần Giờ

Cầu Cần Giờ mức đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng được động thổ sáng 15/1, giúp rút ngắn hơn một nửa thời gian di chuyển từ TP HCM đến Cần Giờ, góp phần thúc đẩy hạ tầng phía Nam.

Cầu dài gần 3 km, thiết kế 6 làn xe. Trong đó, cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, kết nối trực tiếp khu vực Nhà Bè với huyện Cần Giờ. Công trình được triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), dự kiến thi công từ nay đến năm 2029.

Lễ động thổ dự án cầu Cần Giờ. Ảnh: Masterise

Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến huyện đảo dự kiến còn khoảng 40-50 phút so với 2 tiếng như trước. Công trình cũng kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành thông qua nút giao Rừng Sác, mở đường cho địa phương này tham gia sâu hơn vào mạng lưới giao thương liên vùng.

Trong nhiều thập kỷ, Cần Giờ được xem là vùng trũng phát triển do phụ thuộc vào phà Bình Khánh. Thời gian di chuyển kéo dài, chi phí logistics cao khiến dòng vốn đầu tư khó hình thành quy mô lớn. Việc khởi công cầu Cần Giờ sẽ là bước tháo gỡ điểm nghẽn then chốt tại cửa ngõ phía Nam TP HCM.

Phối cảnh cầu Cần Giờ về đêm. Ảnh: Masterise

Cầu Cần Giờ cũng nằm trong chuỗi dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai tại khu Nam. Trong đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đã động thổ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển còn khoảng 13 phút. Thành phố cũng chấp thuận chủ trương nghiên cứu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, dự kiến khởi công quý II tới và hoàn thành vào quý I/2029.

Ngoài ra, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác sau khi đi vào vận hành sẽ kết nối trực tiếp huyện đảo với trục logistics quốc gia. Khu vực này đồng thời được quy hoạch trở thành trung tâm cảng biển và du lịch mới với cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự kiến vận hành giai đoạn một từ quý I/2027. Bên cạnh đó là tổ hợp bến du thuyền và đón tàu du lịch 1.000 chỗ Landmark Harbour sắp khởi công, hướng tới khánh thành trong quý II/2027.

Phối cảnh siêu đô thị Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vingroup

Cùng hạ tầng giao thông, sự xuất hiện của các đô thị như Vinhomes Green Paradise, quy mô 2.870 ha do Vingroup đầu tư, được kỳ vọng đưa Cần Giờ trở thành điểm đến an cư, du lịch, nghỉ dưỡng và đầu tư của khu vực. Dự án dự kiến đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo TS Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, hạ tầng là đòn bẩy quan trọng cho giá trị bất động sản. Khi kết nối được cải thiện toàn diện, tốc độ tăng giá tại Cần Giờ có thể diễn ra nhanh hơn nhiều khu vực khác.

Song Anh